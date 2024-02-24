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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
НЕК Неймеген
2:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
32' Гол
Пропер Дирк
2:0
36' Гол
Вердонк Калвин
44' Желтая карточка
Вриндс Барт
45' Желтая карточка
Китолано Джошуа
82' Желтая карточка
Хансен Сонтье
90' Желтая карточка
Hamza el Dahri
90'+5

Ход матча

32'
Пропер Дирк
(Худемакерс Меес)
1:0
36'
Вердонк Калвин
2:0
44'
 
Вриндс Барт
45'
 
Китолано Джошуа
47'
 
Мейссен Рик
Вриндс Барт
61'
Хансен Сонтье
Гонсалес Роберто
 
74'
Шоне Лассе
Пропер Дирк
 
74'
Со Силла
Огава Коки
 
75'
Нюйтинк Брэм
Сандлер Филипп
 
75'
 
Клемент Пелле
Мито Шунсуке
75'
 
Брим Шарль-Андреас
Метиньо
82'
Хансен Сонтье
 
86'
Ларсен Ларс Олден
Сано Кадаи
 
88'
 
Росарио Райвьен
Бакари Саид
90'
 
Hamza el Dahri
Китолано Джошуа
90'
 
Hamza el Dahri

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 376 Количество передач 472
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
9
Чери
Тьяронн
11
Гонсалес
Роберто
18
Огава
Коки
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Китолано
Джошуа
6
Метиньо
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Спарта Роттердам

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

22 матча

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
Э
0:1
Э
2:0
К
4:0
ПД
1:0
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
0.55

Среднее время на гол

61
165

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.91

Среднее время на гол

76
99

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.32
0.73

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
123

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.52
Огава Коки 7 (1) 0.3
Пропер Дирк 4 0.17
Дост Бас 4 (1) 0.17
Бас Юри 3 0.13
Гонсалес Роберто 2 0.09
Вердонк Калвин 2 0.09
Ван Рой Барт 2 0.09
Хансен Сонтье 2 0.09
Тавшан Элаис 2 0.09
Чери Тьяронн 2 0.09
Росс Матиас 2 0.09
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Сано Кадаи 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 7 (3) 0.3
Китолано Джошуа 5 (2) 0.22
Версейрен Арно 4 0.17
Брим Шарль-Андреас 3 0.13
Саито Коки 2 0.09
Вриндс Барт 2 0.09
Негли Камиель 2 0.09
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Мито Шунсуке 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Пропер Дирк 3 0
Бас Юри 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Хансен Сонтье 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Вриндс Барт 3 0
Клемент Пелле 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
4
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

15
12
НЕК Неймеген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

25
16

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
8
31%
3
20%
31-45
5
19%
5
33%
46-60
4
15%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
19%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
7
44%
2
14%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
5
31%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
6
27%
6
32%
76-90

Забито

42
29
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
2
5%
2
7%
1-15
3
7%
1
3%
16-30
13
31%
6
21%
31-45
10
24%
9
31%
46-60
5
12%
5
17%
61-75
9
21%
6
21%
76-90

Пропущено

38
33
14 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 17
6
16%
7
21%
1-15
3
8%
4
12%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
13
34%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4
Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Спарта Роттердам

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
3
7 раз 30%
2
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
7
6
6
2.5
1
10
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
8
15
8
15
2.5
3
20
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 23 21 2 0 77 - 11 65
2.
Фейеноорд
 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 23 8 9 6 45 - 38 33
8.
Утрехт
 Заявка 23 8 8 7 29 - 30 32
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 23 8 5 10 29 - 33 29
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 23 7 6 10 32 - 41 27
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 23 7 6 10 23 - 39 27
13.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
14.
Хераклес
 Заявка 23 6 4 13 29 - 53 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 23 5 3 15 22 - 43 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 10 2 0 44 - 6 32
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
16.
Валвейк
 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
17.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (9)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
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