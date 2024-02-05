Ох, нехорошо это выглядит. Ioan Dumiter получил травму и медбригада забирает его с поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

93' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Матч возобновлен

92' Kablan N'Goma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Бутян Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Шанс! Ionut Stoica из команды Германнштадт пробил головой, но мимо

85' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Kablan N'Goma навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

81' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Cosmin Bucuroiu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Рэдуц Михай уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

72' Удар от ворот произведет Германнштадт

72' Немец Адам не смог попасть в створ ударом издали

71' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Флоря Даниэль пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

69' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хорошую попытку сделал Балауре Сильвиу . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Оооо... вот это был удар! Sota Mino должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Sota Mino создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Ionut Stoica

63' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Германнштадт

62' Рикардинью XI из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Дроппа Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Германнштадт

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Robert Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Robert Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Рэдуц Михай пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

57' Удар от ворот произведет Волунтари

57' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Каскини Баутиста пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

56' Каскини Баутиста навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Robert Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля