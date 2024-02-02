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Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
У Крайова 1948
2:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
13' Гол
Бахасса Яссин
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Goncalo Gregorio
45' Желтая карточка
Павичич Домагой
2:0
52' Гол
Бауса Хуан
59' Желтая карточка
Бауса Хуан
2:1
63' Гол
Dennis Politic
69' Желтая карточка
Илич Кристиан
77' Желтая карточка
Маскареньяс Матеус
90'+4
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
5
Квакич
Амар
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
1
Голубович
Аднан
5
Лукао
II
24
Велкоски
Дарко
23
Патрике
Разван
98
Костин
Кристиан
18
Павичич
Домагой
16
Илич
Кристиан
20
Antonio
Bordusanu
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
У Крайова 1948
Динамо Бухарест

История личных встреч

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.38
Бауса Хуан 5 (1) 0.21
Vladislav Blanuta 4 0.17
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.17
Сидибе Секу 3 (1) 0.13
William Baeten 3 0.13
Лакруа Лео 3 0.13
Бахасса Яссин 2 0.08
Албу Константин 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.21
Dennis Politic 4 0.17
Абдалла Хаким 3 0.13
Костин Кристиан 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 5 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Gabriel Compagnucci 5 0
Лакруа Лео 3 1
Кицу Аурелиан 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Бауса Хуан 3 0
Албу Константин 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 6 0
Рошу Нелуц 5 0
Моура Габриэл 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Goncalo Gregorio 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Динамо Бухарест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
6
У Крайова 1948
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Динамо Бухарест
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

5
3
У Крайова 1948
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Динамо Бухарест
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
25% (6)
29% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

25
11
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
5
20%
2
18%
1-15
5
20%
2
18%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
1
4%
1
9%
61-75
7
28%
3
27%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
5%
4
19%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
7
39%
1
7%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
22%
6
40%
76-90

Забито

38
15
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
4 Не забивали 12
5
13%
3
20%
1-15
6
16%
3
20%
16-30
5
13%
2
13%
31-45
8
21%
2
13%
46-60
4
11%
1
7%
61-75
10
26%
4
27%
76-90

Пропущено

39
36
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
8
21%
5
14%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
6
15%
2
6%
61-75
9
23%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0
Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2
Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2

Результаты матчей

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
5 раз 42%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
0
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
12 раз 50%
1
10 раз 42%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
9
3
1.5
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
12
12
11
13
1.5
2
22
6
18
2.5
1
23
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 23 11 6 6 41 - 23 39
3.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
14.
Волунтари
 23 6 7 10 28 - 39 25
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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