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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Sorin Vadana
Ботошани
0:1
Первый тайм: 44'
Политехника Яссы
0'
0:1
28' Гол
Hamza Saghiri

Ход матча

28'
0:1
Hamza Saghiri

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Политехника Яссы
6.00
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Все Коэффициенты
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
8
Флореску
Эдуард
33
Eugen
Gabriel
David
12
Adams
Friday
88
Фюлёп
Лоран
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
35
Hamza
Saghiri
37
Бордеяну
Михай
95
Carlos
Jatoba
8
Luca
Mihai
7
Беттаеб
Адель
80
Andrei
Gheorghita
Ботошани
Политехника Яссы

История личных встреч

Ботошани
Политехника Яссы

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.33

Среднее время на гол

360
270

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.42
Eugen Gabriel David 3 0.13
Дикан Виктор 2 0.08
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.29
Харрисон Шейон 5 0.21
Luis Phelipe 3 0.13
Julian Marchioni 2 0.08
Andrei Gheorghita 2 0.08
Буш Сержиу 2 0.08
Carlos Jatoba 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Hamza Saghiri 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 7 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Бензар Ромарио 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Филип Иоан 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Bogdan Andone 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Luca Mihai 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
6
Ботошани
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Политехника Яссы
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

6
9
Ботошани
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Политехника Яссы
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
20%
2
12%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90

Пропущено

25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
7
37%
76-90

Забито

22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
1
5%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
5
23%
5
19%
46-60
4
18%
5
19%
61-75
4
18%
4
15%
76-90

Пропущено

40
36
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
6
15%
4
11%
1-15
6
15%
7
19%
16-30
5
13%
9
25%
31-45
10
25%
4
11%
46-60
5
13%
3
8%
61-75
8
20%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Политехника Яссы

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
2
10
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
17
6
6
17
1.5
7
16
1
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 23 11 6 6 41 - 23 39
3.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Политехника Яссы
 1:0 24 7 8 9 27 - 37 29
11.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
12.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
13.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
14.
Волунтари
 23 6 7 10 28 - 39 25
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 0:1 24 2 9 13 21 - 42 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Политехника Яссы
 1:0 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
15.
Ботошани
 0:1 12 1 6 5 9 - 16 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Политехника Яссы
 1:0 12 4 3 5 13 - 18 15
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 0:1 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Политехника Яссы начинает контратаку
  • 42'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 42'
    Флореску Эдуард возвращается на поле.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Флореску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Luca Mihai наказан за толчок Флореску Эдуард
  • 40'
    Политехника Яссы пытается что-то создать.
  • 40'
    Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 40'
    Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 40'
    Матч возобновлен
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    Ботошани
    Ничья
    Политехника Яссы
    6.00
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    3.32
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