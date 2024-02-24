Тур: 26. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Фурно Франческо
0'
2' Желтая карточкаДжанетти Лаутаро
30' Желтая карточкаДе Винтер Кони
1:0
36' ГолРетеги Матео
2:0
40' ГолБани Маттиа
42' Желтая карточкаКристенсен Томас
49' Вторая желтая карточкаКристенсен Томас
86' Желтая карточкаЭбоселе Фести
90'+5
Ход матча
30'
36'
1:0
40'
42'
49'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
591 Количество передач 306
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Удинезе
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
1.06
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Среднее время на гол
60
66
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.2
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|9 (2)
|0.35
|Ретеги Матео
|6
|0.23
|Малиновский Руслан
|3
|0.12
|Экубан Калеб
|2
|0.08
|Дрэгушин Раду
|2
|0.08
|Бани Маттиа
|2
|0.08
|Френдруп Мортен
|1
|0.04
|Торсби Мортен
|1
|0.04
|Бираски Давиде
|1
|0.04
|Мессиас Жуниор
|1
|0.04
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6
|0.23
|Товен Флорьян
|4 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|3
|0.12
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.12
|Уолас Соуза
|2
|0.08
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.04
|Земура Джордан
|1
|0.04
|Саррага Ойер
|1
|0.04
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Бадель Милан
|5
|0
|Френдруп Мортен
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Васкес Хоан
|4
|0
|Сабелли Стефано
|4
|0
|Ретеги Матео
|4
|0
|Стротман Кевин
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|8
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Перейра Роберто
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Уолас Соуза
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Камара Ассан
|3
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Джанетти Лаутаро
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Удинезе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
7
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Удинезе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
10
12
Дженоа
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Удинезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
8
47%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
2
12%
2
22%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
31%
6
30%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
5
33%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
7
50%
9
43%
76-90
Забито
29
24
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
3
10%
2
8%
1-15
2
7%
5
21%
16-30
10
34%
3
13%
31-45
7
24%
7
29%
29%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
4
14%
2
8%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
3
10%
3
7%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
4
13%
14
34%
31-45
3
10%
1
2%
46-60
3
10%
4
10%
61-75
12
40%
15
37%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1
Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1
Удинезе
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0
Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1 Удинезе - Истра 1961 1:1 Удинезе - Аталанта 1:1 Милан - Удинезе 0:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Удинезе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
49
58
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
179
719
620
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|59 - 12
|63
|2.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|38 - 17
|54
|3.
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|49 - 31
|52
|4.
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|39 - 23
|48
|5.
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|47 - 23
|45
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|45 - 30
|41
|7.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|31 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|37 - 29
|38
|9.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|10.
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 22
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|27 - 30
|36
|12.
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 31
|33
|13.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 40
|25
|14.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|24 - 39
|24
|15.
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|32 - 52
|23
|16.
|Заявка
|26
|3
|14
|9
|25 - 40
|23
|17.
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|31 - 48
|20
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 36
|20
|19.
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|23 - 46
|19
|20.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|30 - 6
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|17 - 6
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|14 - 8
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 9
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|18.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 20
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 18
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 24
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|13 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|7 - 24
|6
|17.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|9 - 22
|5
|19.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|13 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|10 (7)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9