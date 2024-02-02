Тур: 24. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Sorin Vadana
2:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолHamza Saghiri
1:1
52' ГолEnzo Lopez
57' Желтая карточкаБензар Ромарио
66' Желтая карточкаHamza Saghiri
90' Желтая карточкаБуэнна Рашид
2:1
90' ГолМуаддиб Жали
90' Желтая карточкаХаррисон Шейон
90'+11
Ход матча
28'
0:1
46'
52'
57'
66'
90'
90'
2:1
90'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
12
Adams
Friday
88
Фюлёп
Лоран
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Razvan Cret
-
27 Enzo Lopez
-
93 Zoran Mitrov
-
-
23 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
-
28 Diego Farcas
-
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ботошани
Политехника Яссы
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.33
Среднее время на гол
360
270
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.42
|Eugen Gabriel David
|3
|0.13
|Дикан Виктор
|2
|0.08
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Муаддиб Жали
|1
|0.04
|Enzo Lopez
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.29
|Харрисон Шейон
|5
|0.21
|Luis Phelipe
|3
|0.13
|Julian Marchioni
|2
|0.08
|Andrei Gheorghita
|2
|0.08
|Буш Сержиу
|2
|0.08
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Бензар Ромарио
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Буэнна Рашид
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
7
Ботошани
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
6
9
Ботошани
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Политехника Яссы
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
22
15
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
2
11%
1-15
5
31%
4
21%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
4
25%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
4
31%
2
14%
76-90
Пропущено
25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
6
24%
7
37%
76-90
Забито
24
28
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
1
4%
4
14%
1-15
3
13%
5
18%
16-30
5
21%
5
18%
31-45
6
25%
5
18%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
5
21%
4
14%
76-90
Пропущено
41
38
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
6
15%
4
11%
1-15
7
17%
7
18%
16-30
5
12%
9
24%
31-45
10
24%
5
13%
46-60
5
12%
3
8%
61-75
8
20%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2
Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Политехника Яссы
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
186
717
717
123
222
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8