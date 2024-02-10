Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вахи Элю наказан за толчок Люка Перрен

47' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Страсбург будет все-таки засчитан.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Страсбург

43' Г О О О О Л - Делен Тома первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' Эмега Эмануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Ланс

37' Сеная Марвин не смог попасть в створ ударом издали

37' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Медина Факундо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Удар от ворот произведет Ланс

36' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

35' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

34' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Люка Перрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Г О О О О Л - Коста Давид наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

30' Вахи Элю создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

30' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

30' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

16' Коста Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сиссоко Ибраима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Гильберт Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Медина Факундо нанес удар головой, но Alaa Bellaarouch спокойно отбил мяч.

8' Диуф Энди из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

3' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

3' Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

1' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Страсбург начинает с центра поля