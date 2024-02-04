Тур: 24. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Второй тайм: 62'
0'
28' Желтая карточкаРаул Силва
1:0
33' ГолДебелюх Габриэл
43' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:1
45' ГолМаркович Йован
51' Желтая карточкаМитрицэ Александру
Ход матча
28'
33'
1:0
43'
45'
1:1
Владение мячом
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
31 Stefan Bana
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
122
90
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.33
|Шафранко Павол
|4
|0.17
|Алими Исник
|4 (1)
|0.17
|Каллаку Шерифф
|4
|0.17
|Матей Космин
|3 (1)
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.13
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.33
|Маркович Йован
|5
|0.21
|Крецу Александру
|4
|0.17
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.13
|Банку Никусор
|2
|0.08
|Дансиу Мариан
|2
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Отелита Богдан
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|7
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Митрицэ Александру
|4
|0
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
6
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Университатя Крайова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
9
16
Сепси
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Университатя Крайова
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
7
37%
7
47%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
31%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Забито
32
33
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
9%
6
18%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
8
25%
5
15%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
11
34%
11
33%
76-90
Пропущено
29
27
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
8
28%
3
11%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
9
33%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
48
29
210
29
111
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
39
47
210
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
176
815
815
419
419
221
221
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|24
|12
|6
|6
|43 - 24
|42
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 27
|42
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|1:1
|24
|9
|8
|7
|33 - 29
|35
|6.
|1:1
|24
|9
|7
|8
|35 - 28
|34
|7.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|8.
|24
|8
|8
|8
|31 - 36
|32
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|24
|9
|3
|12
|38 - 39
|30
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|24
|5
|13
|6
|24 - 25
|28
|13.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|14.
|23
|6
|7
|10
|28 - 39
|25
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|5.
|1:1
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|6.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|7.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|1:1
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|14.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7