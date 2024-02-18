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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
АЕК
2:0
Первый тайм: 26'
Кифисиас
0'
5' Красная карточка
Vasilios Spinos
0:0
7' Не забитый пенальти
Гарсия Леви
1:0
19' Гол
Гарсия Леви
2:0
24' Гол
Гарсия Леви

Ход матча

5'
 
Vasilios Spinos
7'
Гарсия Леви
0:0
9'
 
Вафеас Никос
Менендес Джонатан
19'
Гарсия Леви
(Элиассон Никлас)
1:0
24'
Гарсия Леви
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 78 Владение мячом, % 22
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Кифисиас
8.50
9.40
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
28
Хаджсафи
Эсхан
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
28
Vasilios
Spinos
31
Цапан
Лука
25
Ivan
Milicevic
5
Чанаджия
Дарио
27
Facundo
Soloa
23
Тьеви
Бифума
17
Крисиума
Матеус
16
Менендес
Джонатан
9
Ожегович
Огнен
АЕК
4-3-1-2
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Кифисиас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
К
3:0
К
0:2
К
1:1
К
4:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 9 (2) 0.39
Понсе Эсекель 7 0.3
Цубер Стивен 5 0.22
Элиассон Никлас 4 0.17
Амрабат Нордин 3 (2) 0.13
Вида Домагой 2 0.09
Пинеда Орбелин 2 0.09
Гачинович Мийат 2 (1) 0.09
Йонссон Йенс 2 0.09
Рота Лазарос 2 0.09
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Калленс Александр 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 1 0.04
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Калленс Александр 5 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Цубер Стивен 2 0
Араужо Серхио 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Facundo Soloa 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Клонаридис Виктор 1 0
Йованчич Душан 1 0
Менендес Джонатан 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
2
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кифисиас
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

21
0
АЕК
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Кифисиас
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

25
2

Голы по времени матча

Забито

23
4
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 19
1
4%
2
50%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
5
22%
1
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
25%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
27
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
11%
1
4%
1-15
1
11%
5
19%
16-30
4
44%
4
15%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
2
22%
8
30%
30%
76-90

Забито

21
2
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
13 Не забивали 21
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
8
38%
1
50%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
50%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
36
6 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
3
23%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
2
15%
4
11%
61-75
4
31%
11
31%
76-90

Забито

44
6
25 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 2
16 Забивали первыми 3
2 Не забивали 18
6
14%
2
33%
1-15
6
14%
0
0%
16-30
13
30%
30%
2
33%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
4
9%
2
33%
61-75
10
23%
0
0%
76-90

Пропущено

22
63
12 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 36
6 Пропускали первыми 17
13 Не пропускали 20
4
18%
9
14%
1-15
1
5%
9
14%
16-30
7
32%
9
14%
31-45
1
5%
7
11%
46-60
3
14%
10
16%
61-75
6
27%
19
30%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5
Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Волос 0:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1
Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1

Результаты матчей

АЕК
Кифисиас

Точный счет

3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

АЕК
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
4
8
5
6
2.5
2
10
1
10
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
1
9
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
13
9
15
7
1.5
5
17
8
14
2.5
2
20
2
20
3.5
2
20
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:0 23 15 7 1 49 - 19 52
2.
ПАОК
 22 16 3 3 58 - 16 51
3.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
4.
Олимпиакос
 22 14 3 5 47 - 21 44
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 0:2 23 3 7 13 22 - 50 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 12 10 2 0 31 - 4 32
2.
АЕК
 2:0 12 9 3 0 27 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 0:2 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 2:0 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 11 6 3 2 16 - 9 21
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 0:2 11 1 2 8 7 - 27 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
АЕК Гарсия Леви 10 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Ожегович Огнен 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Кифисиас
8.50
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