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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ПАС Янина
0:0
Конец матча
Арис Салоники
0'
40' Желтая карточка
Самора Альваро
66' Желтая карточка
Federico Gino
67' Желтая карточка
Саверио Кике
69' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
71' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
88' Желтая карточка
Надь Гергей
90'+5

Ход матча

40'
 
Самора Альваро
46'
 
Дарида Владимир
Фетфатцидис Иоаннис
46'
 
Сулейманов Магомед-Шапи
Беннетте Джевисон
58'
 
Велес Фран
Дукуре Шейк
58'
 
Гарсия Мануэль
Джурасек Невен
63'
Лео Жан-Батист
Конде Педро
 
66'
Federico Gino
 
67'
 
Саверио Кике
69'
Эррамуспе Родриго
 
71'
Лиасос Ангелос
 
72'
 
Морон Лоренцо
Саверио Кике
86'
Демир Мете-Каан
Kevin Rosero
 
88'
Надь Гергей
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Надь
Гергей
22
Осей-Туту
Джорди
45
Gerasimos
Bakadimas
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
18
Фатторе
Валентино
8
Дукуре
Шейк
III
20
Джурасек
Невен
9
Беннетте
Джевисон
19
Фетфатцидис
Иоаннис
11
Саверио
Кике
12
Самора
Альваро
ПАС Янина
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Арис Салоники

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:0
С
3:1
С
0:4
ТМК
1:0
С
0:3
С
0:0
С
2:0
С
0:5
С
0:0
С
2:2
С
1:0
С
1:0
К
1:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.06
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
80

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.23
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.14
Памлидис Георгиос 2 0.09
Пантелакис Эпаминондас 2 0.09
Цаусис Мариос 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Лео Жан-Батист 1 0.05
Цимас Панайотис 1 0.05
Киакос Яннис 1 0.05
Claudiu Cristian Balan 1 0.05
Kevin Rosero 1 0.05
Сория Карлес 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 11 (3) 0.5
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.18
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.18
Самора Альваро 3 0.14
Дарида Владимир 2 0.09
Саверио Кике 2 0.09
Менендес Джонатан 1 0.05
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
Христодулопулос Лазарос 1 0.05
Пардо Рубен 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 8 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 8 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 4 0
Лиасос Ангелос 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Ринстра Дан 2 0
Киакос Яннис 2 0
Kevin Rosero 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 5 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Монтойя Мартин 3 0
Одубаджо Мозес 3 0
Феррари Франко 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Саверио Кике 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
ПАС Янина
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

4
17
ПАС Янина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
4
50%
1
7%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Забито

19
32
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
16%
2
6%
1-15
4
21%
6
19%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
2
11%
8
25%
46-60
3
16%
6
19%
61-75
3
16%
6
19%
76-90

Пропущено

39
24
22 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
9
23%
0
0%
1-15
8
21%
5
21%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
6
15%
5
21%
61-75
6
15%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0
ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1

Результаты матчей

ПАС Янина
Арис Салоники

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
10
0.5
Больше Меньше
18
4
5
17
1.5
10
12
1
21
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
3.
Панатинаикос
 21 15 2 4 52 - 16 47
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 21 5 8 8 26 - 35 23
9.
Атромитос
 0:1 22 5 8 9 25 - 40 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 1:0 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 21 3 7 11 20 - 41 16
13.
Кифисиас
 21 3 6 12 22 - 48 15
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 1:0 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 0:1 11 3 6 2 13 - 15 15
11.
Пансерраикос
 9 3 5 1 14 - 11 14
12.
Кифисиас
 11 2 4 5 15 - 23 10
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 11 7 1 3 24 - 11 22
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:1 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 10 1 4 5 7 - 18 7
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 1:0 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Крисиума Матеус 2 5
Пансерраикос Стаикос Пасхалис 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Самора Альваро получил желтую карточку от судьи
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