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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 1'
Фарул Констанца
0'
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Фарул Констанца
1.85
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5.10
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5.20
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
42
Альхассан
Баба
25
Балута
Александр
19
Luis
Phelipe
10
Попеску
Октавиан
1
Бузбуки
Александру
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
77
Дякону
Роналдо
7
Ривалдиньо
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
ФКСБ
Фарул Констанца

История личных встреч

ФКСБ
Фарул Констанца

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

40 матчей

65%
15%
20%
26 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
22 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

39
42

Голов в среднем за матч

2.05
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Среднее время на гол

94
95

Всего голов

59
60

Голов в среднем за матч

1.48
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.61
Коман Флоринел 10 (3) 0.43
Компаньо Андреа 4 (2) 0.17
Микулеску Давид 3 0.13
Балута Александр 2 0.09
Попеску Октавиан 2 0.09
Дава Джойским 2 0.09
Шут Адриан 2 0.09
Джокович Дамьян 2 (1) 0.09
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 6 (4) 0.26
Будеску Константин 5 (1) 0.22
Ривалдиньо 5 0.22
Мунтяну Луис 5 0.22
Артян Андрей 3 0.13
Вынэ Йонуц 2 0.09
Мазилу Адриан 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Попеску Октавиан 5 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Ларие Йонуц 4 0
Артян Андрей 4 0
Грамени Константин 4 0
Кики Давид 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Дюссо Дамьен 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ганя Кристиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
7
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

24
17
ФКСБ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Фарул Констанца
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

27
24

Голы по времени матча

Забито

20
16
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
20%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
1
5%
4
25%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
3
33%
3
16%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
5
20%
2
11%
1-15
4
16%
5
28%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
7
28%
4
22%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
3
12%
2
11%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

45
34
27 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
9
20%
4
12%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
9
20%
5
15%
31-45
8
18%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
4
9%
6
18%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
8
26%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
4
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1

Результаты матчей

ФКСБ
Фарул Констанца

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
5
7
3
8
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
6
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
14
9
1.5
10
13
7
16
2.5
3
20
2
21
3.5
1
22
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 24 15 6 3 45 - 20 51
2.
ЧФР Клуж
 24 12 6 6 43 - 24 42
3.
Рапид Бухарест
 24 11 9 4 42 - 27 42
4.
Университатя Крайова
 24 10 7 7 35 - 29 37
5.
Фарул Констанца
 0:0 24 10 7 7 33 - 32 37
6.
Сепси
 24 9 6 9 35 - 30 33
7.
Германнштадт
 24 7 12 5 31 - 26 33
8.
Университатя Клуж
 24 8 8 8 31 - 36 32
9.
Петролул Плоешти
 24 6 13 5 24 - 24 31
10.
У Крайова 1948
 24 9 3 12 38 - 39 30
11.
УТА Арад
 24 7 9 8 28 - 34 30
12.
Оцелул Галац
 24 5 13 6 24 - 25 28
13.
Волунтари
 24 6 8 10 29 - 40 26
14.
Политехника Яссы
 24 6 8 10 27 - 39 26
15.
Ботошани
 24 3 9 12 23 - 42 18
16.
Динамо Бухарест
 24 4 4 16 15 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 12 8 4 0 24 - 5 28
2.
ФКСБ
 0:0 12 7 3 2 20 - 9 24
3.
Рапид Бухарест
 12 7 2 3 26 - 17 23
4.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Фарул Констанца
 0:0 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
У Крайова 1948
 12 6 1 5 25 - 21 19
9.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
10.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 16 - 15 18
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 12 3 4 5 14 - 18 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 0:0 12 5 2 5 15 - 20 17
6.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
7.
ЧФР Клуж
 12 4 2 6 19 - 19 14
8.
Волунтари
 12 3 4 5 15 - 22 13
9.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
10.
Политехника Яссы
 12 3 3 6 13 - 20 12
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
УТА Арад
 12 2 5 5 12 - 19 11
14.
Германнштадт
 12 1 7 4 11 - 16 10
15.
Динамо Бухарест
 12 2 1 9 10 - 22 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Фарул Констанца пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Фарул Констанца начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой ФКСБ.
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ФКСБ
Ничья
Фарул Констанца
1.85
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5.10
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5.20
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Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Фарул Констанца онлайн

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ФКСБ
Фарул Констанца
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