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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Кифисиас
0:0
Конец матча
Волос
0'
33' Желтая карточка
Асланидис Кириакос
45' Вторая желтая карточка
Асланидис Кириакос
50' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
55' Желтая карточка
Andre Ferreira Teixeira
77' Желтая карточка
Алхо Николай
80' Желтая карточка
Georgios Mygas
84' Желтая карточка
Йованчич Душан
90'+5

Ход матча

33'
 
Асланидис Кириакос
45'
 
Асланидис Кириакос
45'
 
Рачич Лука
Главчич Неманья
50'
 
Гарсия Хуан Мануэль
53'
 
Цоканис Тасос
Баррьентос Жан
53'
 
Труйе Алексис
Де Кампс Юри
55'
Andre Ferreira Teixeira
 
66'
Шнайдерлин Морган
Facundo Soloa
 
67'
Илиев Илиан
Клонаридис Виктор
 
77'
 
Алхо Николай
80'
 
Georgios Mygas
83'
Йованчич Душан
Гобелич Марко
 
84'
Йованчич Душан
 
89'
 
Мораитис Панагиотис
Ассехнун Джасин-Амин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 69 Владение мячом, % 31
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
44
Andre
Ferreira
Teixeira
31
Цапан
Лука
25
Ivan
Milicevic
27
Facundo
Soloa
5
Чанаджия
Дарио
23
Тьеви
Бифума
10
Andrews
Tetteh
19
Клонаридис
Виктор
16
Менендес
Джонатан
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
4
Асланидис
Кириакос
22
Georgios
Mygas
14
Баррьентос
Жан
11
Главчич
Неманья
8
Де
Кампс
Юри
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
Кифисиас
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Кифисиас
Волос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.05
Andre Ferreira Teixeira 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.18
Делетич Милош 4 0.18
Maximiliano Comba 3 0.14
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.14
Алхо Николай 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Сьелис Христос 1 0.05
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.05
Труйе Алексис 1 (1) 0.05
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0

Карточки

Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Facundo Soloa 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Йованчич Душан 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 6 1
Georgios Mygas 5 1
Главчич Неманья 6 0
Maximiliano Comba 6 0
Асланидис Кириакос 4 1
Цоканис Тасос 5 0
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

Кифисиас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Волос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
4
Кифисиас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

3
9
Кифисиас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

32
18

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

36
19
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
8
22%
1
5%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
14%
6
32%
31-45
4
11%
7
37%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
11
31%
2
11%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
4%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
8
30%
30%
3
14%
76-90

Забито

6
20
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 9
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
2
33%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

63
41
27 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
9
14%
3
7%
1-15
9
14%
3
7%
16-30
9
14%
10
24%
31-45
7
11%
12
29%
29%
46-60
10
16%
8
20%
61-75
19
30%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2

Результаты матчей

Кифисиас
Волос

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%

Тоталы голов в матче

Кифисиас
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
4
7
2
10
2.5
2
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
14
8
5
17
1.5
6
16
2
20
2.5
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 21 16 2 3 57 - 15 50
2.
Панатинаикос
 2:0 22 16 2 4 54 - 16 50
3.
АЕК
 21 14 6 1 46 - 18 48
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Ламия
 21 8 6 7 29 - 33 30
7.
Астерас
 21 9 2 10 28 - 35 29
8.
Пансерраикос
 0:2 22 5 8 9 26 - 37 23
9.
Атромитос
 22 5 8 9 25 - 40 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 22 3 8 11 20 - 41 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 11 10 1 0 30 - 3 31
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 2:0 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
11.
Пансерраикос
 0:2 10 3 5 2 14 - 13 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:0 12 8 1 3 26 - 11 25
2.
АЕК
 10 6 3 1 21 - 11 21
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 10 4 1 5 13 - 16 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 0:2 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 7
Крисиума Матеус 2 5
Весь список
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