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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Дженоа
2:0
Первый тайм: 43'
Удинезе
0'
1' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
30' Желтая карточка
Де Винтер Кони
1:0
36' Гол
Ретеги Матео
2:0
40' Гол
Бани Маттиа
42' Желтая карточка
Кристенсен Томас

Ход матча

1'
 
Джанетти Лаутаро
30'
Де Винтер Кони
 
36'
Ретеги Матео
1:0
40'
Бани Маттиа
(Гудмундссон Альберт)
2:0
42'
 
Кристенсен Томас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 125
Дженоа 53.6% (67)
X 41.6% (52)
Удинезе 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
Ничья
Удинезе
2.95
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
30
Джанетти
Лаутаро
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
24
Самарджич
Лазар
33
Земура
Джордан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Дженоа
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Дженоа
Удинезе

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.57
1.06

Среднее время на гол

57
84

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.2

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 9 (2) 0.35
Ретеги Матео 5 0.19
Малиновский Руслан 3 0.12
Экубан Калеб 2 0.08
Дрэгушин Раду 2 0.08
Френдруп Мортен 1 0.04
Торсби Мортен 1 0.04
Бани Маттиа 1 0.04
Бираски Давиде 1 0.04
Мессиас Жуниор 1 0.04
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 0.23
Товен Флорьян 4 (1) 0.15
Самарджич Лазар 3 0.12
Перейра Роберто 3 (1) 0.12
Уолас Соуза 2 0.08
Ловрич Санди 1 0.04
Кабаселе Кристиан 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Джанетти Лаутаро 1 0.04
Земура Джордан 1 0.04
Саррага Ойер 1 0.04
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 8 0
Де Винтер Кони 6 1
Малиновский Руслан 7 0
Джилардино Альберто 5 0
Бадель Милан 5 0
Френдруп Мортен 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Васкес Хоан 4 0
Сабелли Стефано 4 0
Ретеги Матео 4 0
Стротман Кевин 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Оливейра Витор 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Перейра Роберто 5 0
Товен Флорьян 4 0
Уолас Соуза 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Перес Неуэн 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Камара Ассан 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Лукка Лоренцо 3 0
Ловрич Санди 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Джанетти Лаутаро 2 0
Масина Адам 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Бийол Яка 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Дженоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
7
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

10
12
Дженоа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Удинезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
3
19%
6
33%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
7
50%
9
43%
76-90

Забито

27
24
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
3
11%
2
8%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
8
30%
30%
3
13%
31-45
7
26%
7
29%
29%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
4
15%
2
8%
76-90

Пропущено

30
39
12 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
3
10%
3
8%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
4
13%
12
31%
31-45
3
10%
1
3%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
12
40%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1
Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0
Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Удинезе

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
17
8
6
19
1.5
6
19
1
24
2.5
2
23
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 24 20 3 1 59 - 12 63
2.
Ювентус
 Заявка 25 16 6 3 38 - 17 54
3.
Милан
 Заявка 25 16 4 5 49 - 31 52
4.
Болонья
 Заявка 26 13 9 4 39 - 23 48
5.
Аталанта
 Заявка 24 14 3 7 47 - 23 45
6.
Рома
 Заявка 25 12 5 8 45 - 30 41
7.
Лацио
 Заявка 25 12 4 9 31 - 26 40
8.
Фиорентина
 Заявка 25 11 5 9 37 - 29 38
9.
Наполи
 Заявка 24 10 6 8 33 - 28 36
10.
Торино
 Заявка 25 9 9 7 23 - 22 36
11.
Монца
 Заявка 26 9 9 8 27 - 30 36
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 26 8 9 9 27 - 31 33
13.
Эмполи
 Заявка 26 6 7 13 22 - 40 25
14.
Лечче
 Заявка 25 5 9 11 24 - 39 24
15.
Фрозиноне
 Заявка 25 6 5 14 32 - 52 23
16.
Удинезе
 0:1 Заявка 26 3 14 9 25 - 39 23
17.
Сассуоло
 Заявка 25 5 5 15 31 - 48 20
18.
Верона
 Заявка 26 4 8 14 23 - 36 20
19.
Кальяри
 Заявка 25 4 7 14 23 - 46 19
20.
Салернитана
 Заявка 26 2 7 17 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
2.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 30 - 6 31
3.
Аталанта
 Заявка 13 10 1 2 30 - 8 31
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Торино
 Заявка 13 6 5 2 14 - 8 23
9.
Лацио
 Заявка 12 6 3 3 13 - 9 21
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
11.
Монца
 Заявка 13 5 5 3 16 - 13 20
12.
Дженоа
 1:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 16 20
13.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
14.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 12 3 5 4 14 - 16 14
17.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 19 12
18.
Удинезе
 0:1 Заявка 13 1 8 4 16 - 20 11
19.
Эмполи
 Заявка 13 2 4 7 9 - 18 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
Милан
 Заявка 13 7 3 3 28 - 24 24
4.
Лацио
 Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
5.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
6.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
7.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 15 - 17 15
8.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
9.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
11.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
12.
Болонья
 Заявка 12 2 7 3 13 - 16 13
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 15 13
14.
Удинезе
 0:1 Заявка 13 2 6 5 9 - 19 12
15.
Сассуоло
 Заявка 13 2 2 9 15 - 29 8
16.
Салернитана
 Заявка 12 1 3 8 7 - 24 6
17.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
18.
Лечче
 Заявка 13 0 5 8 9 - 22 5
19.
Кальяри
 Заявка 13 0 4 9 8 - 25 4
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (2)
Ювентус Влахович Душан 13 (3)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Интер Милан Тюрам Маркус 10 (7)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Бани Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 39'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 38'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 38'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 37'
      Отличный гол забил Ретеги Матео
    • 36'
      Команда Дженоа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Дженоа 53.6% (67)
    X 41.6% (52)
    Удинезе 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Удинезе
    2.95
    3.10
    Реклама, ligastavok.ru
    3.75
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Удинезе

    Исход игры
    Дженоа
    53.6% (67)
    Ничья
    41.6% (52)
    Удинезе
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.61% (40)
    Меньше
    66.39% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    2:1 Дженоа
    26.4% (33)
    1:0 Дженоа
    23.2% (29)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Удинезе
    2.4% (3)
    2:0 Дженоа
    1.6% (2)
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