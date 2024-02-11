Тур: 22. Стадион: Тумба.
0'
25' Желтая карточкаРота Лазарос
33' Желтая карточкаСаматта Мбвана
35' Желтая карточкаВида Домагой
0:1
47' ГолЭлиассон Никлас
88' Желтая карточкаКалленс Александр
1:1
89' ГолКедзёра Томаш
90' Желтая карточкаБрэндон Льямас
Ход матча
25'
33'
35'
47'
0:1
82'
89'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 ЗиниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
ПАОК
АЕК
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
39.3%
57.1%
3.6%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
39.3%
21 победа 11 ничьих 0 побед
32 матча
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
60 матчей
40%
21.7%
38.3%
24 победы 13 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.3%
48.3%
33.4%
11 побед 29 ничьих 20 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
21 победа 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.53
Среднее время на гол
75
168
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Среднее время на гол
69
108
Всего голов
75
41
Голов в среднем за матч
1.25
0.68
Тотал матчей
2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
Среднее время на гол
72
131
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|8
|0.36
|Мург Томас
|8
|0.36
|Живкович Андрия
|6
|0.27
|Константелиас Янис
|5
|0.23
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.23
|Оздоев Магомед
|5
|0.23
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.14
|Цимас Стефанос
|3
|0.14
|Саматта Мбвана
|2
|0.09
|Луиш Рафаэл
|2
|0.09
|Тайсон Фреда
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1
|0.05
|Антонио Маркос
|1
|0.05
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|Кедзёра Томаш
|1
|0.05
|Циггарас Теохарис
|1
|0.05
|Кулиеракис Костас
|1
|0.05
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|9 (2)
|0.41
|Понсе Эсекель
|7
|0.32
|Цубер Стивен
|5
|0.23
|Элиассон Никлас
|4
|0.18
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.14
|Вида Домагой
|2
|0.09
|Пинеда Орбелин
|2
|0.09
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.09
|Йонссон Йенс
|2
|0.09
|Рота Лазарос
|2
|0.09
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.05
|Араужо Серхио
|1
|0.05
|Мукуди Ароль
|1
|0.05
|Калленс Александр
|1
|0.05
|Ван Веерт Том
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|1
|0.05
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
4
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
АЕК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
26
23
ПАОК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
АЕК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
5
25%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
9
33%
8
40%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
3
11%
3
15%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
27
23
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
26%
7
30%
76-90
Пропущено
12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
54
43
25 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
2
4%
6
14%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
14
26%
13
30%
31-45
13
24%
4
9%
46-60
6
11%
4
9%
61-75
10
19%
10
23%
76-90
Пропущено
18
21
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
7
33%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5
Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1
АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3
Результаты матчей
ПАОК
АЕК
Точный счет
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПАОК
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
83
65
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
73
73
55
37
46
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
201
174
156
1110
813
714
219
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|16
|3
|3
|58 - 16
|51
|2.
|22
|16
|2
|4
|55 - 16
|50
|3.
|1:1
|22
|14
|7
|1
|47 - 19
|49
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|22
|10
|5
|7
|32 - 24
|35
|6.
|22
|9
|6
|7
|31 - 34
|33
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|22
|5
|8
|9
|25 - 40
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|10
|2
|0
|31 - 4
|32
|2.
|1:1
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|13 - 15
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|6.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|7.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|9 (5)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5