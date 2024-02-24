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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
1:0
Второй тайм: 60'
Атланта Юнайтед
0'
21' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
1:0
27' Гол
Эрнандес Хуан
53' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
1:0
53' Не забитый пенальти
Эрнандес Хуан

Ход матча

21'
 
Якумакис Георгиос
27'
Эрнандес Хуан
(Росси Диего)
1:0
52'
Арфстен Макс
Фарси Мохамед
 
53'
 
Грегерсен Стиан
53'
Эрнандес Хуан
1:0
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Атланта Юнайтед
1.62
Реклама, pari.ru
6.20
Реклама, betcity.ru
4.90
Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
25
Завадски
Шон
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
10
Росси
Диего
19
Рассел-Роу
Джейсен
9
Эрнандес
Хуан
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
16
Силва
Алешандре
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
Коламбус Крю
3-4-2-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Крю
Атланта Юнайтед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:2
М
4:2
М
2:0
М
1:1
М
6:1
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.6

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.84
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Клуб Америка - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Атланта Юнайтед
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коламбус Крю
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атланта Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Гомес Диего 1
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 1
Интер Майами Тейлор Роберт 1
Интер Майами Месси Лионель 0 (1)
Интер Майами Суарес Луис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Гомес Диего 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 1
Атланта Юнайтед Грегерсен Стиан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эрнандес Хуан пробил пенальти, но не смог забить!
  • 53'
    Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Фарси Мохамед уходит с поля. Арфстен Макс выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Росси Диего сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Атланта Юнайтед
1.62
Реклама, pari.ru
6.20
Реклама, betcity.ru
4.90
Все Коэффициенты
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