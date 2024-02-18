  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Волос
1:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
7' Желтая карточка
Kevin Rosero
25' Желтая карточка
Главчич Неманья
0:1
32' Гол
Конде Педро
34' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
45' Желтая карточка
Осей-Туту Джорди
1:1
47' Гол
Ассехнун Джасин-Амин
65' Желтая карточка
Кицос Фотис
1:2
72' Гол
Конде Педро
90' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
90' Желтая карточка
Vasilios Soulis
90' Желтая карточка
Alexis Kalogeropoulos
90'+8
63
Ковач
Даниэль
3
Алхо
Николай
5
Alexis
Kalogeropoulos
2
Рачич
Лука
22
Georgios
Mygas
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
9
Попеску
Кэлин
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Надь
Гергей
22
Осей-Туту
Джорди
45
Gerasimos
Bakadimas
15
Эррамуспе
Родриго
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
11
Kevin
Rosero
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
Волос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ПАС Янина

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:2
С
0:1
С
2:1
ТМК
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 4 (2) 0.17
Делетич Милош 4 0.17
Maximiliano Comba 3 0.13
Мораитис Панагиотис 3 (1) 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 2 0.09
Алхо Николай 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Сьелис Христос 1 0.04
Труйе Алексис 1 (1) 0.04
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Баррьентос Жан 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 7 (3) 0.3
Эррамуспе Родриго 3 (1) 0.13
Памлидис Георгиос 2 0.09
Пантелакис Эпаминондас 2 0.09
Цаусис Мариос 1 0.04
Гарро Хуан Фернандо 1 0.04
Киакос Яннис 1 0.04
Лео Жан-Батист 1 0.04
Цимас Панайотис 1 0.04
Claudiu Cristian Balan 1 0.04
Kevin Rosero 1 0.04
Сория Карлес 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 7 1
Главчич Неманья 7 0
Georgios Mygas 5 1
Maximiliano Comba 6 0
Асланидис Кириакос 4 1
Цоканис Тасос 5 0
Alexis Kalogeropoulos 5 0
Делетич Милош 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Алхо Николай 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Сьелис Христос 3 0
Бертолио Факундо 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Труйе Алексис 2 0
Кицос Фотис 2 0
Анхель Лопес 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 8 1
Эррамуспе Родриго 9 0
Цимас Панайотис 8 0
Карахалиос Зисис 4 2
Цаусис Мариос 6 0
Пантелакис Эпаминондас 6 0
Сория Карлес 4 0
Лиасос Ангелос 4 0
Памлидис Георгиос 3 0
Kevin Rosero 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Ринстра Дан 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Конде Педро 1 0
Осей-Туту Джорди 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Волос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
ПАС Янина
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
11
Волос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
ПАС Янина
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

6
6
Волос
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
ПАС Янина
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

22
23
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
9%
5
22%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
5
23%
5
22%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
4
50%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
5%
4
25%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
6
32%
1
6%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Пропущено

41
39
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
3
7%
9
23%
1-15
3
7%
8
21%
16-30
10
24%
5
13%
31-45
12
29%
29%
5
13%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
5
12%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Волос 0:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5
Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0
ПАС Янина
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2
ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0 Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2

Результаты матчей

Волос
ПАС Янина

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
10 раз 45%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
12
10
6
16
1.5
5
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 22 16 3 3 58 - 16 51
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
АЕК
 22 14 7 1 47 - 19 49
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
Кифисиас
 22 3 7 12 22 - 48 16
14.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 12 10 2 0 31 - 4 32
2.
АЕК
 11 8 3 0 25 - 7 27
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 10 1 2 7 7 - 25 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
АЕК Гарсия Леви 9 (2)
Ожегович Огнен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 7
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