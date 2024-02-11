Тур: 22. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0'
33' Желтая карточкаАсланидис Кириакос
45' Вторая желтая карточкаАсланидис Кириакос
50' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
55' Желтая карточкаAndre Ferreira Teixeira
77' Желтая карточкаАлхо Николай
80' Желтая карточкаGeorgios Mygas
84' Желтая карточкаЙованчич Душан
90'+5
Ход матча
77'
80'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
31
Цапан
Лука
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Кифисиас
Волос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.18
|Делетич Милош
|4
|0.18
|Maximiliano Comba
|3
|0.14
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.14
|Алхо Николай
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Сьелис Христос
|1
|0.05
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.05
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.05
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
Карточки
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Facundo Soloa
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Йованчич Душан
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|6
|1
|Georgios Mygas
|5
|1
|Главчич Неманья
|6
|0
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Цоканис Тасос
|5
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
Кифисиас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Волос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
4
Кифисиас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
0% (0)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Волос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
3
9
Кифисиас
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
50% (11)
14% (3)
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
32
18
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
36
19
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
8
22%
1
5%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
5
14%
6
32%
31-45
4
11%
7
37%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
11
31%
2
11%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 13
2
50%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
4%
2
9%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
8
30%
30%
3
14%
76-90
Забито
6
20
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 9
2
33%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
0
0%
7
35%
46-60
2
33%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
63
41
27 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
9
14%
3
7%
1-15
9
14%
3
7%
16-30
9
14%
10
24%
31-45
7
11%
12
29%
29%
46-60
10
16%
8
20%
61-75
19
30%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1
Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1 Кифисиас - Ламия 1:1
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0
Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2
Результаты матчей
Кифисиас
Волос
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Кифисиас
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
48
47
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
148
517
616
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|2
|3
|57 - 15
|50
|2.
|2:0
|22
|16
|2
|4
|54 - 16
|50
|3.
|21
|14
|6
|1
|46 - 18
|48
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|21
|8
|6
|7
|29 - 33
|30
|7.
|21
|9
|2
|10
|28 - 35
|29
|8.
|0:2
|22
|5
|8
|9
|26 - 37
|23
|9.
|22
|5
|8
|9
|25 - 40
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|30 - 3
|31
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|2:0
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|11.
|0:2
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|26 - 11
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|21 - 11
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|8 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5