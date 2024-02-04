Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Судье надоело, что Влэдою Штефан тянет время и он наказал его горчичником

90' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

87' Davide Popsa из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

86' Матч возобновлен

86' Крецу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Сепси

85' Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Бэлаша Михай

84' Отличная индивидуальная работа от Крецу Александру , гол забит с изяществом.

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Florin Stefan пробует нанести удар издали, но Давид Лазар ловит мяч

80' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Сепси

80' Кэпэцынэ Михай не смог попасть в створ ударом издали

80' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Сепси

79' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Сепси

74' 'Г О О О О О Л - Кольич Элвир из команды Университатя Крайова забивает с пенальти! Он пробил правой. Roland Niczuly был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

74' Отелита Богдан получил желтую карточку от судьи

74' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

71' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

70' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кольич Элвир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Кэпэцынэ Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Матей Космин должен был забить с этой позиции.

67' Каллаку Шерифф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

63' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Меквабишвили Анзор уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

59' Каллаку Шерифф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Меквабишвили Анзор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

57' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

56' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' После проверки VAR рефери поменял решение - Университатя Крайова не будет бить пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

52' Влэдою Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи

50' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

48' Маркович Йован нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

47' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника