Тур: 23. Стадион: Тумба.
1:1
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
14' Желтая карточкаДесподов Кирилл
0:1
29' ГолФрансиско Мартинес
1:1
39' ГолДесподов Кирилл
41' Желтая карточкаФортунис Костас
Ход матча
12'
14'
29'
39'
1:1
41'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
56 матчей
32.1%
25%
42.9%
18 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.6%
55.4%
25%
11 побед 31 ничья 14 побед
Второй тайм
26.8%
44.6%
28.6%
15 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
101
108
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
1.52
0.85
Среднее время на гол
59
105
Всего голов
68
47
Голов в среднем за матч
1.21
0.84
Тотал матчей
2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 63%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
74
107
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.39
|Мург Томас
|8
|0.35
|Живкович Андрия
|6
|0.26
|Константелиас Янис
|5
|0.22
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.22
|Оздоев Магомед
|5
|0.22
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.13
|Саматта Мбвана
|2
|0.09
|Луиш Рафаэл
|2
|0.09
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|8 (2)
|0.35
|Масурас Гиоргос
|7
|0.3
|Фортунис Костас
|6
|0.26
|Поденсе Даниэл
|6
|0.26
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.17
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.13
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.09
|Камара Мохамед III
|2
|0.09
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Брэндон Льямас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|4
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Кини Марин
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
2
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
26
25
ПАОК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Олимпиакос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
27
27
Голы по времени матча
Забито
28
16
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
6
21%
4
25%
16-30
9
32%
3
19%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
27
29
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
8
28%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
55
45
25 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
4%
4
9%
1-15
9
16%
7
16%
16-30
14
25%
9
20%
31-45
13
24%
5
11%
46-60
6
11%
8
18%
61-75
11
20%
12
27%
76-90
Пропущено
19
22
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
6
32%
5
23%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
5
26%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Результаты матчей
ПАОК
Олимпиакос
Точный счет
2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 5%
2
6 раз 27%
4
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
102
92
66
74
39
56
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
73
65
55
29
46
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
184
175
157
1111
913
715
517
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|23
|16
|4
|3
|59 - 17
|52
|2.
|23
|15
|7
|1
|50 - 19
|52
|3.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|4.
|1:1
|23
|14
|4
|5
|48 - 22
|45
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|23
|9
|7
|7
|33 - 36
|34
|7.
|22
|9
|2
|11
|29 - 37
|29
|8.
|22
|5
|8
|9
|26 - 38
|23
|9.
|23
|5
|8
|10
|25 - 42
|23
|10.
|22
|4
|8
|10
|17 - 37
|20
|11.
|22
|4
|6
|12
|20 - 37
|18
|12.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|13.
|23
|3
|7
|13
|21 - 41
|16
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|10
|3
|0
|32 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|1:1
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|3.
|1:1
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|4.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|ПАОК
|Десподов Кирилл
|9 (6)
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 7