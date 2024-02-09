Тур: 21. Стадион: Велодром. Главный судья: Хадж Хаким
0'
29' Undefined phrase: football_event_Жиго Самуэль
31' Красная карточкаЖиго Самуэль
1:0
56' ГолМумбанья Фарис
1:1
61' ГолЮдоль Матьё
82' Желтая карточкаОнана Жан
87' Желтая карточкаКлосс Жонатан
90'+5
Ход матча
29'
31'
33'
56'
1:0
61'
1:1
82'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
554 Количество передач 285
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
17
Онана
Жан
11
Арит
Амин
38
Сане
Садибу
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранЗащитник
-
31 Жусселин ЛеоПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Марсель
Мец
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2.29
1.63
Среднее время на гол
39
55
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.14
Среднее время на гол
102
78
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
64
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (1)
|0.29
|Оливейра Витор
|3
|0.14
|Сарр Исмаила
|3
|0.14
|Мбемба Шансель
|2
|0.1
|Мурильо Микаэль
|2
|0.1
|Жиго Самуэль
|2
|0.1
|Балерди Леонардо
|2
|0.1
|Унаи Аззедин
|2
|0.1
|Верету Жордан
|1
|0.05
|Клосс Жонатан
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Ндиайе Ильман
|1
|0.05
|Согло Эмран
|1
|0.05
|Мумбанья Фарис
|1
|0.05
|Мерлен Кентен
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.14
|Сабали Шейх
|3
|0.14
|Юдоль Матьё
|2
|0.1
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.1
|Асоро Йоэль
|2
|0.1
|Камара Ламин
|1
|0.05
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.05
|Траоре Исмаэль
|1
|0.05
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.05
|Мазиз Юссеф
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Колин Максим
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ласло Болони
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
9
7
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Мец
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
30%
76-90
Забито
11
8
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
5
45%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Забито
28
18
19 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
8
29%
4
22%
1-15
7
25%
3
17%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
7
39%
61-75
2
7%
3
17%
76-90
Пропущено
24
32
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
6
25%
6
19%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
3
13%
2
6%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1
Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1
Результаты матчей
Марсель
Мец
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
7 раз 33%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Марсель
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
46
74
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
110
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
129
1011
417
318
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 14
|35
|6.
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|24 - 19
|32
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|15.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 1:1 Мец
Исход игры
Марсель
94.9% (129)
Ничья
2.2% (3)
Мец
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (56)
Меньше
53.33% (64)
Обе команды забьют
Да
45.83% (55)
Нет
54.17% (65)
Популярный счёт
2:1 Марсель
32.4% (44)
2:0 Марсель
32.4% (44)
1:0 Марсель
13.2% (18)
3:1 Марсель
5.9% (8)
3:0 Марсель
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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