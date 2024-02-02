Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

88' Хорошую попытку сделал Vladislav Blanuta . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Хорошую попытку сделал Vladislav Blanuta . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Падула Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Dennis Politic нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Велкоски Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Квакич Амар нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

80' Сидибе Секу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

78' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' Сидибе Секу не смог попасть в створ ударом издали

72' Оооо... вот это был удар! Vladislav Blanuta должен был забить с этой позиции.

72' Vladislav Blanuta оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Cristian Costin ошибается в защите.

71' Goncalo Gregorio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Абдалла Хаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Илич Кристиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

69' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Падула Андреа

67' Велкоски Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Yassine Bahassa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Сидибе Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Забив гол, Динамо Бухарест сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

63' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

61' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бауса Хуан получает желтую карточку за нырок

58' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оооо... вот это был удар! Vladislav Blanuta должен был забить с этой позиции.

57' Хорошую попытку сделал Vladislav Blanuta . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

55' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

54' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фантастический гол, где все сам сделал Бауса Хуан

52' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Лукао II получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Лукао II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Yassine Bahassa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля