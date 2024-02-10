5:1 по ударам к этой минуте встречи, "Лилль" после гола так ни разу и не пробил по воротам.

Гудмундссон забирается в офсайд на левом фланге, а Фонсека за бурную реакцию на скамейке получает желтую карточку.

По владению мячом имеется небольшое преимущество "Лилля" - 47 на 53 процента. Наверняка шансы у гостей всё-таки.

Дембеле исполняет прострел с левого фланга, мяч доходит до дальнего края штрафной, а пас Коло-Муани никто не откликнулся.

Штрафной на левом фланге атаки заработали парижане, однако Асенсио не смог перебросит мяч через ближайшего соперника.

Жегрова исполняет подачу с правого фланга, Исмаили готов был пробить слёта, но Андре опередил партнера и ткнул мяч к линии вратарской, Языджи подставил пятку, а снаряд по дуге пришел в руки Навасу.

Жегрова получает небольшое повреждение в единоборстве с Эрнандесом, где арбитр фола не зафиксировал.

С углового следует подача на ближнюю штангу, где Навас и Данилу немного не разобрались, и костариканец врезал кулаками в шею португальцу.

Еще одна подача с углового во вратарскую не становится опасной - Навас в этот раз играет кулаками чётко, выбивая мяч в поле.

Исмаили получает желтую карточку за фол на своем фланге против Дембеле.

Угарте оказывается на газоне после единоборства с Гомесом, здесь арбитр фола не определил, а опорник "ПСЖ" избежал травмы.

Еще одна желтая карточка у нас - Угарте получает предупреждение за фол против Андре в центре поля.

Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, но подача Фабиана Руиса не принесла угрозы ворот Шевалье.

Дембеле отдал свою седьмую голевую передачу в этом чемпионате, догнав в списке ассистентов форварда "Марселя" Обамеянга.

Дембеле смещается со своего правого фланга в центральную зону и стреляет по воротам - Шевалье фиксирует мяч.

АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АВТОГОЛ РИБЕЙРО! Фабиан Руис с правого фланга с левой исполняет передачу в штрафную, Рибейро неудачно попадает по мячу, направляя его точно в дальний угол собственных ворот!

Очень быстро "ПСЖ" выбирается из непростой ситуации, посмотрим, найдет ли "Лилль" адекватный ответ в ближайшие минуты.

Коло-Муани пустился в дриблинг перед штрафной, а Языджи остановил того с фолом. Штрафной в 23 метрах от чужих ворот зарабатывает "ПСЖ", мяч немного левее центра.

Асенсио со штрафного в створ ворот попасть не смог, мяч прошел и левее, и выше цели.

Жегрова сумел обокрасть Бералдо на фланге, однако толкового продолжения у "Лилля" не получилось. Но давление на левый фланг обороны "ПСЖ" явно не должно спадать.

Коло-Муани попытался набрать ход по левому флангу, однако перед ним возник Сантос, против которого Рандаль и сфолил.

Дембеле в очередной раз здорово протащил мяч со смещением в центральную зону, а вот пас на Коло-Муани от Усмана не прошел.

14' Языджи в поисках мяча оттягивается на свою половину поля, где его с фолом останавливает Балердо.

13' "Лилль" в принципе не особо тушуется на старте этого матча, правда, брака в действиях подопечных Паулу Фонсеки хватает.

12' Всякое бывало в этом противостоянии в последние годы - и победа "Лилля" 5:1, и победа парижан с тем же результатом, и убедительные 7:1 в пользу "ПСЖ" на поле соперника.

11' Да, первый же момент парижан приводит к забитому мячу, сегодня ожидается веселая встреча.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ГОНСАЛУ РАМУШ!

Дембеле накрывает соперника у его штрафной, обыгрывается с Фабианом Руисом и простреливает на пустые ворота, в которые спокойно попадает Рамуш!

9' Пока без моментов у ворот Шевалье проходит игра, грамотно действует "Лилль" без мяча, не давая никакой свободы сопернику.

7' Матч первого круга завершился со счётом 1:1 - тогда Дэвид спас "Лилль" от поражения в самой концовке. В прошлом сезоне в Париже был увлекательный спектакль - "ПСЖ" вел 2:0, проигрывал 2:3 и вырвал победу благодаря штрафному удару в исполнении Месси.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЮСУФ ЯЗЫДЖИ!

Вот такое у нас начало! Сантос обыграл на фланге Бералдо, вошел в штрафную и прострелил, Жегрова до мяча не добрался, зато на отскоке удачно сработал Языджи!

5' "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате Франции, проиграв лишь однажды в пятом туре, "Лилль" же идет в числе претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов.

4' Отметим, что сегодня в запасе остается лучший бомбардир Лиги 1 Килиан Мбаппе, который в концовке матча с "Брестом" получил повреждение, правда, ту встречу француз доиграл до конца.

3' Андре после стыка с Мукиэле требуется помощь врачей, досталось по голеностопу капитану "Лилля".

2' Напомним, что на этой неделе команды по-разному выступили в Кубке Франции - "ПСЖ" прошел "Брест", а вот "Лилль" на выезде уступил "Лиону".