1:4
Второй тайм: 70'
0'
20' Undefined phrase: football_event_Бабади Исаак
0:1
29' ГолБакайоко Жоан
0:2
32' ГолДе Йонг Люк
1:2
41' ГолРейндерс Элиано
47' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
1:3
51' ГолДе Йонг Люк
60' Желтая карточкаВан Полен Брам
1:4
61' ГолБакайоко Жоан
Ход матча
20'
29'
0:1
32'
0:2
41'
51'
1:3
60'
61'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 10
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
164 Количество передач 299
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
23
Веерман
Йоэй
26
Бабади
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
ПСВ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 14 побед
22 матча
9.1%
4.5%
86.4%
2 победы 1 ничья 19 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.73
1.09
Среднее время на гол
123
82
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
3.18
2.45
Среднее время на гол
28
36
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.95
1.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|9
|0.39
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.22
|Намли Юнес
|4
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0.17
|Веланас Одиссеус
|3
|0.13
|Веллиос Апостолос
|3
|0.13
|Рейндерс Элиано
|3
|0.13
|Лам Томас
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|21 (5)
|0.91
|Тиль Гус
|7
|0.3
|Бакайоко Жоан
|5
|0.22
|Тильман Малик
|5
|0.22
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.22
|Лосано Ирвинг
|5
|0.22
|Пепи Рикардо
|5 (1)
|0.22
|Ланг Ноа
|4
|0.17
|Веерман Йоэй
|3
|0.13
|Вертессен Йорбе
|3
|0.13
|Боскальи Оливье
|2
|0.09
|Рамальо Андре
|2
|0.09
|Схаутен Йерди
|2
|0.09
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Дест Серджиньо
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0
|Ван Полен Брам
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Веланас Одиссеус
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (1)
0% (0)
91% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ПСВ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
19
33
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
ПСВ
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (7)
18% (4)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
26
35
Голы по времени матча
Забито
11
37
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
9%
5
14%
1-15
2
18%
3
8%
16-30
1
9%
5
14%
31-45
1
9%
6
16%
46-60
4
36%
9
24%
61-75
2
18%
9
24%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
40%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
22
33
4 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
1
5%
3
9%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
5
23%
10
30%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
8
36%
6
18%
76-90
Пропущено
17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
9
53%
3
60%
76-90
Забито
33
70
8 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 43
12 Забивали первыми 19
4 Не забивали 0
2
6%
8
11%
1-15
4
12%
9
13%
16-30
2
6%
10
14%
31-45
6
18%
16
23%
46-60
9
27%
12
17%
61-75
10
30%
15
21%
76-90
Пропущено
32
10
10 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 9
4
13%
1
10%
1-15
3
9%
2
20%
16-30
3
9%
1
10%
31-45
6
19%
2
20%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
12
38%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
3:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:4
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
4
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:4
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
3
6 раз 27%
4
6 раз 27%
2
5 раз 23%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
92
29
83
29
65
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
814
202
220
157
220
913
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|23
|21
|2
|0
|74 - 11
|65
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|43 - 38
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|1:4 Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 38
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|1:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|41 - 6
|32
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|6.
|1:4 Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|21 (9)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6