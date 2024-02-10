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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Олимпиакос
4:0
Конец матча
ОФИ
0'
1:0
6' Гол
Масурас Гиоргос
2:0
10' Гол
Эль-Кааби Аюб
31' Желтая карточка
Маринакис Никос
3:0
34' Гол
Поденсе Даниэл
4:0
58' Гол
Фортунис Костас
77' Желтая карточка
Карму Давид
83' Желтая карточка
Бакич Марко
90'+3
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
6
Шикинью
Франциску
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
33
Бауман
Ноам
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
99
Абанда
Леруа
55
Глазер
Дан
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
88
Бакич
Марко
45
Giannis
Apostolakis
9
Лейя-Исека
Аарон
Олимпиакос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ОФИ

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.3%
4.3%
17.4%
18 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 6 ничьих 1 победа

26 матчей

84.6%
11.5%
3.9%
22 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
1:3
С
3:0
С
0:2
С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:0
С
0:3
С
3:0
С
0:4
С
5:1
С
0:4
С
2:0
ГК
0:0
С
0:2
С
2:2
С
2:1
К
0:2
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

2.73
1.93

Среднее время на гол

33
46

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.27
0.73

Среднее время на гол

337
123

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.31
1.42

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

68
63

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 8 (2) 0.36
Масурас Гиоргос 7 0.32
Фортунис Костас 6 0.27
Поденсе Даниэл 6 0.27
Йоветич Стеван 3 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 3 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.14
Марсело Родиней 2 (1) 0.09
Камара Мохамед III 2 0.09
Биэл Пеп 1 0.05
Иборра Висенте 1 0.05
Кини Марин 1 0.05
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.05
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.18
Нуха Дико 3 0.14
Нейра Хуан 2 (1) 0.09
Тораринссон Гудмундур 2 0.09
Абанда Леруа 1 0.05
Маринакис Никос 1 0.05
Luis Gallegos 1 0.05
Риера Адриан 1 0.05
Лабропулос Василис 1 0.05
Giannis Apostolakis 1 0.05
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 4 0
Марсело Родиней 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Кини Марин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Бьянкон Жулиан 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Мельядо Мигель 6 0
Абанда Леруа 6 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Маринакис Никос 4 0
Бакич Марко 4 0
Luis Gallegos 4 0
Каро Андреас 4 0
Нейра Хуан 3 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Риера Адриан 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Бауман Ноам 1 0
Harold Mosquera 1 0
Giannis Apostolakis 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
ОФИ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
6
Олимпиакос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ОФИ
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

16
11
Олимпиакос
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
ОФИ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

25
6
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
12%
3
50%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
6
24%
2
33%
61-75
8
32%
1
17%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
7
35%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

41
18
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
2
5%
2
11%
1-15
7
17%
5
28%
16-30
8
20%
3
17%
31-45
4
10%
1
6%
46-60
8
20%
3
17%
61-75
12
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

22
32
12 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
2
9%
5
16%
1-15
6
27%
3
9%
16-30
4
18%
7
22%
31-45
5
23%
3
9%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
1
5%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:3
ОФИ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2
ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0

Результаты матчей

Олимпиакос
ОФИ

Точный счет

4:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

4:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 29%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
2
1.5
2
9
6
4
2.5
1
10
4
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
6
6
5
1.5
1
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
13
8
14
7
1.5
3
18
8
13
2.5
1
20
4
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 21 15 2 4 52 - 16 47
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 0:0 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Атромитос
 21 5 8 8 25 - 39 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
12.
Панетоликос
 21 3 6 12 19 - 37 15
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 0:0 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 0:0 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
10.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
11.
Панетоликос
 10 3 3 4 12 - 17 12
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 0:0 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 0:0 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 10 2 2 6 12 - 24 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 0:0 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
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Топ нарушителей
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Federico Gino 1 7
Крисиума Матеус 2 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 8
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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