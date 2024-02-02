Тур: 24. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:0
Второй тайм: 57'
0'
1:0
13' ГолБахасса Яссин
37' Undefined phrase: football_event_Goncalo Gregorio
45' Желтая карточкаПавичич Домагой
2:0
52' ГолБауса Хуан
Ход матча
13'
37'
45'
52'
2:0
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
5
Лукао
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Mario Enache
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.38
|Бауса Хуан
|4 (1)
|0.17
|Vladislav Blanuta
|4
|0.17
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.17
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.13
|William Baeten
|3
|0.13
|Лакруа Лео
|3
|0.13
|Бахасса Яссин
|2
|0.08
|Албу Константин
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.21
|Абдалла Хаким
|3
|0.13
|Dennis Politic
|3
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Кицу Аурелиан
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Илич Кристиан
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
5
У Крайова 1948
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Динамо Бухарест
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
5
3
У Крайова 1948
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Динамо Бухарест
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
4
17%
2
20%
1-15
5
22%
2
20%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
5
22%
2
20%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
30%
3
30%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
5
25%
3
16%
31-45
3
15%
3
16%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
5
25%
5
26%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
7
39%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Забито
36
14
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 12
4
11%
3
21%
1-15
6
17%
3
21%
16-30
5
14%
2
14%
31-45
7
19%
2
14%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
10
28%
4
29%
76-90
Пропущено
38
34
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 19
8
21%
4
12%
1-15
5
13%
4
12%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
9
24%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2
Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 52%
1
9 раз 39%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
83
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
210
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
1112
1013
221
617
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|23
|11
|6
|6
|41 - 23
|39
|3.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|8.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|9.
|23
|6
|13
|4
|23 - 22
|31
|10.
|2:0
|24
|9
|3
|12
|38 - 38
|30
|11.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|14.
|23
|6
|7
|10
|28 - 39
|25
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|0:2
|24
|4
|4
|16
|14 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|2:0
|12
|6
|1
|5
|25 - 20
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|2:0
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|0:2
|12
|2
|1
|9
|9 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8