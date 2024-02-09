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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Марсель
1:1
Второй тайм: 81'
Мец
0'
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Жиго Самуэль
31' Красная карточка
Жиго Самуэль
1:0
56' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
61' Гол
Юдоль Матьё

Ход матча

29'
Жиго Самуэль
 
31'
Жиго Самуэль
 
33'
Меите Бамо
Арит Амин
 
46'
 
Н'Дюкюиди Жозеф
Н'Дорам Кевин
56'
Мумбанья Фарис
(Мерлен Кентен)
1:0
61'
1:1
Юдоль Матьё
(Камара Ламин)
69'
Гарсия Улиссес
Мерлен Кентен
 
69'
Сарр Исмаила
Ндиайе Ильман
 
75'
 
Сабали Шейх
Ламкель Зе Дидье
76'
 
Тетте Бенджамин
Микаутадзе Жорж

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 276 Количество передач 116
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 136
Марсель 94.9% (129)
X 2.2% (3)
Мец 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
Ничья
Мец
5.05
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
8
Унаи
Аззедин
17
Онана
Жан
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
16
Укиджа
Александр
38
Сане
Садибу
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Микаутадзе
Жорж
Марсель
4-3-3
Мец
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Мец

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.29
1.63

Среднее время на гол

39
55

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.14

Среднее время на гол

102
78

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (1) 0.29
Оливейра Витор 3 0.14
Сарр Исмаила 3 0.14
Мбемба Шансель 2 0.1
Мурильо Микаэль 2 0.1
Жиго Самуэль 2 0.1
Балерди Леонардо 2 0.1
Унаи Аззедин 2 0.1
Верету Жордан 1 0.05
Клосс Жонатан 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Ндиайе Ильман 1 0.05
Согло Эмран 1 0.05
Мумбанья Фарис 1 0.05
Мерлен Кентен 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.14
Сабали Шейх 3 0.14
Юдоль Матьё 2 0.1
Микаутадзе Жорж 2 0.1
Асоро Йоэль 2 0.1
Камара Ламин 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Мец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

9
7
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Мец
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
19%
2
22%
1-15
5
31%
1
11%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
33%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
17%
6
32%
76-90

Забито

11
8
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
5
45%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Забито

27
17
19 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
8
30%
30%
4
24%
1-15
7
26%
3
18%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
6
35%
61-75
2
7%
3
18%
76-90

Пропущено

23
31
13 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
26%
6
19%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
5
22%
5
16%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
4
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1
Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1

Результаты матчей

Марсель
Мец

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
7 раз 35%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Марсель
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
7
3
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
10
10
1.5
4
16
3
17
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 1:1 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 1:1 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 1:1 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 1:1 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Мец
 1:1 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 1:1 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 81'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 81'
    Меите Бамо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 80'
    Клосс Жонатан из команды Марсель заходит слишком далеко, он валит Шейк Сабали.
  • 80'
    Контроль мяча: Марсель: 68%, Мец: 32%.
  • 80'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Укиджа Александр из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 136
    Марсель 94.9% (129)
    X 2.2% (3)
    Мец 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Мец
    5.05
    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Мец

    Исход игры
    Марсель
    94.9% (129)
    Ничья
    2.2% (3)
    Мец
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    32.4% (44)
    2:0 Марсель
    32.4% (44)
    1:0 Марсель
    13.2% (18)
    3:1 Марсель
    5.9% (8)
    3:0 Марсель
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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