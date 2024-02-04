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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Сепси
1:1
Второй тайм: 62'
Университатя Крайова
0'
28' Желтая карточка
Раул Силва
1:0
33' Гол
Дебелюх Габриэл
43' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
1:1
45' Гол
Маркович Йован
51' Желтая карточка
Митрицэ Александру

Ход матча

28'
 
Раул Силва
33'
Дебелюх Габриэл
1:0
43'
Ниняй Бранислав
 
45'
1:1
Маркович Йован
(Влэдою Штефан)
46'
 
Мальдонадо Дениль
Раул Силва
46'
 
Баярам Штефан
Дансиу Мариан
51'
 
Митрицэ Александру
60'
 
Кымпану Георге
Меквабишвили Анзор

Владение мячом

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Сепси
Ничья
Университатя Крайова
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
3
Штефан
Флорин
6
Паун
Николае
59
Каллаку
Шерифф
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
8
Георге
Ион
96
Дебелюх
Габриэл
1
Лазар
Давид
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
5
Меквабишвили
Анзор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
28
Митрицэ
Александру
20
Маркович
Йован
37
Дансиу
Мариан
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.73
1

Среднее время на гол

122
90

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.33
Шафранко Павол 4 0.17
Алими Исник 4 (1) 0.17
Каллаку Шерифф 4 0.17
Матей Космин 3 (1) 0.13
Аганович Аднан 3 0.13
Чоботарю Денис 1 0.04
Дебелюх Габриэл 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 8 0.33
Маркович Йован 5 0.21
Крецу Александру 4 0.17
Иван Андрей 3 (2) 0.13
Рогульич Анте 3 0.13
Банку Никусор 2 0.08
Дансиу Мариан 2 0.08
Хури Льес 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Скречу Владимир 1 0.04
Баярам Штефан 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 9 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Отелита Богдан 3 0
Аганович Аднан 2 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Оройан Дариус 1 0
Бернд Шторк 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 7 0
Иван Андрей 4 1
Митрицэ Александру 4 0
Влэдою Штефан 4 0
Скречу Владимир 4 0
Juraj Badelj 2 1
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Раул Силва 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Кольич Элвир 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

Сепси
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
6
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Университатя Крайова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

9
16
Сепси
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
22% (5)
30% (7)
Университатя Крайова
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
30% (7)
57% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
7
37%
7
47%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
31%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
2
15%
5
36%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Забито

32
33
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
9%
6
18%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
8
25%
5
15%
31-45
3
9%
4
12%
46-60
6
19%
3
9%
61-75
11
34%
11
33%
76-90

Пропущено

29
27
16 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
8
28%
3
11%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
5
17%
9
33%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1

Результаты матчей

Сепси
Университатя Крайова

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:5
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
2
9
3.5
1
11
2
9
4.5
1
11
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
4
7
2
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
17
6
8
15
1.5
8
15
4
19
2.5
4
19
2
21
3.5
2
21
2
21
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 1:1 24 9 8 7 33 - 29 35
6.
Сепси
 1:1 24 9 7 8 35 - 28 34
7.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
8.
Университатя Клуж
 24 8 8 8 31 - 36 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
Оцелул Галац
 24 5 13 6 24 - 25 28
13.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
14.
Волунтари
 23 6 7 10 28 - 39 25
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 1:1 12 6 5 1 22 - 12 23
6.
Университатя Крайова
 1:1 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
7.
Университатя Крайова
 1:1 12 3 5 4 15 - 16 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 1:1 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
14.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
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