Тур: 24. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:1
Конец матча
0'
0:1
31' ГолПаращив Даниэль
40' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
1:1
90' ПенальтиФлоря Даниэль
90'+8
Ход матча
31'
90'
90'
1:1
Владение мячом
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волунтари
Германнштадт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.5
Среднее время на гол
42
180
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
135
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.25
|Думитер Андрей
|5
|0.21
|Мерлой Джордже
|3
|0.13
|Раду Бобок
|2
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.08
|Robert Popescu
|2
|0.08
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.29
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.29
|Янку Габриэль
|3
|0.13
|Ороиан Александру
|2
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.08
|Альхассан Баба
|2
|0.08
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|7
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
7
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
11
20
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
17
27
Голы по времени матча
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
6
32%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
8
40%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
5
33%
3
15%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
10%
76-90
Забито
28
30
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
4
14%
5
17%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
14%
11
37%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
9
32%
5
17%
76-90
Пропущено
41
27
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
6
15%
1
4%
1-15
5
12%
6
22%
16-30
10
24%
6
22%
31-45
7
17%
5
19%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
6
15%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0
Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2
Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2
Результаты матчей
Волунтари
Германнштадт
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
75
111
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
177
Больше Меньше
186
915
915
222
321
123
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7