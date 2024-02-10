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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
2:1
Первый тайм: 45+'
Лилль
0'
0:1
6' Гол
Языджи Юсуф
1:1
10' Гол
Рамуш Гонсалу
16' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
17' Гол в свои ворота
Рибейро Александро
32' Желтая карточка
Исмаили Гонсалвес
35' Желтая карточка
Угарте Мануэль
40' Желтая карточка
Паулу Фонсека

Ход матча

6'
0:1
Языджи Юсуф
10'
Рамуш Гонсалу
(Дембеле Усман)
1:1
16'
 
Андре Бенжамин
17'
Рибейро Александро
2:1
32'
 
Исмаили Гонсалвес
35'
Угарте Мануэль
 
40'
 
Паулу Фонсека

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 144
ПСЖ 93.1% (134)
X 4.9% (7)
Лилль 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСЖ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Навас
Кейлор
26
Мукиэле
Норди
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
35
Бералдо
Лукас
4
Угарте
Мануэль
10
Дембеле
Усман
8
Фабиан
Руис
11
Асенсио
Марко
23
Коло-Муани
Рандаль
9
Рамуш
Гонсалу
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
12
Языджи
Юсуф
ПСЖ
4-1-4-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

ПСЖ
Лилль

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

38 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.9
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

56
45

Голов в среднем за матч

1.47
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (5) 0.95
Витинья II 5 0.24
Коло-Муани Рандаль 5 0.24
Асенсио Марко 4 0.19
Рамуш Гонсалу 4 0.19
Хакими Ашраф 3 0.14
Баркола Бредли 2 0.1
Заир-Эмери Уоррен 2 0.1
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.38
Языджи Юсуф 4 0.19
Жегрова Эдон 3 0.14
Диаките Бафоде 3 0.14
Андре Бенжамин 3 0.14
Йоро Лени 2 0.1
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лилль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
6
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

21
17
ПСЖ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лилль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
1
11%
16-30
7
26%
5
56%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
5
24%
7
39%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

48
27
24 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
5
10%
3
11%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
12
25%
12
44%
31-45
8
17%
1
4%
46-60
5
10%
2
7%
61-75
11
23%
6
22%
76-90

Пропущено

17
15
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
5
29%
29%
6
40%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1
Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Лилль

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
1.5
5
5
6
4
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
16
4
1.5
8
12
10
10
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 21 15 5 1 50 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 1:2 Заявка 21 9 8 4 29 - 16 35
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 11 8 2 1 29 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
3.
Лилль
 1:2 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2:1 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
8.
Лилль
 1:2 Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
9.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
11.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Жегрова исполняет подачу с правого фланга, Исмаили готов был пробить слёта, но Андре опередил партнера и ткнул мяч к линии вратарской, Языджи подставил пятку, а снаряд по дуге пришел в руки Навасу.
  • 45'
    Штрафной на левом фланге атаки заработали парижане, однако Асенсио не смог перебросит мяч через ближайшего соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    Франсуа Летексье добавляет к основному времени первого тайма 3 минуты.
  • 43'
    Дембеле исполняет прострел с левого фланга, мяч доходит до дальнего края штрафной, а пас Коло-Муани никто не откликнулся.
  • 42'
    По владению мячом имеется небольшое преимущество "Лилля" - 47 на 53 процента. Наверняка шансы у гостей всё-таки.
  • Желтая карточка
    40'
    Гудмундссон забирается в офсайд на левом фланге, а Фонсека за бурную реакцию на скамейке получает желтую карточку.
  • 39'
    5:1 по ударам к этой минуте встречи, "Лилль" после гола так ни разу и не пробил по воротам.
  • Угловой
    37'
    Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, но подача Фабиана Руиса не принесла угрозы ворот Шевалье.
  • Желтая карточка
    35'
    Еще одна желтая карточка у нас - Угарте получает предупреждение за фол против Андре в центре поля.
  • 34'
    Угарте оказывается на газоне после единоборства с Гомесом, здесь арбитр фола не определил, а опорник "ПСЖ" избежал травмы.
  • Желтая карточка
    32'
    Исмаили получает желтую карточку за фол на своем фланге против Дембеле.
  • Угловой
    31'
    Еще одна подача с углового во вратарскую не становится опасной - Навас в этот раз играет кулаками чётко, выбивая мяч в поле.
  • Угловой
    30'
    С углового следует подача на ближнюю штангу, где Навас и Данилу немного не разобрались, и костариканец врезал кулаками в шею португальцу.
  • 29'
    Исмаили находит на левом фланге атаки Андре, прострел которого блокирует Фабиан Руис - угловой.
  • 27'
    Жегрова получает небольшое повреждение в единоборстве с Эрнандесом, где арбитр фола не зафиксировал.
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    • 26'
      Дембеле в очередной раз здорово протащил мяч со смещением в центральную зону, а вот пас на Коло-Муани от Усмана не прошел.
    • Фол, нарушение
      24'
      Коло-Муани попытался набрать ход по левому флангу, однако перед ним возник Сантос, против которого Рандаль и сфолил.
    • 23'
      Жегрова сумел обокрасть Бералдо на фланге, однако толкового продолжения у "Лилля" не получилось. Но давление на левый фланг обороны "ПСЖ" явно не должно спадать.
    • 21'
      Асенсио со штрафного в створ ворот попасть не смог, мяч прошел и левее, и выше цели.
    • Фол, нарушение
      20'
      Коло-Муани пустился в дриблинг перед штрафной, а Языджи остановил того с фолом. Штрафной в 23 метрах от чужих ворот зарабатывает "ПСЖ", мяч немного левее центра.
    • 19'
      Очень быстро "ПСЖ" выбирается из непростой ситуации, посмотрим, найдет ли "Лилль" адекватный ответ в ближайшие минуты.
    • Гол в свои ворота
      17'
      АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АВТОГОЛ РИБЕЙРО!
      Фабиан Руис с правого фланга с левой исполняет передачу в штрафную, Рибейро неудачно попадает по мячу, направляя его точно в дальний угол собственных ворот!
    • 17'
      Дембеле смещается со своего правого фланга в центральную зону и стреляет по воротам - Шевалье фиксирует мяч.
    • Желтая карточка
      16'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Андре схватил в центре поля Коло-Муани двумя руками.
    • 15'
      Дембеле отдал свою седьмую голевую передачу в этом чемпионате, догнав в списке ассистентов форварда "Марселя" Обамеянга.
    • Фол, нарушение
      14'
      Языджи в поисках мяча оттягивается на свою половину поля, где его с фолом останавливает Балердо.
    • 13'
      "Лилль" в принципе не особо тушуется на старте этого матча, правда, брака в действиях подопечных Паулу Фонсеки хватает.
    • 12'
      Всякое бывало в этом противостоянии в последние годы - и победа "Лилля" 5:1, и победа парижан с тем же результатом, и убедительные 7:1 в пользу "ПСЖ" на поле соперника.
    • 11'
      Да, первый же момент парижан приводит к забитому мячу, сегодня ожидается веселая встреча.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГОНСАЛУ РАМУШ!
      Дембеле накрывает соперника у его штрафной, обыгрывается с Фабианом Руисом и простреливает на пустые ворота, в которые спокойно попадает Рамуш!
    • 9'
      Пока без моментов у ворот Шевалье проходит игра, грамотно действует "Лилль" без мяча, не давая никакой свободы сопернику.
    • 7'
      Матч первого круга завершился со счётом 1:1 - тогда Дэвид спас "Лилль" от поражения в самой концовке. В прошлом сезоне в Париже был увлекательный спектакль - "ПСЖ" вел 2:0, проигрывал 2:3 и вырвал победу благодаря штрафному удару в исполнении Месси.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮСУФ ЯЗЫДЖИ!
      Вот такое у нас начало! Сантос обыграл на фланге Бералдо, вошел в штрафную и прострелил, Жегрова до мяча не добрался, зато на отскоке удачно сработал Языджи!
    • 5'
      "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате Франции, проиграв лишь однажды в пятом туре, "Лилль" же идет в числе претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.
    • 4'
      Отметим, что сегодня в запасе остается лучший бомбардир Лиги 1 Килиан Мбаппе, который в концовке матча с "Брестом" получил повреждение, правда, ту встречу француз доиграл до конца.
    • Травма, повреждение
      3'
      Андре после стыка с Мукиэле требуется помощь врачей, досталось по голеностопу капитану "Лилля".
    • 2'
