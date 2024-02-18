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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
ПАОК
1:1
Перерыв
Олимпиакос
0'
12' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
14' Желтая карточка
Десподов Кирилл
0:1
29' Гол
Франсиско Мартинес
1:1
39' Гол
Десподов Кирилл
41' Желтая карточка
Фортунис Костас

Ход матча

12'
 
Бьянкон Жулиан
14'
Десподов Кирилл
 
29'
0:1
Франсиско Мартинес
39'
Десподов Кирилл
1:1
41'
 
Фортунис Костас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
3.35
3.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
7
Фортунис
Костас
29
Франсиско
Мартинес
56
Поденсе
Даниэл
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

56 матчей

32.1%
25%
42.9%
18 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.6%
55.4%
25%
11 побед 31 ничья 14 побед

Второй тайм

26.8%
44.6%
28.6%
15 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:4
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

101
108

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

1.52
0.85

Среднее время на гол

59
105

Всего голов

68
47

Голов в среднем за матч

1.21
0.84

Тотал матчей

2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 63%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

74
107

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.39
Мург Томас 8 0.35
Живкович Андрия 6 0.26
Константелиас Янис 5 0.22
Брэндон Льямас 5 (1) 0.22
Оздоев Магомед 5 0.22
Баба Абдул-Рахман 3 0.13
Цимас Стефанос 3 0.13
Саматта Мбвана 2 0.09
Луиш Рафаэл 2 0.09
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 8 (2) 0.35
Масурас Гиоргос 7 0.3
Фортунис Костас 6 0.26
Поденсе Даниэл 6 0.26
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.17
Йоветич Стеван 3 (1) 0.13
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.13
Марсело Родиней 2 (1) 0.09
Камара Мохамед III 2 0.09
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Мург Томас 4 0
Брэндон Льямас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 4 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Кини Марин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Карму Давид 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
2
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

26
25
ПАОК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Олимпиакос
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
27% (6)
45% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

27
27

Голы по времени матча

Забито

28
16
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
6
21%
4
25%
16-30
9
32%
3
19%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

27
29
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
8
28%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Забито

55
45
25 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
4%
4
9%
1-15
9
16%
7
16%
16-30
14
25%
9
20%
31-45
13
24%
5
11%
46-60
6
11%
8
18%
61-75
11
20%
12
27%
76-90

Пропущено

19
22
4 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
6
32%
5
23%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
5
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Олимпиакос

Точный счет

2:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
4:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
4
4 раза 18%
0
3 раза 14%
1
2 раза 9%
5
2 раза 9%
6
1 раз 5%
2
6 раз 27%
4
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
10
2
1.5
9
2
6
6
2.5
7
4
3
9
3.5
5
6
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
3
1.5
6
5
5
5
2.5
2
9
4
6
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
18
4
17
5
1.5
15
7
11
11
2.5
9
13
7
15
3.5
5
17
3
19
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 23 16 4 3 59 - 17 52
2.
АЕК
 23 15 7 1 50 - 19 52
3.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
4.
Олимпиакос
 1:1 23 14 4 5 48 - 22 45
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:1 13 10 3 0 32 - 5 33
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 1:1 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
3.
Олимпиакос
 1:1 12 6 4 2 17 - 10 22
4.
ПАОК
 1:1 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
ПАОК Десподов Кирилл 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 7
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Фортунис Костас получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - Десподов Кирилл бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
  • 14'
    Десподов Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи
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