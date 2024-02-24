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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Люцерн
0'
48' Желтая карточка
Клиджэ Тибо
55' Желтая карточка
Luca Jaquez
0:1
63' Гол
Яшари Ардон
72' Желтая карточка
Камери Дийон
75' Желтая карточка
Liam Bollati
77' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
81' Желтая карточка
Майер Батиста
90' Желтая карточка
Лавс Джошуа
90'+5

Ход матча

46'
Шюрпф Паскаль
Матам Тео Ндика
 
46'
Бабунски Дориан
Брэдли Финк
 
48'
 
Клиджэ Тибо
54'
 
Грбич Адриан
Клиджэ Тибо
55'
 
Luca Jaquez
57'
Камери Дийон
Мейер Тим
 
63'
0:1
Яшари Ардон
(Severin Ottiger)
68'
Майер Батиста
Феррейра Филипе
 
72'
Камери Дийон
 
75'
Liam Bollati
 
77'
 
Фрыдек Мартин
78'
Нденге Тсии-Виллиам
Секо Аюму
 
81'
Майер Батиста
 
84'
 
Teddy Okou
Шадер Софьян
90'
Лавс Джошуа
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 316 Количество передач 502
  • 39 Владение мячом, % 61
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
53
Мейер
Тим
14
Матам
Тео
Ндика
77
Феррейра
Филипе
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
29
Levin
Winkler
7
Майер
Макс
17
Клиджэ
Тибо
69
Шадер
Софьян
Грасcхоппер
3-4-3
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Люцерн

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
50%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед

35 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед

Первый тайм

34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед

61 матч

26.2%
32.8%
41%
16 побед 20 ничьих 25 побед

Первый тайм

32.8%
41%
26.2%
20 побед 25 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.3%
37.7%
41%
13 побед 23 ничьи 25 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
ТМК
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:1
ТМК
0:2
ТМС
1:1
К
0:1
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
4:1
С
1:1
С
3:2
С
4:3
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:3
С
2:0
С
1:0
С
3:2
С
1:1
С
4:1
С
1:3
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
ТМС
3:2
С
2:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
К
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
4:2
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
1:1

Голы

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.3
1.14

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

1.57
1.21

Среднее время на гол

57
74

Всего голов

87
72

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Тотал матчей

2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
26
Больше 43%
Меньше 57%
35
16
Больше 26%
Меньше 74%
45
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.28
Мабил Авер 4 0.16
Francis Momoh 4 0.16
Giotto Morandi 3 (1) 0.12
Феррейра Филипе 3 0.12
Бабунски Дориан 3 0.12
Шюрпф Паскаль 2 0.08
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Ардон 5 0.2
Майер Макс 5 (3) 0.2
Lars Villiger 4 0.16
Шадер Софьян 4 0.16
Дорн Пиус 3 0.12
Клиджэ Тибо 3 0.12
Severin Ottiger 2 0.08
Кадак Якуб 2 (1) 0.08
Teddy Okou 1 0.04
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 8 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 5 2
Фрыдек Мартин 6 0
Luca Jaquez 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Клиджэ Тибо 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
9
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Люцерн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

5
17
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Люцерн
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

8
26

Голы по времени матча

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
7
32%
3
21%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
9
41%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
38%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
28%
4
29%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Забито

30
32
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
3
10%
1
3%
1-15
9
30%
8
25%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
6
20%
7
22%
61-75
4
13%
8
25%
76-90

Пропущено

33
36
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
2
6%
6
17%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
7
21%
1
3%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
9
27%
13
36%
61-75
6
18%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3
Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Люцерн

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
7
5
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
1
11
1.5
2
11
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
21
4
7
18
1.5
9
16
4
21
2.5
3
22
2
23
3.5
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Санкт-Галлен
 25 12 4 9 38 - 31 40
4.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
5.
Люцерн
 25 11 4 10 33 - 35 37
6.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Базель
 25 9 4 12 31 - 37 31
9.
Ивердон
 25 8 6 11 32 - 50 30
10.
Грасcхоппер
 25 8 4 13 31 - 32 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 25 3 6 16 25 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 13 7 3 3 22 - 21 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Весь список
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