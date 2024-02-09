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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Марсель
1:1
Конец матча
Мец
0'
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Жиго Самуэль
31' Красная карточка
Жиго Самуэль
1:0
56' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
61' Гол
Юдоль Матьё
82' Желтая карточка
Онана Жан
87' Желтая карточка
Клосс Жонатан
90'+5

Ход матча

29'
Жиго Самуэль
 
31'
Жиго Самуэль
 
33'
Меите Бамо
Арит Амин
 
46'
 
Н'Дюкюиди Жозеф
Н'Дорам Кевин
56'
Мумбанья Фарис
(Мерлен Кентен)
1:0
61'
1:1
Юдоль Матьё
(Камара Ламин)
68'
Гарсия Улиссес
Мерлен Кентен
 
68'
Сарр Исмаила
Ндиайе Ильман
 
75'
 
Сабали Шейх
Ламкель Зе Дидье
75'
 
Тетте Бенджамин
Микаутадзе Жорж
82'
Онана Жан
 
85'
Луис Энрике
Мумбанья Фарис
 
87'
Клосс Жонатан
 
90'
 
Атта Артур
Ван Ден Керкхоф Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 554 Количество передач 285
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 136
Марсель 94.9% (129)
X 2.2% (3)
Мец 2.9% (4)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
8
Унаи
Аззедин
17
Онана
Жан
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
14
Мумбанья
Фарис
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
16
Укиджа
Александр
38
Сане
Садибу
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
3
Юдоль
Матьё
6
Н'Дорам
Кевин
18
Камара
Ламин
27
Жан-Жак
Данле
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Микаутадзе
Жорж
Марсель
4-3-3
Мец
5-3-2

История личных встреч

Марсель
Мец

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
6:3
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.29
1.63

Среднее время на гол

39
55

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.14

Среднее время на гол

102
78

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
64

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (1) 0.29
Оливейра Витор 3 0.14
Сарр Исмаила 3 0.14
Мбемба Шансель 2 0.1
Мурильо Микаэль 2 0.1
Жиго Самуэль 2 0.1
Балерди Леонардо 2 0.1
Унаи Аззедин 2 0.1
Верету Жордан 1 0.05
Клосс Жонатан 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Ндиайе Ильман 1 0.05
Согло Эмран 1 0.05
Мумбанья Фарис 1 0.05
Мерлен Кентен 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.14
Сабали Шейх 3 0.14
Юдоль Матьё 2 0.1
Микаутадзе Жорж 2 0.1
Асоро Йоэль 2 0.1
Камара Ламин 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Клосс Жонатан 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Мец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Марсель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

9
7
Марсель
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
29% (6)
14% (3)
Мец
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
29%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
1
14%
6
30%
76-90

Забито

11
8
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 17
5
45%
2
25%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
24%
5
42%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Забито

28
18
19 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
8
29%
4
22%
1-15
7
25%
3
17%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
3
11%
7
39%
61-75
2
7%
3
17%
76-90

Пропущено

24
32
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
6
25%
6
19%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
7
22%
46-60
3
13%
2
6%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1
Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1
Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1

Результаты матчей

Марсель
Мец

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
7 раз 33%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Марсель
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
6
7
4
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
1
10
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
12
9
10
11
1.5
4
17
3
18
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    О, нет. Из многообещающей позиции Луис Энрике I из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Марсель: 66%, Мец: 34%.
  • 95'
    Мец пытается что-то создать.
  • 94'
    Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Н'Дюкюиди Жозеф наказан за толчок Балерди Леонардо
  • 92'
    Сане Садибу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 136
    Марсель 94.9% (129)
    X 2.2% (3)
    Мец 2.9% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:1 Мец

    Исход игры
    Марсель
    94.9% (129)
    Ничья
    2.2% (3)
    Мец
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (56)
    Меньше
    53.33% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (55)
    Нет
    54.17% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    32.4% (44)
    2:0 Марсель
    32.4% (44)
    1:0 Марсель
    13.2% (18)
    3:1 Марсель
    5.9% (8)
    3:0 Марсель
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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