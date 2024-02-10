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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ланс
3:1
Второй тайм: 72'
Страсбург
0'
1:0
16' Гол
Вахи Элю
2:0
30' Гол
Коста Давид
37' Желтая карточка
Медина Факундо
2:1
43' Гол
Делен Тома
3:1
58' Гол
Сотока Флориан
61' Желтая карточка
Коста Давид
68' Желтая карточка
Делен Тома

Ход матча

16'
Вахи Элю
(Коста Давид)
1:0
30'
Коста Давид
(Вахи Элю)
2:0
37'
Медина Факундо
 
43'
2:1
Делен Тома
58'
Сотока Флориан
3:1
61'
Коста Давид
 
68'
 
Делен Тома
72'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
72'
Абдул-Самед Салис
Диуф Энди
 
72'
 
Соу Саиду
Делен Тома

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 230 Количество передач 175
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Ланс 80.5% (99)
X 16.3% (20)
Страсбург 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Страсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
26
Баква
Дилан
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Ланс
3-4-1-2
Страсбург
4-4-1-1

История личных встреч

Ланс
Страсбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 4 (2) 0.19
Саид Уэсли 4 0.19
Вахи Элю 3 0.14
Коста Давид 3 0.14
Мачадо Дейвер 3 0.14
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.1
Гилавоги Морган 2 0.1
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.19
Мотиба Лебо 3 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.1
Сахи Дион 2 0.1
Гамейро Кевин 2 (1) 0.1
Баква Дилан 2 0.1
Делен Тома 1 0.05
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Медина Факундо 7 0
Вахи Элю 5 1
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 3 1
Сиссоко Ибраима 4 0
Делен Тома 4 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Мванга Жуниор 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Ланс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
10
Ланс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Страсбург
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
5
63%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
3
38%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
21%
9
45%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 17
1
5%
3
11%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
6
32%
9
33%
31-45
4
21%
7
26%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
4
21%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3
Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2

Результаты матчей

Ланс
Страсбург

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
2:1
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ланс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
1
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
5
7
13
1.5
6
14
3
17
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 3:1 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 1:3 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 3:1 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 1:3 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 3:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Страсбург
 1:3 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 66'
      Диуф Энди пробует нанести удар издали, но Alaa Bellaarouch держит все под контролем
    • 66'
      Диарра Хабиб наказан за толчок Агилар Рубен
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 54%, Страсбург: 46%.
    • 65'
      Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 64'
      Эмега Эмануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 64'
      Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 123
    Ланс 80.5% (99)
    X 16.3% (20)
    Страсбург 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Страсбург
    1.75
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    5.70
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    5.66
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:1 Страсбург

    Исход игры
    Ланс
    80.5% (99)
    Ничья
    16.3% (20)
    Страсбург
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    49.6% (61)
    1:0 Ланс
    22% (27)
    1:1 Ничья
    14.6% (18)
    2:0 Ланс
    4.9% (6)
    3:1 Ланс
    1.6% (2)
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    Страсбург
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