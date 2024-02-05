Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Германнштадт

46' Каскини Баутиста оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Чобану Андрей из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Ох, нехорошо это выглядит. Балауре Сильвиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Оооо... вот это был удар! Балауре Сильвиу должен был забить с этой позиции.

42' Балауре Сильвиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Мурджа Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Матрикарди Патрисио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

36' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Отличный командный гол!

31' Г О О О О Л - Паращив Даниэль забивает с левой ноги!

31' Балауре Сильвиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Гэман Валеричэ из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

30' Каскини Баутиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Германнштадт

27' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Robert Popescu пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

23' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Волунтари

20' Alexandru Daniel Jipa не смог попасть в створ ударом издали

20' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Robert Popescu из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

14' Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Германнштадт

10' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Германнштадт

8' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Волунтари

2' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Мурджа Алессандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля