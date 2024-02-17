  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Атромитос
0:1
Первый тайм: 43'
Арис Салоники
0'
24' Желтая карточка
Камара Агибу
24' Желтая карточка
Велес Фран
27' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
0:1
33' Пенальти
Морон Лоренцо
41' Желтая карточка

Ход матча

24'
Камара Агибу
 
24'
 
Велес Фран
27'
Кешрида Ваджди
 
33'
0:1
Морон Лоренцо
41'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Арис Салоники
3.87
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, fon.bet
2.38
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
44
Dimitrios
Tsakmakis
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
17
Эрлингмарк
Огюст
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
10
Камара
Агибу
23
Хулиан
Диас
3
Феррари
Франко
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
44
Велес
Фран
6
Гарсия
Мануэль
II
9
Беннетте
Джевисон
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
Атромитос
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Арис Салоники

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.2%
62.1%
20.7%
5 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
0:0
ТМК
1:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
2:2
С
1:2
К
0:1
К
0:0
С
2:2
С
0:2
С
4:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
0:0
К
2:1
С
0:1
С
0:0
С
0:3
С
1:0
К
1:2
К
1:2
К
1:0
С
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.77

Среднее время на гол

84
117

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.1
1.07

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

81
84

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.22
Робай Гаэтан 4 0.17
Вергос Николаос 4 (1) 0.17
Юбитана Дензель 2 0.09
Гонсалес Эдер 2 0.09
Валенсия Диего 2 (1) 0.09
Lucas Acevedo 2 0.09
Куэн Андреас 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 11 (3) 0.48
Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.17
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.17
Самора Альваро 3 0.13
Дарида Владимир 2 0.09
Саверио Кике 2 0.09
Менендес Джонатан 1 0.04
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.04
Христодулопулос Лазарос 1 0.04
Пардо Рубен 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Монтойя Мартин 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Фатторе Валентино 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 7 0
Цавелас Георгиос 6 0
Де Бок Лоренс 4 1
Lucas Acevedo 4 1
Кешрида Ваджди 5 0
Валенсия Диего 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Юбитана Дензель 4 0
Dimitrios Tsakmakis 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарида Владимир 5 0
Верстрате Биргер 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Брабец Якуб 3 0
Монтойя Мартин 3 0
Одубаджо Мозес 3 0
Феррари Франко 3 0
Самора Альваро 3 0
Роуз Линдси 2 0
Дукуре Шейк III 2 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Хулиан Диас 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Морон Лоренцо 2 0
Саверио Кике 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Мвондо Жан 1 0

Результаты матчей

Атромитос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

9
17
Атромитос
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
6

Упущенные победы

14
24

Голы по времени матча

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Пропущено

26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
33%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
5
19%
4
33%
76-90

Забито

25
32
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
12%
2
6%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
6
24%
8
25%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
8
32%
6
19%
76-90

Пропущено

40
24
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
4
10%
0
0%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
12
30%
3
13%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
3
8%
5
21%
61-75
11
28%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0

Результаты матчей

Атромитос
Арис Салоники

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
5 раз 23%
2
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
10
12
5
17
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 22 16 3 3 58 - 16 51
2.
Панатинаикос
 22 16 2 4 55 - 16 50
3.
АЕК
 22 14 7 1 47 - 19 49
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 1:0 23 11 5 7 33 - 24 38
6.
Ламия
 22 9 6 7 31 - 34 33
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 0:1 23 5 8 10 25 - 41 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 22 3 8 11 20 - 41 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 12 10 2 0 31 - 4 32
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 28 - 5 25
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 1:0 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 0:1 12 3 6 3 13 - 16 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 1:0 12 4 3 5 14 - 13 15
6.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
7.
Ламия
 11 3 4 4 13 - 20 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 0:1 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ламия Карлитос Карлос 9 (5)
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Ожегович Огнен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 7
Крисиума Матеус 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Морон Лоренцо из команды Арис Салоники забивает с точки!
  • 27'
    Кешрида Ваджди получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Велес Фран получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Камара Агибу получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Арис Салоники.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.28. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.28 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Арис Салоники
3.87
Реклама, olimp.bet
4.80
Реклама, fon.bet
2.38
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:1 Арис Салоники онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атромитос
Арис Салоники
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный