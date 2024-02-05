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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Волунтари
1:1
Конец матча
Германнштадт
0'
0:1
31' Гол
Паращив Даниэль
40' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
1:1
90' Пенальти
Флоря Даниэль
90'+8
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
5
Армаш
Игорь
34
Матрикарди
Патрисио
7
Алийи
Насер
28
Каскини
Баутиста
22
Раца
Вадим
20
Robert
Popescu
80
Чобану
Андрей
8
Рэдуц
Михай
77
Немец
Адам
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
97
Alexandru
Daniel
Jipa
30
Паращив
Даниэль
Волунтари
Германнштадт

История личных встреч

Волунтари
Германнштадт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
3:0
С
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.5

Среднее время на гол

42
180

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
135

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.25
Думитер Андрей 5 0.21
Мерлой Джордже 3 0.13
Раду Бобок 2 0.08
Doru Cristian Andrei 2 0.08
Сигурьонссон Рунар 2 0.08
Robert Popescu 2 0.08
Рикардинью XI 1 0.04
Раца Вадим 1 (1) 0.04
Матрикарди Патрисио 1 0.04
Andreas Nita 1 0.04
Флоря Даниэль 1 (1) 0.04
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.29
Паращив Даниэль 7 (2) 0.29
Янку Габриэль 3 0.13
Ороиан Александру 2 0.08
Alexandru Daniel Jipa 2 0.08
Альхассан Баба 2 0.08
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Sota Mino 1 0.04

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Флоря Даниэль 1 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Robert Popescu 1 0
Angelo Cocian 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 7 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0

Результаты матчей

Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
7
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

11
20
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)
Германнштадт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

17
27

Голы по времени матча

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
6
32%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
13%
4
20%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
8
40%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
5
33%
3
15%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
4
40%
31-45
3
14%
3
30%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
4
18%
1
10%
76-90

Забито

28
30
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
4
14%
5
17%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
14%
11
37%
46-60
3
11%
4
13%
61-75
9
32%
5
17%
76-90

Пропущено

41
27
21 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
6
15%
1
4%
1-15
5
12%
6
22%
16-30
10
24%
6
22%
31-45
7
17%
5
19%
46-60
7
17%
3
11%
61-75
6
15%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0
Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2
Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2

Результаты матчей

Волунтари
Германнштадт

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 29%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
0
7 раз 29%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
7
5
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
7
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
9
15
2
22
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 24 10 7 7 35 - 29 37
5.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 24 8 8 8 31 - 36 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
Оцелул Галац
 24 5 13 6 24 - 25 28
13.
Волунтари
 24 6 8 10 29 - 40 26
14.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Волунтари: 70%, Германнштадт: 30%.
  • 98'
    Г О О О О О Л - Флоря Даниэль из команды Волунтари забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.
  • 97'
    Ioan Dumiter возвращается на поле.
  • 97'
    ПЕНАЛЬТИ - Ionut Stoica из команды Германнштадт привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ioan Dumiter.
  • 97'
    После проверки VAR судья изменил решение - Волунтари пробьет пенальти!
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ioan Dumiter получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари.
  • 95'
    Контроль мяча: Волунтари: 70%, Германнштадт: 30%.
  • 95'
    Ioan Dumiter на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Флоря Даниэль сейчас получил желтую
  • 95'
    Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Медина Паоло ошибается в защите.
  • 95'
    Медина Паоло из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 95'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Немец Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 93'
      Бейян Флориан из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 93'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Оооо... вот это был удар! Marius Antoche должен был забить с этой позиции.
    • 93'
      Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 1:1 Германнштадт онлайн

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