Тур: 23. Стадион: Перистери.
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКамара Агибу
24' Желтая карточкаВелес Фран
27' Желтая карточкаКешрида Ваджди
0:1
33' ПенальтиМорон Лоренцо
41' Желтая карточкаГарсия Мануэль
54' Желтая карточкаСаверио Кике
64' Желтая карточкаDimitrios Tsakmakis
72' Желтая карточкаРобай Гаэтан
90' Желтая карточкаДарида Владимир
0:2
90' ГолДарида Владимир
90'+6
Ход матча
24'
24'
27'
33'
0:1
41'
54'
72'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
30
Куэн
Андреас
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
14
Брабец
Якуб
44
Велес
Фран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саверио КикеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Атромитос
Арис Салоники
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
83.3%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.2%
62.1%
20.7%
5 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.77
Среднее время на гол
84
117
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.1
1.07
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
81
84
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.22
|Робай Гаэтан
|4
|0.17
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.17
|Юбитана Дензель
|2
|0.09
|Гонсалес Эдер
|2
|0.09
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.09
|Lucas Acevedo
|2
|0.09
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|12 (4)
|0.52
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.17
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.17
|Дарида Владимир
|3
|0.13
|Самора Альваро
|3
|0.13
|Саверио Кике
|2
|0.09
|Менендес Джонатан
|1
|0.04
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.04
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.04
|Пардо Рубен
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Фатторе Валентино
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|7
|0
|Цавелас Георгиос
|6
|0
|Кешрида Ваджди
|6
|0
|Де Бок Лоренс
|4
|1
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Валенсия Диего
|5
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарида Владимир
|6
|0
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Брабец Якуб
|3
|0
|Монтойя Мартин
|3
|0
|Одубаджо Мозес
|3
|0
|Феррари Франко
|3
|0
|Саверио Кике
|3
|0
|Самора Альваро
|3
|0
|Роуз Линдси
|2
|0
|Дукуре Шейк III
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Морон Лоренцо
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Арис Салоники
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Арис Салоники
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
9
17
Атромитос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Арис Салоники
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
6
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
14
16
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
7
44%
3
25%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
18%
5
28%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Пропущено
26
12
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
33%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
5
19%
4
33%
76-90
Забито
25
34
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
3
12%
2
6%
1-15
2
8%
6
18%
16-30
2
8%
5
15%
31-45
6
24%
8
24%
46-60
4
16%
6
18%
61-75
8
32%
7
21%
76-90
Пропущено
42
24
21 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 12
4
10%
0
0%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
13
31%
3
13%
31-45
6
14%
4
17%
46-60
3
7%
5
21%
61-75
12
29%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1
Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2
Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:4 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ПАОК 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Ламия 2:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 АЕК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Волос - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Результаты матчей
Атромитос
Арис Салоники
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
3:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
3
5 раз 22%
2
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
8 раз 35%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
65
39
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
57
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
194
617
1112
518
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|58 - 16
|51
|2.
|2:2
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|22
|14
|7
|1
|47 - 19
|49
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|2:2
|23
|9
|7
|7
|33 - 36
|34
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|23
|5
|8
|10
|25 - 42
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|31 - 4
|32
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|2:2
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|2:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|2:2
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7