Тур: 24. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 1'
0'
19
Luis
Phelipe
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
45 Gustavo XXI
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Фарул Констанца
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
40 матчей
65%
15%
20%
26 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
22 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
42
Голов в среднем за матч
2.05
2
Среднее время на гол
43
45
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Среднее время на гол
94
95
Всего голов
59
60
Голов в среднем за матч
1.48
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 83%
Меньше 18%
7
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.61
|Коман Флоринел
|10 (3)
|0.43
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.17
|Микулеску Давид
|3
|0.13
|Балута Александр
|2
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.09
|Дава Джойским
|2
|0.09
|Шут Адриан
|2
|0.09
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.09
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.26
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.22
|Ривалдиньо
|5
|0.22
|Мунтяну Луис
|5
|0.22
|Артян Андрей
|3
|0.13
|Вынэ Йонуц
|2
|0.09
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Ларие Йонуц
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Грамени Константин
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Фарул Констанца
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
7
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
24
17
ФКСБ
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Фарул Констанца
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
27
24
Голы по времени матча
Забито
20
16
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
20%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
1
5%
4
25%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
3
33%
3
16%
76-90
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
5
20%
2
11%
1-15
4
16%
5
28%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
7
28%
4
22%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
3
12%
2
11%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
45
34
27 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
9
20%
4
12%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
9
20%
5
15%
31-45
8
18%
7
21%
46-60
6
13%
5
15%
61-75
4
9%
6
18%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
15%
4
13%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
2
10%
8
26%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
5
25%
4
13%
61-75
4
20%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0
УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1
Результаты матчей
ФКСБ
Фарул Констанца
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
74
57
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
48
110
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
149
1013
716
320
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|15
|6
|3
|45 - 20
|51
|2.
|24
|12
|6
|6
|43 - 24
|42
|3.
|24
|11
|9
|4
|42 - 27
|42
|4.
|24
|10
|7
|7
|35 - 29
|37
|5.
|0:0
|24
|10
|7
|7
|33 - 32
|37
|6.
|24
|9
|6
|9
|35 - 30
|33
|7.
|24
|7
|12
|5
|31 - 26
|33
|8.
|24
|8
|8
|8
|31 - 36
|32
|9.
|24
|6
|13
|5
|24 - 24
|31
|10.
|24
|9
|3
|12
|38 - 39
|30
|11.
|24
|7
|9
|8
|28 - 34
|30
|12.
|24
|5
|13
|6
|24 - 25
|28
|13.
|24
|6
|8
|10
|29 - 40
|26
|14.
|24
|6
|8
|10
|27 - 39
|26
|15.
|24
|3
|9
|12
|23 - 42
|18
|16.
|24
|4
|4
|16
|15 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|24 - 5
|28
|2.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 9
|24
|3.
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|7.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|25 - 21
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|10.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|6.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|7.
|12
|4
|2
|6
|19 - 19
|14
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 22
|13
|9.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|12 - 19
|11
|14.
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|12
|2
|1
|9
|10 - 22
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7