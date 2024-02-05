Тур: 24. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:1
Второй тайм: 69'
Ход матча
Владение мячом
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Германнштадт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.5
Среднее время на гол
42
180
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
135
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.25
|Думитер Андрей
|5
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.13
|Раду Бобок
|2
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.08
|Robert Popescu
|2
|0.08
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.29
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.29
|Янку Габриэль
|3
|0.13
|Ороиан Александру
|2
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.08
|Альхассан Баба
|2
|0.08
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|7
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
6
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
11
20
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
17%
1
11%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
5
31%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
8
40%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
5
33%
3
15%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
10%
76-90
Забито
27
29
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
15%
5
17%
1-15
5
19%
2
7%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
4
15%
11
38%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
8
30%
30%
5
17%
76-90
Пропущено
40
26
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
15%
1
4%
1-15
5
13%
6
23%
16-30
9
23%
6
23%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
7
18%
3
12%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0
Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2
Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Результаты матчей
Волунтари
Германнштадт
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
47
75
110
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
57
29
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
176
914
914
221
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|45 - 20
|50
|2.
|24
|12
|6
|6
|43 - 24
|42
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 27
|42
|4.
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|6.
|1:0
|24
|8
|11
|5
|31 - 25
|35
|7.
|24
|9
|6
|9
|35 - 30
|33
|8.
|24
|8
|8
|8
|31 - 36
|32
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|24
|9
|3
|12
|38 - 39
|30
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|24
|5
|13
|6
|24 - 25
|28
|13.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|14.
|0:1
|24
|6
|7
|11
|28 - 40
|25
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|1:0
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|0:1
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|1:0
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|14.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7