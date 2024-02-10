Тур: 21. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Делажо Вилли
0'
1:0
16' ГолВахи Элю
2:0
30' ГолКоста Давид
37' Желтая карточкаМедина Факундо
2:1
43' ГолДелен Тома
3:1
58' ГолСотока Флориан
61' Желтая карточкаКоста Давид
68' Желтая карточкаДелен Тома
90'+5
Ход матча
16'
1:0
30'
2:0
37'
43'
2:1
58'
3:1
61'
68'
71'
71'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
458 Количество передач 442
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ланс
Страсбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.19
|Саид Уэсли
|4
|0.19
|Вахи Элю
|3
|0.14
|Коста Давид
|3
|0.14
|Мачадо Дейвер
|3
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.1
|Гилавоги Морган
|2
|0.1
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.05
|Кортес Оскар
|1
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.05
|Диуф Энди
|1
|0.05
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.19
|Мотиба Лебо
|3
|0.14
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.1
|Сахи Дион
|2
|0.1
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.1
|Баква Дилан
|2
|0.1
|Делен Тома
|1
|0.05
|Диарра Хабиб
|1
|0.05
|Мванга Жуниор
|1
|0.05
|Абакар Силла
|1
|0.05
|Себас Жереми
|1
|0.05
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гради Жонатан
|6
|1
|Медина Факундо
|7
|0
|Вахи Элю
|5
|1
|Сотока Флориан
|3
|1
|Дансо Кевин
|4
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|3
|1
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Баква Дилан
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Мванга Жуниор
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Страсбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Страсбург
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
10
Ланс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Страсбург
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
6%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
5
56%
76-90
Пропущено
9
18
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
4
44%
5
28%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
2
20%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
27
21
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
3
11%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
9
43%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
1
5%
3
10%
1-15
2
10%
6
20%
16-30
7
35%
9
30%
31-45
4
20%
8
27%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
20%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2
Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3
Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2
Результаты матчей
Ланс
Страсбург
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Ланс
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
165
813
615
417
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|48 - 17
|47
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 14
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|15.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 3:1 Страсбург
Исход игры
Ланс
80.5% (99)
Ничья
16.3% (20)
Страсбург
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
69.75% (83)
Нет
30.25% (36)
Популярный счёт
2:1 Ланс
49.6% (61)
1:0 Ланс
22% (27)
1:1 Ничья
14.6% (18)
2:0 Ланс
4.9% (6)
3:1 Ланс
1.6% (2)
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