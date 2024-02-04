Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Митрицэ Александру бьет со штрафного в створ, но Roland Niczuly держит все под контролем

49' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Влэдою Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Сепси

45' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Митрицэ Александру пробил со штрафного прямо в стенку

43' Ниняй Бранислав получил желтую карточку от судьи

42' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

41' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

41' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Хорошую попытку сделал Габриэл Дебелюх. Удар в створ, но вратарь начеку

38' Каллаку Шерифф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фантастический гол, где все сам сделал Габриэл Дебелюх!

33' Маркович Йован плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

33' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает ударом с левой ноги!

29' Ниняй Бранислав из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Каллаку Шерифф из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Раул Силва получил желтую карточку от судьи

28' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Сепси

21' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси

19' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

16' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Крайова

8' Крецу Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Судья свистит. Зайков Джоко атаковал сзади соперника. Это Габриэл Дебелюх заработал своей команде штрафной

2' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Сепси

1' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сепси начинает с центра поля