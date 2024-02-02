Тур: 24. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолБахасса Яссин
37' Undefined phrase: football_event_Goncalo Gregorio
45' Желтая карточкаПавичич Домагой
2:0
52' ГолБауса Хуан
59' Желтая карточкаБауса Хуан
2:1
63' ГолDennis Politic
69' Желтая карточкаИлич Кристиан
77' Желтая карточкаМаскареньяс Матеус
90'+4
Ход матча
13'
37'
45'
52'
2:0
59'
63'
69'
85'
Владение мячом
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
5
Лукао
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Бута ГабриэлПолузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Mario Enache
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.38
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.21
|Vladislav Blanuta
|4
|0.17
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.17
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.13
|William Baeten
|3
|0.13
|Лакруа Лео
|3
|0.13
|Бахасса Яссин
|2
|0.08
|Албу Константин
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|4
|0.17
|Абдалла Хаким
|3
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Кицу Аурелиан
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|6
|0
|Рошу Нелуц
|5
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Goncalo Gregorio
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
6
У Крайова 1948
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Динамо Бухарест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
5
3
У Крайова 1948
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Динамо Бухарест
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
25
11
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
20%
2
18%
1-15
5
20%
2
18%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
7
28%
3
27%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
5%
4
19%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
7
39%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Забито
38
15
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 12
5
13%
3
20%
1-15
6
16%
3
20%
16-30
5
13%
2
13%
31-45
8
21%
2
13%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
10
26%
4
27%
76-90
Пропущено
39
36
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
8
21%
5
14%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
9
23%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2
Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
10 раз 42%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
93
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
210
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1212
1113
222
618
123
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8