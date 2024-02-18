Тур: 23. Стадион: Тумба.
1:4
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
13' Желтая карточкаДесподов Кирилл
0:1
29' ГолФрансиско Мартинес
1:1
39' ГолДесподов Кирилл
41' Желтая карточкаФортунис Костас
1:2
54' ГолПоденсе Даниэл
57' Желтая карточкаЭссе Сантьяго
64' Желтая карточкаПасхалакис Александрос
68' Желтая карточкаФрансиско Мартинес
71' Желтая карточкаБрэндон Льямас
80' Желтая карточкаКарму Давид
1:3
83' ГолЭль-Кааби Аюб
1:4
90' ГолЭль-Кааби Аюб
90'+6
Ход матча
12'
13'
29'
39'
1:1
41'
54'
57'
71'
80'
83'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Састре
Хуан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
27 Ричардс ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед
29 матчей
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
56 матчей
32.1%
25%
42.9%
18 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.6%
55.4%
25%
11 побед 31 ничья 14 побед
Второй тайм
26.8%
44.6%
28.6%
15 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
101
108
Всего голов
44
23
Голов в среднем за матч
1.52
0.85
Среднее время на гол
59
105
Всего голов
68
47
Голов в среднем за матч
1.21
0.84
Тотал матчей
2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 63%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
74
107
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|9
|0.39
|Мург Томас
|8
|0.35
|Живкович Андрия
|6
|0.26
|Константелиас Янис
|5
|0.22
|Брэндон Льямас
|5 (1)
|0.22
|Оздоев Магомед
|5
|0.22
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0.13
|Цимас Стефанос
|3
|0.13
|Саматта Мбвана
|2
|0.09
|Луиш Рафаэл
|2
|0.09
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Састре Хуан
|1
|0.04
|Шваб Штефан
|1
|0.04
|Антонио Маркос
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|Кедзёра Томаш
|1
|0.04
|Циггарас Теохарис
|1
|0.04
|Кулиеракис Костас
|1
|0.04
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|10 (2)
|0.43
|Масурас Гиоргос
|7
|0.3
|Поденсе Даниэл
|7
|0.3
|Фортунис Костас
|6
|0.26
|Франсиско Мартинес
|4 (1)
|0.17
|Йоветич Стеван
|3 (1)
|0.13
|Эль-Араби Юссеф
|3 (2)
|0.13
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.09
|Камара Мохамед III
|2
|0.09
|Биэл Пеп
|1
|0.04
|Иборра Висенте
|1
|0.04
|Кини Марин
|1
|0.04
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.04
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Желсон Мартиньш
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|5
|0
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0
|Брэндон Льямас
|5
|0
|Мург Томас
|4
|0
|Мейте Суалихо
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Кулиеракис Костас
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Састре Хуан
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|6
|2
|Фортунис Костас
|6
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Эссе Сантьяго
|5
|0
|Марсело Родиней
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Франсиско Мартинес
|2
|0
|Кини Марин
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Карму Давид
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
2
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Олимпиакос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
26
25
ПАОК
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Олимпиакос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
28
27
Голы по времени матча
Забито
29
20
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
6
21%
5
25%
16-30
10
34%
3
15%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
27
29
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
8
28%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
56
49
26 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
2
4%
4
8%
1-15
9
16%
8
16%
16-30
15
27%
9
18%
31-45
13
23%
6
12%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
11
20%
14
29%
76-90
Пропущено
23
23
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
7
30%
5
22%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
30%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Результаты матчей
ПАОК
Олимпиакос
Точный счет
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
2
6 раз 26%
4
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
101
103
92
67
74
310
56
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
93
73
75
55
39
46
111
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
194
176
167
1112
1013
716
617
320
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|10 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7
|Волос
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 7