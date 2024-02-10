Тур: 21. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
0:1
6' ГолЯзыджи Юсуф
1:1
10' ГолРамуш Гонсалу
16' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:1
17' Гол в свои воротаРибейро Александро
32' Желтая карточкаИсмаили Гонсалвес
35' Желтая карточкаУгарте Мануэль
40' Желтая карточкаПаулу Фонсека
Ход матча
6'
0:1
10'
1:1
16'
17'
35'
40'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Лилль
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
38 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
0.9
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
56
45
Голов в среднем за матч
1.47
1.18
Тотал матчей
2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|20 (5)
|0.95
|Витинья II
|5
|0.24
|Коло-Муани Рандаль
|5
|0.24
|Асенсио Марко
|4
|0.19
|Рамуш Гонсалу
|4
|0.19
|Хакими Ашраф
|3
|0.14
|Баркола Бредли
|2
|0.1
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.1
|Дембеле Усман
|1
|0.05
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|Солер Карлос
|1
|0.05
|Кан-Ин Ли
|1
|0.05
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|0.38
|Языджи Юсуф
|4
|0.19
|Жегрова Эдон
|3
|0.14
|Диаките Бафоде
|3
|0.14
|Андре Бенжамин
|3
|0.14
|Йоро Лени
|2
|0.1
|Сантос Тиаго
|1
|0.05
|Кабелла Реми
|1
|0.05
|Кавалейру Иван
|1
|0.05
|Уна Адам
|1
|0.05
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лилль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
6
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
21
17
ПСЖ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лилль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
25
23
Голы по времени матча
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
1
11%
16-30
7
26%
5
56%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
5
24%
7
39%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
48
27
24 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
5
10%
3
11%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
12
25%
12
44%
31-45
8
17%
1
4%
46-60
5
10%
2
7%
61-75
11
23%
6
22%
76-90
Пропущено
17
15
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
5
29%
29%
6
40%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1
Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1
Результаты матчей
ПСЖ
Лилль
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
64
28
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
37
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
164
812
1010
218
317
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|21
|15
|5
|1
|50 - 18
|50
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|20 - 11
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 17
|36
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 28
|35
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|1:2 Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 16
|35
|7.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 27
|30
|8.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 25
|28
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|23 - 24
|24
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 31
|19
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 33
|19
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|24 - 27
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|26 - 42
|16
|18.
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|16 - 36
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|29 - 11
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|12 - 2
|24
|3.
|1:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 20
|10
|15.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 12
|10
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 19
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|8.
|1:2 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|12.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Закария Денис
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Монако
|Головин Александр
|1 6
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 2:1 Лилль
Исход игры
ПСЖ
93.1% (134)
Ничья
4.9% (7)
Лилль
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
73.11% (87)
Меньше
26.89% (32)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
44.4% (64)
2:0 ПСЖ
16% (23)
3:1 ПСЖ
9% (13)
1:0 ПСЖ
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
4:2 ПСЖ
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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