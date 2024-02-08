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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
ПСЖ
 
Позже
Лилль
Прогнозы 44
ПСЖ 93.2% (41)
X 6.8% (3)
Лилль 0% (0)
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ПСЖ
Лилль

История личных встреч

ПСЖ
Лилль

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

38 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
16 побед 18 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

0.9
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

56
45

Голов в среднем за матч

1.47
1.18

Тотал матчей

2.5
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 20 (5) 1
Витинья II 5 0.25
Коло-Муани Рандаль 5 0.25
Асенсио Марко 4 0.2
Хакими Ашраф 3 0.15
Рамуш Гонсалу 3 0.15
Баркола Бредли 2 0.1
Заир-Эмери Уоррен 2 0.1
Дембеле Усман 1 0.05
Фабиан Руис 1 0.05
Солер Карлос 1 0.05
Кан-Ин Ли 1 0.05
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.4
Жегрова Эдон 3 0.15
Языджи Юсуф 3 0.15
Диаките Бафоде 3 0.15
Андре Бенжамин 3 0.15
Йоро Лени 2 0.1
Сантос Тиаго 1 0.05
Кабелла Реми 1 0.05
Кавалейру Иван 1 0.05
Уна Адам 1 0.05
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Бенталеб Набиль 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 4 0
Баркола Бредли 2 1
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Буадди Айюб 1 1
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Паулу Фонсека 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Лилль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
6
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

21
17
ПСЖ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Лилль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
1
11%
16-30
7
26%
5
56%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
3
11%
1
11%
61-75
7
26%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
5
24%
7
39%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

48
27
24 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
5
10%
3
11%
1-15
7
15%
3
11%
16-30
12
25%
12
44%
31-45
8
17%
1
4%
46-60
5
10%
2
7%
61-75
11
23%
6
22%
76-90

Пропущено

17
15
3 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
5
29%
29%
6
40%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0
Лилль
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1
Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Лилль

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
2 раза 10%
1
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
9 раз 45%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
1.5
5
5
6
4
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
17
3
16
4
1.5
8
12
10
10
2.5
2
18
3
17
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 20 14 5 1 48 - 17 47
2.
Ницца
 Заявка 20 11 6 3 20 - 11 39
3.
Брест
 Заявка 20 10 6 4 29 - 17 36
4.
Монако
 Заявка 20 10 5 5 37 - 28 35
5.
Лилль
 Заявка 20 9 8 3 28 - 14 35
6.
Ланс
 Заявка 20 9 5 6 24 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 20 9 3 8 27 - 27 30
8.
Марсель
 Заявка 20 7 8 5 28 - 22 29
9.
Ренн
 Заявка 20 7 7 6 30 - 25 28
10.
Страсбург
 Заявка 20 6 7 7 21 - 26 25
11.
Гавр
 Заявка 20 5 9 6 23 - 24 24
12.
Тулуза
 Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13.
Нант
 Заявка 20 5 4 11 20 - 31 19
14.
Лион
 Заявка 20 5 4 11 20 - 33 19
15.
Монпелье
 Заявка 20 4 8 8 24 - 27 19
16.
Мец
 Заявка 20 4 4 12 17 - 31 16
17.
Лорьян
 Заявка 20 3 7 10 26 - 42 16
18.
Клермон
 Заявка 20 3 6 11 16 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 7 3 0 12 - 2 24
2.
ПСЖ
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
5.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
6.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
7.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
8.
Ланс
 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
12.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
13.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 17 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 1 7 2 13 - 12 10
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
18.
Клермон
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Брест
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
3.
Монако
 Заявка 10 4 4 2 20 - 19 16
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
7.
Лилль
 Заявка 10 2 6 2 10 - 10 12
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Мец
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
11.
Страсбург
 Заявка 10 2 4 4 8 - 15 10
12.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
13.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
14.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
15.
Лион
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
16.
Нант
 Заявка 9 2 1 6 6 - 16 7
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 10
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Монпелье Адамс Акор 7
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Монако Головин Александр 1 6
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 44
    ПСЖ 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Лилль 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лилль
    1.58
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль

    Исход игры
    ПСЖ
    93% (40)
    Ничья
    7% (3)
    Лилль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    44.2% (19)
    2:0 ПСЖ
    18.6% (8)
    3:1 ПСЖ
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    4:2 ПСЖ
    4.7% (2)
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