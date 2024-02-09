Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Мец

48' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Эрей Кристоф не смог попасть в створ ударом издали

46' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Оооо... вот это был удар! Аззеддин Унахи должен был забить с этой позиции.

43' Аззеддин Унахи нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

41' Удар от ворот произведет Марсель

40' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Мец

39' Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали

39' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Меите Бамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

37' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мерлен Кентен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Микаутадзе Жорж пробил со штрафного прямо в стенку

31' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Жиго Самуэль удален с поля!

31' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Жиго Самуэль из команды Марсель - была желтая, а стала красная.

30' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Марсель

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мерлен Кентен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Мец

26' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Марсель

23' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Матч возобновлен

20' Укиджа Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Жиго Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Мец

15' Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Эрей Кристоф наказан за толчок Фарис Мумбанья

12' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Мец

10' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Мерлен Кентен из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Мец

8' Ндиайе Ильман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Марсель

7' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Траоре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Мец

2' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля