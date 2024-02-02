Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда У Крайова 1948 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

50' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Goncalo Gregorio . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Павичич Домагой получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Квакич Амар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Antonio Bordusanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Yassine Bahassa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

43' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Динамо Бухарест отменен из-за положения "вне игры".

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

37' Dennis Politic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Судья начинает матч

35' Матч прерван

35' Матч приостановлен из-за петард на поле

35' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Матч возобновлен

34' Goncalo Gregorio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Goncalo Gregorio . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

26' Antonio Bordusanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Yassine Bahassa наказан за толчок Илич Кристиан

25' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Antonio Bordusanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

21' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

21' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Судья сигнализирует, что Cristian Costin из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Yassine Bahassa

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Команда У Крайова 1948 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Отличный гол забил Yassine Bahassa

13' Г О О О О Л - Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

12' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Сидибе Секу получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Сидибе Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Илич Кристиан пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

8' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Квакич Амар получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Квакич Амар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Павичич Домагой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Судья начинает матч