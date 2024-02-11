Тур: 22. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
31
Цапан
Лука
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Кифисиас
Волос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.18
|Делетич Милош
|4
|0.18
|Maximiliano Comba
|3
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.14
|Алхо Николай
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Сьелис Христос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.05
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|5
|1
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Georgios Mygas
|4
|1
|Цоканис Тасос
|5
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Асланидис Кириакос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Волос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
4
Кифисиас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
3
9
Кифисиас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
32
18
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
36
19
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
8
22%
1
5%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
14%
6
32%
31-45
4
11%
7
37%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
11
31%
2
11%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 12
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
4%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
8
30%
30%
3
14%
76-90
Забито
6
20
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 8
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
2
33%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
63
41
27 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
9
14%
3
7%
1-15
9
14%
3
7%
16-30
9
14%
10
24%
31-45
7
11%
12
29%
29%
46-60
10
16%
8
20%
61-75
19
30%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2
Результаты матчей
Кифисиас
Волос
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
147
516
615
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|57 - 15
|50
|2.
|21
|14
|6
|1
|46 - 18
|48
|3.
|21
|15
|2
|4
|52 - 16
|47
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|21
|8
|6
|7
|29 - 33
|30
|7.
|21
|9
|2
|10
|28 - 35
|29
|8.
|21
|5
|8
|8
|26 - 35
|23
|9.
|22
|5
|8
|9
|25 - 40
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|0:0
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|0:0
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|11.
|9
|3
|5
|1
|14 - 11
|14
|12.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|24 - 11
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Крисиума Матеус
|2 5
|Пансерраикос
|Стаикос Пасхалис
|8