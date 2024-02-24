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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
ПЕК Зволле
1:7
Конец матча
ПСВ
0'
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Бабади Исаак
0:1
29' Гол
Бакайоко Жоан
0:2
32' Гол
Де Йонг Люк
1:2
41' Гол
Рейндерс Элиано
47' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
1:3
51' Гол
Де Йонг Люк
60' Желтая карточка
Ван Полен Брам
1:4
61' Гол
Бакайоко Жоан
1:5
71' Гол
Де Йонг Люк
1:6
74' Гол в свои ворота
Керстен Сэм
1:7
86' Гол
Пепи Рикардо
90'+1

Ход матча

20'
 
Бабади Исаак
29'
0:1
Бакайоко Жоан
(Дест Серджиньо)
32'
0:2
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
41'
Рейндерс Элиано
(Ван Полен Брам)
1:2
47'
Ван Ден Берг Дэйв
 
51'
1:3
Де Йонг Люк
(Боскальи Оливье)
60'
Ван Полен Брам
 
61'
1:4
Бакайоко Жоан
(Де Йонг Люк)
68'
Ван Дер Хар Дамиан
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
69'
Ван дер Ватер Силвестр
Рейндерс Элиано
 
69'
Крастев Филип
Веланас Одиссеус
 
69'
 
Тильман Малик
Бакайоко Жоан
70'
 
Жуниор Мауро
Рамальо Андре
71'
1:5
Де Йонг Люк
(Лосано Ирвинг)
72'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
74'
1:6
Керстен Сэм
83'
 
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье
83'
 
Лэнд Тайго
Веерман Йоэй
86'
1:7
Пепи Рикардо
(Тильман Малик)

Статистика матча

  • 1 Голы 7
  • 2 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 347 Количество передач 500
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
26
Бабади
Исаак
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
ПЕК Зволле
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
ПСВ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
200%
3 победы 4 ничьи 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 14 побед

22 матча

9.1%
4.5%
86.4%
2 победы 1 ничья 19 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
2 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.73
1.09

Среднее время на гол

123
82

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

3.18
2.45

Среднее время на гол

28
36

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.95
1.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 9 0.39
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.22
Намли Юнес 4 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 4 0.17
Веланас Одиссеус 3 0.13
Веллиос Апостолос 3 0.13
Рейндерс Элиано 3 0.13
Лам Томас 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.96
Тиль Гус 7 0.3
Бакайоко Жоан 6 0.26
Пепи Рикардо 6 (1) 0.26
Тильман Малик 5 0.22
Сайбари Исмаэль 5 0.22
Лосано Ирвинг 5 0.22
Ланг Ноа 4 0.17
Веерман Йоэй 3 0.13
Вертессен Йорбе 3 0.13
Боскальи Оливье 2 0.09
Рамальо Андре 2 0.09
Схаутен Йерди 2 0.09
Тезе Джордан 1 0.04
Дест Серджиньо 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 6 0
Ван Полен Брам 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 5 0
Намли Юнес 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Веланас Одиссеус 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Де Йонг Люк 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тезе Джордан 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (1)
0% (0)
91% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

9
2
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

19
33
ПЕК Зволле
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
ПСВ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
9% (2)
48% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

28
35

Голы по времени матча

Забито

13
43
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
1
8%
5
12%
1-15
2
15%
4
9%
16-30
2
15%
6
14%
31-45
1
8%
7
16%
46-60
5
38%
11
26%
61-75
2
15%
10
23%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
5
24%
1
14%
61-75
4
19%
1
14%
76-90

Забито

22
33
4 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
1
5%
3
9%
1-15
2
9%
6
18%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
5
23%
10
30%
46-60
5
23%
3
9%
61-75
8
36%
6
18%
76-90

Пропущено

17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
1
6%
1
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
9
53%
3
60%
76-90

Забито

35
76
9 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 47
12 Забивали первыми 20
4 Не забивали 0
2
6%
8
11%
1-15
4
11%
10
13%
16-30
3
9%
11
14%
31-45
6
17%
17
22%
46-60
10
29%
14
18%
61-75
10
29%
16
21%
76-90

Пропущено

38
12
12 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 10
4
11%
1
8%
1-15
4
11%
2
17%
16-30
4
11%
2
17%
31-45
7
18%
2
17%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
13
34%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1
ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
3:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:4
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
4
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:4
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
3
6 раз 26%
4
6 раз 26%
2
5 раз 22%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
10
2
2
9
2.5
9
3
2
9
3.5
7
5
1
10
4.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
8
15
1.5
21
2
2
21
2.5
16
7
2
21
3.5
10
13
1
22
4.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
16.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
17.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 41%, ПСВ: 59%.
  • 91'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 41%, ПСВ: 59%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 90'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Рикардо Пепи нанес удар в каркас ворот!
  • 89'
    Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 89'
    Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
  • 88'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 87'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 86'
    Тильман Малик сделал результативную передачу.
  • 86'
    Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!
  • 86'
    О, нет. Из многообещающей позиции Тильман Малик из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 86'
    Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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