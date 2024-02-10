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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Ланс
3:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
16' Гол
Вахи Элю
2:0
30' Гол
Коста Давид
37' Желтая карточка
Медина Факундо
2:1
43' Гол
Делен Тома
3:1
58' Гол
Сотока Флориан
61' Желтая карточка
Коста Давид
68' Желтая карточка
Делен Тома
90'+5

Ход матча

16'
Вахи Элю
(Коста Давид)
1:0
30'
Коста Давид
(Вахи Элю)
2:0
37'
Медина Факундо
 
43'
2:1
Делен Тома
58'
Сотока Флориан
3:1
61'
Коста Давид
 
68'
 
Делен Тома
71'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
71'
Абдул-Самед Салис
Диуф Энди
 
71'
 
Соу Саиду
Делен Тома
77'
 
Деминге Джесси
Мванга Жуниор
81'
Франковски Пшемыслав
Чавес Джоаннер
 
82'
Гилавоги Морган
Сотока Флориан
 
88'
Айдара Массадио
Медина Факундо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 458 Количество передач 442
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ланс 80.5% (99)
X 16.3% (20)
Страсбург 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
23
Эль-Айнауи
Нейл
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
26
Баква
Дилан
18
Мванга
Жуниор
27
Сиссоко
Ибраима
3
Делен
Тома
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Ланс
3-4-1-2
Страсбург
4-4-1-1

История личных встреч

Ланс
Страсбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 4 (2) 0.19
Саид Уэсли 4 0.19
Вахи Элю 3 0.14
Коста Давид 3 0.14
Мачадо Дейвер 3 0.14
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.1
Гилавоги Морган 2 0.1
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.19
Мотиба Лебо 3 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.1
Сахи Дион 2 0.1
Гамейро Кевин 2 (1) 0.1
Баква Дилан 2 0.1
Делен Тома 1 0.05
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Медина Факундо 7 0
Вахи Элю 5 1
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 3 1
Сиссоко Ибраима 4 0
Делен Тома 4 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Мванга Жуниор 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Ланс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Страсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
10
Ланс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Страсбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
6%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
5
56%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
4
44%
5
28%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
11%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
9
43%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
7
35%
9
30%
31-45
4
20%
8
27%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
20%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3
Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2

Результаты матчей

Ланс
Страсбург

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Ланс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
1
10
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
16
5
8
13
1.5
6
15
4
17
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
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    Прогнозы 123
    Ланс 80.5% (99)
    X 16.3% (20)
    Страсбург 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:1 Страсбург

    Исход игры
    Ланс
    80.5% (99)
    Ничья
    16.3% (20)
    Страсбург
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    49.6% (61)
    1:0 Ланс
    22% (27)
    1:1 Ничья
    14.6% (18)
    2:0 Ланс
    4.9% (6)
    3:1 Ланс
    1.6% (2)
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