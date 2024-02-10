Тур: 22. Стадион: Зоссимадес.
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаСамора Альваро
66' Желтая карточкаFederico Gino
67' Желтая карточкаСаверио Кике
69' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
71' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
88' Желтая карточкаНадь Гергей
90'+5
Ход матча
40'
66'
67'
71'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
11
Саверио
Кике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ПАС Янина
Арис Салоники
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
80
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.23
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.14
|Памлидис Георгиос
|2
|0.09
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.09
|Цаусис Мариос
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Лео Жан-Батист
|1
|0.05
|Цимас Панайотис
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.05
|Kevin Rosero
|1
|0.05
|Сория Карлес
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|11 (3)
|0.5
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.18
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.18
|Самора Альваро
|3
|0.14
|Дарида Владимир
|2
|0.09
|Саверио Кике
|2
|0.09
|Менендес Джонатан
|1
|0.05
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.05
|Пардо Рубен
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|8
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|8
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Kevin Rosero
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|5
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Саверио Кике
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
ПАС Янина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
4
17
ПАС Янина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
4
50%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Забито
19
32
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
16%
2
6%
1-15
4
21%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
2
11%
8
25%
46-60
3
16%
6
19%
61-75
3
16%
6
19%
76-90
Пропущено
39
24
22 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
9
23%
0
0%
1-15
8
21%
5
21%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
6
15%
5
21%
61-75
6
15%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0
ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1
Результаты матчей
ПАС Янина
Арис Салоники
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
29
65
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1210
Больше Меньше
184
517
1012
121
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|57 - 15
|50
|2.
|21
|14
|6
|1
|46 - 18
|48
|3.
|21
|15
|2
|4
|52 - 16
|47
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|21
|8
|6
|7
|29 - 33
|30
|7.
|21
|9
|2
|10
|28 - 35
|29
|8.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|9.
|0:1
|22
|5
|8
|9
|25 - 40
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|1:0
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|21
|3
|7
|11
|20 - 41
|16
|13.
|21
|3
|6
|12
|22 - 48
|15
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|0:1
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|11.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|12.
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|10
|1
|4
|5
|7 - 18
|7
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|1:0
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Крисиума Матеус
|2 5
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8