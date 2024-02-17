Тур: 23. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:2
Второй тайм: 90'
0'
16' Желтая карточкаДавид Симон
39' Красная карточкаМартинес Рубен
0:1
45' ГолКарлитос Карлос
1:1
45' ГолБернард Дуарте
45' Желтая карточкаСидклей Феррейра
2:1
59' ГолЕремеефф Александер
2:2
68' ГолЦилулис Сотирис
76' Желтая карточкаВагианнидис Георгиос
Ход матча
16'
39'
45'
45'
45'
59'
68'
2:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
78 Владение мячом, % 22
20
Уго
Витор
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Панатинаикос
Ламия
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|8 (4)
|0.35
|Еремеефф Александер
|7
|0.3
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.26
|Бернард Дуарте
|5
|0.22
|Паласиос Себастьян
|5
|0.22
|Джуричич Филип
|3
|0.13
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.13
|Вербич Беньямин
|3
|0.13
|Виллиан Арао
|3
|0.13
|Мансини Даниэль
|2
|0.09
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.09
|Едвай Тин
|2
|0.09
|Младенович Филип
|1
|0.04
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.04
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.04
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.43
|Цилулис Сотирис
|5
|0.22
|Сливка Выкинтас
|3
|0.13
|Matias Acuna I
|3
|0.13
|Мартинес Рубен II
|3
|0.13
|Flosard Malci
|3
|0.13
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Арао
|3
|1
|Джуричич Филип
|4
|0
|Младенович Филип
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Вербич Беньямин
|3
|0
|Бернард Дуарте
|3
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Едвай Тин
|1
|0
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|7
|1
|Пападопулос Кирьякос
|8
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Ламия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Панатинаикос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ламия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
22
15
Панатинаикос
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
18% (4)
36% (8)
Ламия
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
25
22
Голы по времени матча
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
4
15%
2
14%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
6
22%
3
21%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
5
19%
5
36%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
5
26%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
12%
4
24%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
24%
3
18%
61-75
7
28%
2
12%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Забито
52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
7
13%
6
19%
1-15
3
6%
4
13%
16-30
12
23%
3
10%
31-45
8
15%
6
19%
46-60
10
19%
5
16%
61-75
12
23%
7
23%
76-90
Пропущено
18
34
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
2
11%
6
18%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
4
22%
6
18%
31-45
4
22%
5
15%
46-60
4
22%
6
18%
61-75
2
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Маккаби Хайфа 1:2 Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1
Ламия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1
Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0
Результаты матчей
Панатинаикос
Ламия
Точный счет
2:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
0:3
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
56
46
29
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
84
47
57
110
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
211
Больше Меньше
175
175
913
913
319
517
220
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|3
|3
|58 - 16
|51
|2.
|2:2
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|22
|14
|7
|1
|47 - 19
|49
|4.
|22
|14
|3
|5
|47 - 21
|44
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|2:2
|23
|9
|7
|7
|33 - 36
|34
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|23
|5
|8
|10
|25 - 42
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|22
|3
|8
|11
|20 - 41
|17
|13.
|22
|3
|7
|12
|22 - 48
|16
|14.
|22
|2
|7
|13
|19 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|31 - 4
|32
|2.
|11
|8
|3
|0
|25 - 7
|27
|3.
|2:2
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|2:2
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|2:2
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|10
|1
|2
|7
|7 - 25
|5
|12.
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 7