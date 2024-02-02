Тур: 24. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Sorin Vadana
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
28'
0:1
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
12
Adams
Friday
88
Фюлёп
Лоран
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Razvan Cret
-
27 Enzo Lopez
-
93 Zoran Mitrov
-
-
23 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
-
28 Diego Farcas
-
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ботошани
Политехника Яссы
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.33
Среднее время на гол
360
270
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.42
|Eugen Gabriel David
|3
|0.13
|Дикан Виктор
|2
|0.08
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.29
|Харрисон Шейон
|5
|0.21
|Luis Phelipe
|3
|0.13
|Julian Marchioni
|2
|0.08
|Andrei Gheorghita
|2
|0.08
|Буш Сержиу
|2
|0.08
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Бензар Ромарио
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Ботошани
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
6
9
Ботошани
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Политехника Яссы
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
7
37%
76-90
Забито
22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90
Пропущено
40
36
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
6
15%
4
11%
1-15
6
15%
7
19%
16-30
5
13%
9
25%
31-45
10
25%
4
11%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
8
20%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Политехника Яссы
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
111
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
39
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
176
617
716
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|23
|11
|6
|6
|41 - 23
|39
|3.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|8.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|9.
|23
|6
|13
|4
|23 - 22
|31
|10.
|1:0
|24
|7
|8
|9
|27 - 37
|29
|11.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|12.
|23
|8
|3
|12
|36 - 38
|27
|13.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|14.
|23
|6
|7
|10
|28 - 39
|25
|15.
|23
|4
|4
|15
|14 - 34
|16
|16.
|0:1
|24
|2
|9
|13
|21 - 42
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|10.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|11.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|15.
|0:1
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8