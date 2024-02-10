Тур: 22. Стадион: Караискакис.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМасурас Гиоргос
2:0
10' ГолЭль-Кааби Аюб
31' Желтая карточкаМаринакис Никос
3:0
34' ГолПоденсе Даниэл
4:0
58' ГолФортунис Костас
77' Желтая карточкаКарму Давид
83' Желтая карточкаБакич Марко
90'+3
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
31'
34'
3:0
58'
77'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
16
Карму
Давид
33
Бауман
Ноам
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
88
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sotiris Sylaidopoulos
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Мель Пепе
История личных встреч
Олимпиакос
ОФИ
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.3%
4.3%
17.4%
18 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 6 ничьих 1 победа
26 матчей
84.6%
11.5%
3.9%
22 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
2.73
1.93
Среднее время на гол
33
46
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.27
0.73
Среднее время на гол
337
123
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
1.31
1.42
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
68
63
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|8 (2)
|0.36
|Масурас Гиоргос
|7
|0.32
|Фортунис Костас
|6
|0.27
|Поденсе Даниэл
|6
|0.27
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|3 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.14
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.09
|Камара Мохамед III
|2
|0.09
|Биэл Пеп
|1
|0.05
|Иборра Висенте
|1
|0.05
|Кини Марин
|1
|0.05
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.05
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.18
|Нуха Дико
|3
|0.14
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.09
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.09
|Абанда Леруа
|1
|0.05
|Маринакис Никос
|1
|0.05
|Luis Gallegos
|1
|0.05
|Риера Адриан
|1
|0.05
|Лабропулос Василис
|1
|0.05
|Giannis Apostolakis
|1
|0.05
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|4
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Кини Марин
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Маринакис Никос
|4
|0
|Бакич Марко
|4
|0
|Luis Gallegos
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Нейра Хуан
|3
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
ОФИ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
6
Олимпиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ОФИ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
16
11
Олимпиакос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
ОФИ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
25
6
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
3
50%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
2
33%
61-75
8
32%
1
17%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
41
18
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
2
5%
2
11%
1-15
7
17%
5
28%
16-30
8
20%
3
17%
31-45
4
10%
1
6%
46-60
8
20%
3
17%
61-75
12
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
22
32
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
2
9%
5
16%
1-15
6
27%
3
9%
16-30
4
18%
7
22%
31-45
5
23%
3
9%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
1
5%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3
ОФИ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0
Результаты матчей
Олимпиакос
ОФИ
Точный счет
4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
82
29
64
110
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
46
65
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
147
318
813
120
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|57 - 15
|50
|2.
|21
|14
|6
|1
|46 - 18
|48
|3.
|21
|15
|2
|4
|52 - 16
|47
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|0:0
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|21
|8
|6
|7
|29 - 33
|30
|7.
|21
|9
|2
|10
|28 - 35
|29
|8.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|9.
|21
|5
|8
|8
|25 - 39
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|12.
|21
|3
|6
|12
|19 - 37
|15
|13.
|21
|3
|6
|12
|22 - 48
|15
|14.
|0:0
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|10.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|10
|2
|2
|6
|12 - 24
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|0:0
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|8
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8