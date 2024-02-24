Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

88' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Эбоселе Фести получил желтую карточку от судьи

85' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Экубан Калеб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Удинезе

78' Тактическая замена. Жуниор Мессиас уходит с поля и его заменяет Спенс Джед

78' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Жуниор Мессиас ослабляет давление, выбив мяч.

75' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

74' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Удинезе

73' Камара Ассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Удинезе

71' Гудмундссон Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Гудмундссон Альберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

66' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Удинезе

65' Френдруп Мортен не смог попасть в створ ударом издали

65' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

61' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тактическая замена. Джордан Земура уходит с поля и его заменяет Камара Ассан

53' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Дженоа

52' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Кариколь Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Удинезе

50' Кариколь Аарон не смог попасть в створ ударом издали

48' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Удинезе

46' Жуниор Мессиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.