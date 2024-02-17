Тур: 23. Стадион: Перистери.
0:1
Первый тайм: 43'
0'
24' Желтая карточкаКамара Агибу
24' Желтая карточкаВелес Фран
27' Желтая карточкаКешрида Ваджди
0:1
33' ПенальтиМорон Лоренцо
Ход матча
24'
24'
27'
33'
0:1
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Атромитос
Арис Салоники
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.2%
62.1%
20.7%
5 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.77
Среднее время на гол
84
117
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.1
1.07
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
81
84
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.22
|Робай Гаэтан
|4
|0.17
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.17
|Юбитана Дензель
|2
|0.09
|Гонсалес Эдер
|2
|0.09
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.09
|Lucas Acevedo
|2
|0.09
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|11 (3)
|0.48
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.17
|Самора Альваро
|3
|0.13
|Дарида Владимир
|2
|0.09
|Саверио Кике
|2
|0.09
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|7
|0
|Цавелас Георгиос
|6
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Кешрида Ваджди
|5
|0
|Валенсия Диего
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|5
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Саверио Кике
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арис Салоники
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
9
17
Атромитос
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Арис Салоники
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
36% (8)
45% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
4
29%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
6
43%
3
25%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Пропущено
26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
33%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
5
19%
4
33%
76-90
Забито
25
32
7 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
12%
2
6%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
6
24%
8
25%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
8
32%
6
19%
76-90
Пропущено
40
24
20 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
4
10%
0
0%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
12
30%
3
13%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
3
8%
5
21%
61-75
11
28%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Результаты матчей
Атромитос
Арис Салоники
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
3
5 раз 23%
2
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
7 раз 32%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
65
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
184
616
1012
517
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|58 - 16
|51
|2.
|22
|16
|2
|4
|55 - 16
|50
|3.
|22
|14
|7
|1
|47 - 19
|49
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|1:0
|23
|11
|5
|7
|33 - 24
|38
|6.
|22
|9
|6
|7
|31 - 34
|33
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|0:1
|23
|5
|8
|10
|25 - 41
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|31 - 4
|32
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|10
|8
|1
|1
|28 - 5
|25
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|1:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|0:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|6.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|9 (5)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7
|Крисиума Матеус
|2 5