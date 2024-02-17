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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Панатинаикос
2:2
Второй тайм: 90'
Ламия
0'
16' Желтая карточка
Давид Симон
39' Красная карточка
Мартинес Рубен
0:1
45' Гол
Карлитос Карлос
1:1
45' Гол
Бернард Дуарте
45' Желтая карточка
Сидклей Феррейра
2:1
59' Гол
Еремеефф Александер
2:2
68' Гол
Цилулис Сотирис
76' Желтая карточка
Вагианнидис Георгиос

Ход матча

14'
Канталапьерда Аитор
Вербич Беньямин
 
16'
 
Давид Симон
23'
Младенович Филип
Хуан Карлос
 
39'
 
Мартинес Рубен
45'
0:1
Карлитос Карлос
(Сидклей Феррейра)
45'
Бернард Дуарте
(Мансини Даниэль)
1:1
45'
 
Сидклей Феррейра
46'
Еремеефф Александер
Де Вильена Тонни
 
58'
 
Корнезос Гиоргос
Карлитос Карлос
59'
Еремеефф Александер
(Вагианнидис Георгиос)
2:1
68'
 
Тошич Зоран
Нуньес Кристофер
68'
2:2
Цилулис Сотирис
(Тошич Зоран)
76'
Вагианнидис Георгиос
 
78'
Котсирас Яннис
Вагианнидис Георгиос
 
78'
Лимниос Димитрис
Мансини Даниэль
 
82'
 
Flosard Malci
Сливка Выкинтас
82'
 
Станко Калеб
Цилулис Сотирис

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Ламия
9.90
5.10
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99.20
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Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
2
Вагианнидис
Георгиос
94
Акайдин
Самет
20
Уго
Витор
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
17
Мансини
Даниэль
10
Бернард
Дуарте
77
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
55
Кошелев
Алексей
15
Давид
Симон
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
16
Сидклей
Феррейра
23
Цилулис
Сотирис
14
Сливка
Выкинтас
6
Цандарис
Фанис
11
Мартинес
Рубен
II
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
Панатинаикос
4-2-3-1
Ламия
4-4-1-1

История личных встреч

Панатинаикос
Ламия

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
0:2
К
0:2
К
1:0
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 8 (4) 0.35
Еремеефф Александер 7 0.3
Шпорар Андраж 6 (2) 0.26
Бернард Дуарте 5 0.22
Паласиос Себастьян 5 0.22
Джуричич Филип 3 0.13
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.13
Вербич Беньямин 3 0.13
Виллиан Арао 3 0.13
Мансини Даниэль 2 0.09
Гнезда-Черин Адам 2 0.09
Едвай Тин 2 0.09
Младенович Филип 1 0.04
Вагианнидис Георгиос 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Магнуссон Хёрдур 1 0.04
Бакасетас Тасос 1 (1) 0.04
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.43
Цилулис Сотирис 5 0.22
Сливка Выкинтас 3 0.13
Matias Acuna I 3 0.13
Мартинес Рубен II 3 0.13
Flosard Malci 3 0.13
Давид Симон 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Амарал Педру 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Нуньес Кристофер 1 0.04
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Арао 3 1
Джуричич Филип 4 0
Младенович Филип 4 0
Перес Рубен 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Вербич Беньямин 3 0
Бернард Дуарте 3 0
Шенквельд Барт 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Зека Карлос 0 1
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Едвай Тин 1 0
Еремеефф Александер 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 7 1
Пападопулос Кирьякос 8 0
Станко Калеб 5 0
Matias Acuna I 5 0
Сливка Выкинтас 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Мартинес Рубен II 2 1
Карлитос Карлос 3 0
Амарал Педру 3 0
Omar Cabrera Santana 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Тошич Зоран 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

22
15
Панатинаикос
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Ламия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

25
22

Голы по времени матча

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
15%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
6
22%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
5
36%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
12%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
2
12%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Забито

52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
7
13%
6
19%
1-15
3
6%
4
13%
16-30
12
23%
3
10%
31-45
8
15%
6
19%
46-60
10
19%
5
16%
61-75
12
23%
7
23%
76-90

Пропущено

18
34
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
2
11%
6
18%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
4
22%
6
18%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
4
22%
6
18%
61-75
2
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ламия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1
Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0

Результаты матчей

Панатинаикос
Ламия

Точный счет

2:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
5
6
4
6
2.5
2
9
3
7
3.5
1
10
2
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
4
1.5
4
7
5
7
2.5
1
10
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
17
5
17
5
1.5
9
13
9
13
2.5
3
19
5
17
3.5
2
20
3
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 22 16 3 3 58 - 16 51
2.
Панатинаикос
 2:2 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
АЕК
 22 14 7 1 47 - 19 49
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 2:2 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 22 3 8 11 20 - 41 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 22 2 7 13 19 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 12 10 2 0 31 - 4 32
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 2:2 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 2:2 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 11 2 3 6 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:2 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 2:2 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
12.
ПАС Янина
 11 0 4 7 10 - 24 4
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Ожегович Огнен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Сидклей Феррейра получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Панатинаикос
    Ничья
    Ламия
    9.90
    5.10
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    99.20
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