      Напомним, что на этой неделе команды по-разному выступили в Кубке Франции - "ПСЖ" прошел "Брест", а вот "Лилль" на выезде уступил "Лиону".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 47'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 46'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Жегрова Эдон из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Жегрова Эдон из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Асенсио Марко
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Сантос Тиаго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 50%, Лилль: 50%.
    • 44'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Рамуш Гонсалу из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 43'
      Мукиэле Норди из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 42'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Бералдо Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 40'
      Рефери не любит споров - именно за это Паулу Фонсека сейчас получил желтую
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 47%, Лилль: 53%.
    • 40'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль в офсайде
    • 39'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 38'
      Дембеле Усман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Рибейро Александро успешно блокирует удар.
    • 38'
      Дембеле Усман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Рамуш Гонсалу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Лилль контролирует мяч.
    • 37'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 36'
      Лилль контролирует мяч.
    • 36'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 47%, Лилль: 53%.
    • 35'
      Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Судья свистит. Угарте Мануэль атаковал сзади соперника. Это Андре Бенжамин заработал своей команде штрафной
    • 35'
      Лилль контролирует мяч.
    • 34'
      Исмаили Гонсалвес из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Лилль контролирует мяч.
    • 32'
      Исмаили Гонсалвес получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Судья свистит. Исмаили Гонсалвес атаковал сзади соперника. Это Дембеле Усман заработал своей команде штрафной
    • 31'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Навас Кейлор из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Фабиан Руис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 46%, Лилль: 54%.
    • 30'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 29'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Лилль контролирует мяч.
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Лилль контролирует мяч.
    • 26'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 26'
      Сантос Тиаго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 26'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 25'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 46%, Лилль: 54%.
    • 25'
      Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Сантос Тиаго.
    • 24'
      Угарте Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 24'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 23'
      Шевалье Люка ошибается в защите.
    • 23'
      Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 22'
      Асенсио Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Языджи Юсуф из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
    • 20'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 48%, Лилль: 52%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 19'
      Асенсио Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 18'
      Лилль контролирует мяч.
    • 17'
      Г О О О О Л - Рибейро Александро уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 17'
      Рамуш Гонсалу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 17'
      Дембеле Усман пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем
    • 17'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 16'
      Андре Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 16'
      Андре Бенжамин из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль.
    • 15'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 46%, Лилль: 54%.
    • 15'
      Бералдо Лукас наказан за толчок Языджи Юсуф
    • 14'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 14'
      Лилль контролирует мяч.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Коло-Муани Рандаль из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантос Тиаго
    • 12'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 11'
      Лилль контролирует мяч.
    • 11'
      Команда ПСЖ сравняла счет! Игра продолжается!
    • 10'
      Дембеле Усман сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О О Л - Рамуш Гонсалу из команды ПСЖ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Рамуш Гонсалу легко с этим справился!
    • 10'
      Дембеле Усман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 50%, Лилль: 50%.
    • 10'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Сантос Тиаго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Коло-Муани Рандаль
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Данилу Перейра из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Языджи Юсуф.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 6'
      Г О О О О Л - Языджи Юсуф забивает ударом с левой ноги!
    • 6'
      Фабиан Руис из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 35%, Лилль: 65%.
    • 5'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 4'
      Андре Бенжамин возвращается на поле.
    • 4'
      Жегрова Эдон из команды Лилль в офсайде
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Андре Бенжамин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Андре Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
    • 2'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Лилль начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой ПСЖ.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 2:1 Лилль

    Исход игры
    ПСЖ
    93.1% (134)
    Ничья
    4.9% (7)
    Лилль
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.11% (87)
    Меньше
    26.89% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    44.4% (64)
    2:0 ПСЖ
    16% (23)
    3:1 ПСЖ
    9% (13)
    1:0 ПСЖ
    3.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    4:2 ПСЖ
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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