Тур: 23. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Хиглер Деннис
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
19 Со СиллаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Спарта Роттердам
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
22 матча
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.55
Среднее время на гол
61
165
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.91
Среднее время на гол
76
99
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.32
0.73
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
123
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.52
|Огава Коки
|7 (1)
|0.3
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|Пропер Дирк
|3
|0.13
|Бас Юри
|3
|0.13
|Гонсалес Роберто
|2
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.09
|Хансен Сонтье
|2
|0.09
|Тавшан Элаис
|2
|0.09
|Чери Тьяронн
|2
|0.09
|Росс Матиас
|2
|0.09
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Сано Кадаи
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|7 (3)
|0.3
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.22
|Версейрен Арно
|4
|0.17
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.13
|Саито Коки
|2
|0.09
|Вриндс Барт
|2
|0.09
|Негли Камиель
|2
|0.09
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Мито Шунсуке
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бас Юри
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Клемент Пелле
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
4
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
15
12
НЕК Неймеген
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Спарта Роттердам
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
25
16
Голы по времени матча
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
25%
3
20%
31-45
5
21%
5
33%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
19%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
7
44%
2
17%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
5
31%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
6
32%
76-90
Забито
40
29
16 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
2
5%
2
7%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
11
28%
6
21%
31-45
10
25%
9
31%
46-60
5
13%
5
17%
61-75
9
23%
6
21%
76-90
Пропущено
38
31
14 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 16
6
16%
7
23%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
5
13%
2
6%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
13
34%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Спарта Роттердам
Точный счет
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
3
7 раз 32%
2
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
65
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
166
1210
814
814
319
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|23
|21
|2
|0
|74 - 11
|65
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|29 - 30
|32
|8.
|0:0 Заявка
|23
|7
|10
|6
|43 - 38
|31
|9.
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|1:4 Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 38
|27
|12.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 39
|27
|13.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|14.
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|29 - 53
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|22 - 43
|18
|17.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 16
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|1:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|12
|10
|2
|0
|41 - 6
|32
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 12
|18
|6.
|1:4 Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|17.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|21 (9)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6