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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
ПАОК
1:1
Второй тайм: 90+'
АЕК
0'
25' Желтая карточка
Рота Лазарос
33' Желтая карточка
Саматта Мбвана
35' Желтая карточка
Вида Домагой
0:1
47' Гол
Элиассон Никлас
88' Желтая карточка
Калленс Александр
1:1
89' Гол
Кедзёра Томаш
90' Желтая карточка
Брэндон Льямас

Ход матча

25'
 
Рота Лазарос
33'
Саматта Мбвана
 
35'
 
Вида Домагой
47'
0:1
Элиассон Никлас
(Гарсия Леви)
59'
Десподов Кирилл
Мург Томас
 
72'
Константелиас Янис
Живкович Андрия
 
73'
 
Манталос Петрос
Элиассон Никлас
75'
 
Понсе Эсекель
Гарсия Леви
76'
Хонни Кастро
Састре Хуан
 
76'
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
 
76'
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
 
82'
 
Любичич Роберт
Рота Лазарос
82'
 
Зини
Гачинович Мийат
82'
 
Араужо Серхио
Цубер Стивен
88'
 
Калленс Александр
89'
Кедзёра Томаш
(Тайсон Фреда)
1:1
90'
Брэндон Льямас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
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ПАОК
Ничья
АЕК
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

ПАОК
АЕК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

39.3%
57.1%
3.6%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
39.3%
21 победа 11 ничьих 0 побед

32 матча

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

60 матчей

40%
21.7%
38.3%
24 победы 13 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.3%
48.3%
33.4%
11 побед 29 ничьих 20 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
21 победа 21 ничья 18 побед

История матчей

С
2:0
К
2:0
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.53

Среднее время на гол

75
168

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Среднее время на гол

69
108

Всего голов

75
41

Голов в среднем за матч

1.25
0.68

Тотал матчей

2.5
54
Больше 90%
Меньше 10%
6
36
Больше 60%
Меньше 40%
24
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53

Среднее время на гол

72
131

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 8 0.36
Мург Томас 8 0.36
Живкович Андрия 6 0.27
Константелиас Янис 5 0.23
Брэндон Льямас 5 (1) 0.23
Оздоев Магомед 5 0.23
Баба Абдул-Рахман 3 0.14
Цимас Стефанос 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.09
Луиш Рафаэл 2 0.09
Тайсон Фреда 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Шваб Штефан 1 0.05
Антонио Маркос 1 0.05
Мейте Суалихо 1 0.05
Кедзёра Томаш 1 0.05
Циггарас Теохарис 1 0.05
Кулиеракис Костас 1 0.05
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.41
Понсе Эсекель 7 0.32
Цубер Стивен 5 0.23
Элиассон Никлас 4 0.18
Амрабат Нордин 3 (2) 0.14
Вида Домагой 2 0.09
Пинеда Орбелин 2 0.09
Гачинович Мийат 2 (1) 0.09
Йонссон Йенс 2 0.09
Рота Лазарос 2 0.09
Манталос Петрос 1 (1) 0.05
Араужо Серхио 1 0.05
Мукуди Ароль 1 0.05
Калленс Александр 1 0.05
Ван Веерт Том 1 0.05
Мохаммади Милад 1 0.05
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Мург Томас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Брэндон Льямас 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Калленс Александр 5 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
91% (10)
9% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
4
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
АЕК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

26
23
ПАОК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
АЕК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

27
20
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
0
0%
5
25%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
9
33%
8
40%
31-45
8
30%
30%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
3
11%
3
15%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
3
50%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

27
23
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 10
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
5
19%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
26%
7
30%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

54
43
25 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 15
3 Не забивали 2
2
4%
6
14%
1-15
9
17%
6
14%
16-30
14
26%
13
30%
31-45
13
24%
4
9%
46-60
6
11%
4
9%
61-75
10
19%
10
23%
76-90

Пропущено

18
21
4 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
7
33%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
5
28%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5
Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1
АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3

Результаты матчей

ПАОК
АЕК

Точный счет

2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
3
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
3 раза 14%
5
2 раза 10%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
7 раз 33%
3
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПАОК
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
1.5
8
3
6
5
2.5
5
6
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
7
3
5
5
2.5
3
7
4
6
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
20
1
17
4
1.5
15
6
11
10
2.5
8
13
7
14
3.5
2
19
3
18
4.5
1
20
1
20
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 22 16 3 3 58 - 16 51
2.
Панатинаикос
 22 16 2 4 55 - 16 50
3.
АЕК
 1:1 22 14 7 1 47 - 19 49
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 22 10 5 7 32 - 24 35
6.
Ламия
 22 9 6 7 31 - 34 33
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 22 5 8 9 25 - 40 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 22 3 8 11 20 - 41 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 12 10 2 0 31 - 4 32
2.
АЕК
 1:1 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 11 3 6 2 13 - 15 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 1:1 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 1:1 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
6.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
7.
Арис Салоники
 11 3 3 5 13 - 13 12
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ламия Карлитос Карлос 9 (5)
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Ожегович Огнен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 7
Крисиума Матеус 2 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Вида Домагой получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Саматта Мбвана получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Рота Лазарос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    ПАОК
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    АЕК
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