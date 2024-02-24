Тур: 25. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаКлиджэ Тибо
55' Желтая карточкаLuca Jaquez
0:1
63' ГолЯшари Ардон
72' Желтая карточкаКамери Дийон
75' Желтая карточкаLiam Bollati
77' Желтая карточкаФрыдек Мартин
81' Желтая карточкаМайер Батиста
90' Желтая карточкаЛавс Джошуа
90'+5
Ход матча
48'
55'
63'
0:1
72'
75'
77'
81'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
316 Количество передач 502
-
39 Владение мячом, % 61
54
Liam
Bollati
15
Секо
Аюму
53
Мейер
Тим
20
Дорн
Пиус
17
Клиджэ
Тибо
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Liam BollatiПолузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Leny Meyer
-
11 Teddy Okou
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Грасcхоппер
Люцерн
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.9%
50%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
13 побед 13 ничьих 0 побед
35 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед
Первый тайм
34.3%
65.7%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 25 побед
61 матч
26.2%
32.8%
41%
16 побед 20 ничьих 25 побед
Первый тайм
32.8%
41%
26.2%
20 побед 25 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.3%
37.7%
41%
13 побед 23 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.3
1.14
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
44
40
Голов в среднем за матч
1.57
1.21
Среднее время на гол
57
74
Всего голов
87
72
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Тотал матчей
2.5
57
Больше 93%
Меньше 7%
4
46
Больше 75%
Меньше 25%
15
26
Больше 43%
Меньше 57%
35
16
Больше 26%
Меньше 74%
45
10
Больше 16%
Меньше 84%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.28
|Мабил Авер
|4
|0.16
|Francis Momoh
|4
|0.16
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.12
|Феррейра Филипе
|3
|0.12
|Бабунски Дориан
|3
|0.12
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Ардон
|5
|0.2
|Майер Макс
|5 (3)
|0.2
|Lars Villiger
|4
|0.16
|Шадер Софьян
|4
|0.16
|Дорн Пиус
|3
|0.12
|Клиджэ Тибо
|3
|0.12
|Severin Ottiger
|2
|0.08
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.08
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|8
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|5
|2
|Фрыдек Мартин
|6
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Клиджэ Тибо
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
9
Грасcхоппер
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Люцерн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
5
17
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Люцерн
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
8
26
Голы по времени матча
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
7
32%
3
21%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
3
14%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
4
27%
9
41%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
25%
1
6%
1-15
2
25%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
38%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
28%
4
29%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Забито
30
32
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
3
10%
1
3%
1-15
9
30%
8
25%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
6
20%
7
22%
61-75
4
13%
8
25%
76-90
Пропущено
33
36
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
2
6%
6
17%
1-15
7
21%
2
6%
16-30
7
21%
1
3%
31-45
2
6%
4
11%
46-60
9
27%
13
36%
61-75
6
18%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0
Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Люцерн
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3
Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4
Результаты матчей
Грасcхоппер
Люцерн
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
12 раз 48%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
67
75
310
210
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
112
111
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
214
718
916
421
322
223
223
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8