Тур: 23. Стадион: OPAP Arena.
0'
5' Красная карточкаVasilios Spinos
0:0
7' Не забитый пенальтиГарсия Леви
1:0
19' ГолГарсия Леви
2:0
24' ГолГарсия Леви
34' Желтая карточкаХаджсафи Эсхан
47' Желтая карточкаГобелич Марко
54' Желтая карточкаFacundo Soloa
67' Желтая карточкаКалленс Александр
3:0
90' ГолЛюбичич Роберт
90'+4
Ход матча
7'
0:0
19'
1:0
24'
2:0
34'
47'
54'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 0
-
10 Угловые 0
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
79 Владение мячом, % 21
10
Цубер
Стивен
31
Цапан
Лука
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
АЕК
Кифисиас
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
1.33
Среднее время на гол
25
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.48
|Понсе Эсекель
|7
|0.3
|Цубер Стивен
|5
|0.22
|Элиассон Никлас
|4
|0.17
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.13
|Вида Домагой
|2
|0.09
|Пинеда Орбелин
|2
|0.09
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.09
|Йонссон Йенс
|2
|0.09
|Рота Лазарос
|2
|0.09
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Любичич Роберт
|1
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|1
|0.04
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|3
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Йованчич Душан
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
33% (4)
0% (0)
Кифисиас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
2
АЕК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кифисиас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
0% (0)
82% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
21
0
АЕК
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Кифисиас
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
25
2
Голы по времени матча
Забито
26
4
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 3
11 Не забивали 20
1
4%
2
50%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
5
19%
1
25%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
2
8%
1
25%
61-75
8
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
30
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
11%
1
3%
1-15
1
11%
7
23%
16-30
4
44%
4
13%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
1
11%
6
20%
61-75
2
22%
9
30%
76-90
Забито
21
2
14 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
14 Не забивали 22
5
24%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
8
38%
1
50%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
1
50%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
36
6 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
3
23%
8
22%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
2
15%
4
11%
61-75
4
31%
11
31%
76-90
Забито
47
6
27 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 2
17 Забивали первыми 3
2 Не забивали 19
6
13%
2
33%
1-15
8
17%
0
0%
16-30
13
28%
2
33%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
4
9%
2
33%
61-75
11
23%
0
0%
76-90
Пропущено
22
66
12 В 1-м тайме 29
10 Во 2-м тайме 37
6 Пропускали первыми 18
13 Не пропускали 21
4
18%
9
14%
1-15
1
5%
11
17%
16-30
7
32%
9
14%
31-45
1
5%
7
11%
46-60
3
14%
10
15%
61-75
6
27%
20
30%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5
Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1
Кифисиас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Волос 0:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1
Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Астерас 1:3 Кифисиас - Панатинаикос 0:1 Кифисиас - АЕК 1:1 Волос - Кифисиас 2:1 Кифисиас - ОФИ 0:0 Ламия - Кифисиас 2:2 Ахарнаикос - Кифисиас 0:2 Арис Салоники - Кифисиас 1:1
Результаты матчей
АЕК
Кифисиас
Точный счет
3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
3:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
10 раз 43%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
АЕК
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
66
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
74
110
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
1310
167
518
914
221
221
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|16
|4
|3
|59 - 17
|52
|2.
|23
|15
|7
|1
|50 - 19
|52
|3.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|4.
|1:1
|23
|14
|4
|5
|48 - 22
|45
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|23
|9
|7
|7
|33 - 36
|34
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|23
|5
|8
|10
|25 - 42
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|13.
|23
|3
|7
|13
|21 - 41
|16
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|10
|3
|0
|32 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|1:1
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|9 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 7