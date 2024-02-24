Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Близко! Саито Коки нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

88' Со Силла не смог попасть в створ ударом издали

86' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Ларсен Ларс Олден наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

85' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хансен Сонтье получил желтую карточку от судьи

81' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Сано Кадаи выиграл воздушное противоборство у Джевенсио ван дер Куст.

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Чери Тьяронн пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

78' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Худемакерс Меес не смог попасть в створ ударом издали

75' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Метиньо уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим

72' Пропер Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Огава Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Саито Коки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Саито Коки нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

59' Метиньо пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

59' Саито Коки навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ван Рой Барт не смог попасть в створ ударом издали

56' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Оооо... вот это был удар! Мито Шунсуке должен был забить с этой позиции.

54' Мито Шунсуке оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Саито Коки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Метиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Чери Тьяронн не смог попасть в створ ударом издали

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника