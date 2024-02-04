Тур: 24. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Ковач Иштван
1:3
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРаул Силва
1:0
33' ГолДебелюх Габриэл
43' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:1
45' ГолМаркович Йован
51' Желтая карточкаМитрицэ Александру
74' Желтая карточкаОтелита Богдан
1:2
74' ПенальтиКольич Элвир
1:3
83' ГолКрецу Александру
90' Желтая карточкаВлэдою Штефан
90'+8
Ход матча
28'
33'
1:0
43'
45'
1:1
74'
74'
1:2
83'
90'
Владение мячом
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Denis Renta
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
31 Stefan Bana
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
1
Среднее время на гол
122
90
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.33
|Шафранко Павол
|4
|0.17
|Алими Исник
|4 (1)
|0.17
|Каллаку Шерифф
|4
|0.17
|Матей Космин
|3 (1)
|0.13
|Аганович Аднан
|3
|0.13
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.33
|Крецу Александру
|5
|0.21
|Маркович Йован
|5
|0.21
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.13
|Банку Никусор
|2
|0.08
|Кольич Элвир
|2 (1)
|0.08
|Дансиу Мариан
|2
|0.08
|Хури Льес
|1
|0.04
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Оройан Дариус
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|7
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Митрицэ Александру
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
6
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
9
16
Сепси
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Университатя Крайова
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
20
18
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
1
5%
2
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
3
15%
3
17%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
7
35%
8
44%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
25%
2
13%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
19%
6
40%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
15%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
4
22%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Забито
33
36
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
9%
6
17%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
9
27%
6
17%
31-45
3
9%
4
11%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
11
33%
12
33%
76-90
Пропущено
32
28
17 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
8
25%
3
11%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
6
19%
10
36%
31-45
6
19%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
5
16%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1
УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
48
210
210
210
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
57
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
186
816
915
420
519
222
222
222
123
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7