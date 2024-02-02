Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Политехника Яссы имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

51' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Буэнна Рашид нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

49' Rares Ispas создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ботошани

45' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Тодороски Тодор получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Тодороски Тодор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Флореску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

39' Дикан Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Carlos Jatoba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

34' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Филип Иоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Филип Иоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

30' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Фантастический гол, где все сам сделал Hamza Saghiri

28' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Фюлёп Лоран . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Цигэнашу Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

21' Luca Mihai навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Тодороски Тодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Adams Friday из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Ботошани

10' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

7' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

7' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

6' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ботошани начинает с центра поля