Тур: 23. Стадион: Пантессалико.
0'
7' Желтая карточкаKevin Rosero
25' Желтая карточкаГлавчич Неманья
0:1
32' ГолКонде Педро
34' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
45' Желтая карточкаОсей-Туту Джорди
1:1
47' ГолАссехнун Джасин-Амин
65' Желтая карточкаКицос Фотис
1:2
72' ГолКонде Педро
90' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
90' Желтая карточкаVasilios Soulis
90' Желтая карточкаAlexis Kalogeropoulos
90'+8
Ход матча
7'
25'
32'
0:1
45'
47'
65'
72'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Волос
ПАС Янина
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|4 (2)
|0.17
|Делетич Милош
|4
|0.17
|Maximiliano Comba
|3
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|3 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0.09
|Алхо Николай
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Сьелис Христос
|1
|0.04
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.04
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|7 (3)
|0.3
|Эррамуспе Родриго
|3 (1)
|0.13
|Памлидис Георгиос
|2
|0.09
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.09
|Цаусис Мариос
|1
|0.04
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.04
|Киакос Яннис
|1
|0.04
|Лео Жан-Батист
|1
|0.04
|Цимас Панайотис
|1
|0.04
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.04
|Kevin Rosero
|1
|0.04
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|7
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Georgios Mygas
|5
|1
|Maximiliano Comba
|6
|0
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Цоканис Тасос
|5
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|5
|0
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Алхо Николай
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Бертолио Факундо
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Кицос Фотис
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|8
|1
|Эррамуспе Родриго
|9
|0
|Цимас Панайотис
|8
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|6
|0
|Сория Карлес
|4
|0
|Лиасос Ангелос
|4
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Kevin Rosero
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Ринстра Дан
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Осей-Туту Джорди
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Волос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
11
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ПАС Янина
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
6
6
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
ПАС Янина
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
9%
5
22%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
5
23%
5
22%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
3
14%
3
13%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Пропущено
41
39
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
3
7%
9
23%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
10
24%
5
13%
31-45
12
29%
29%
5
13%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
5
12%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5
Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2
ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2
Результаты матчей
Волос
ПАС Янина
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
1210
616
517
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|9 (2)
|Ожегович Огнен
|9 (1)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 7