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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
ПАОК
1:4
Конец матча
Олимпиакос
0'
12' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
13' Желтая карточка
Десподов Кирилл
0:1
29' Гол
Франсиско Мартинес
1:1
39' Гол
Десподов Кирилл
41' Желтая карточка
Фортунис Костас
1:2
54' Гол
Поденсе Даниэл
57' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
64' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
68' Желтая карточка
Франсиско Мартинес
71' Желтая карточка
Брэндон Льямас
80' Желтая карточка
Карму Давид
1:3
83' Гол
Эль-Кааби Аюб
1:4
90' Гол
Эль-Кааби Аюб
90'+6

Ход матча

12'
 
Бьянкон Жулиан
13'
Десподов Кирилл
 
29'
0:1
Франсиско Мартинес
39'
Десподов Кирилл
1:1
41'
 
Фортунис Костас
54'
1:2
Поденсе Даниэл
(Фортунис Костас)
57'
 
Эссе Сантьяго
61'
Брэндон Льямас
Саматта Мбвана
 
61'
Живкович Андрия
Мург Томас
 
64'
 
Пасхалакис Александрос
68'
 
Франсиско Мартинес
71'
Брэндон Льямас
 
72'
Хонни Кастро
Састре Хуан
 
72'
Шваб Штефан
Мейте Суалихо
 
76'
 
Эль-Кааби Аюб
Франсиско Мартинес
76'
 
Масурас Гиоргос
Фортунис Костас
80'
 
Иборра Висенте
Орта Андре
80'
 
Карму Давид
83'
1:3
Эль-Кааби Аюб
(Поденсе Даниэл)
86'
Цимас Стефанос
Константелиас Янис
 
87'
 
Рецос Панайотис
Бьянкон Жулиан
90'
1:4
Эль-Кааби Аюб

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
16
Карму
Давид
3
Ортега
Франсиско
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
7
Фортунис
Костас
29
Франсиско
Мартинес
56
Поденсе
Даниэл
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.7%
66.7%
11 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
15 побед 15 ничьих 0 побед

29 матчей

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

56 матчей

32.1%
25%
42.9%
18 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.6%
55.4%
25%
11 побед 31 ничья 14 побед

Второй тайм

26.8%
44.6%
28.6%
15 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:4
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

101
108

Всего голов

44
23

Голов в среднем за матч

1.52
0.85

Среднее время на гол

59
105

Всего голов

68
47

Голов в среднем за матч

1.21
0.84

Тотал матчей

2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
36
Больше 64%
Меньше 36%
20
21
Больше 38%
Меньше 63%
35
5
Больше 9%
Меньше 91%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

74
107

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 9 0.39
Мург Томас 8 0.35
Живкович Андрия 6 0.26
Константелиас Янис 5 0.22
Брэндон Льямас 5 (1) 0.22
Оздоев Магомед 5 0.22
Баба Абдул-Рахман 3 0.13
Цимас Стефанос 3 0.13
Саматта Мбвана 2 0.09
Луиш Рафаэл 2 0.09
Тайсон Фреда 1 0.04
Састре Хуан 1 0.04
Шваб Штефан 1 0.04
Антонио Маркос 1 0.04
Мейте Суалихо 1 0.04
Кедзёра Томаш 1 0.04
Циггарас Теохарис 1 0.04
Кулиеракис Костас 1 0.04
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 10 (2) 0.43
Масурас Гиоргос 7 0.3
Поденсе Даниэл 7 0.3
Фортунис Костас 6 0.26
Франсиско Мартинес 4 (1) 0.17
Йоветич Стеван 3 (1) 0.13
Эль-Араби Юссеф 3 (2) 0.13
Марсело Родиней 2 (1) 0.09
Камара Мохамед III 2 0.09
Биэл Пеп 1 0.04
Иборра Висенте 1 0.04
Кини Марин 1 0.04
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.04
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Желсон Мартиньш 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 5 0
Баба Абдул-Рахман 5 0
Брэндон Льямас 5 0
Мург Томас 4 0
Мейте Суалихо 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Кулиеракис Костас 3 0
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Котарски Доминик 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Константелиас Янис 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 6 2
Фортунис Костас 6 0
Камара Мохамед III 5 0
Эссе Сантьяго 5 0
Марсело Родиней 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Франсиско Мартинес 2 0
Кини Марин 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Карму Давид 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

ПАОК
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
2
ПАОК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Олимпиакос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

26
25
ПАОК
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Олимпиакос
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

29
20
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
6
21%
5
25%
16-30
10
34%
3
15%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
1
3%
2
10%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

27
29
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
6
21%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
7
26%
8
28%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
4
33%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Забито

56
49
26 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
2
4%
4
8%
1-15
9
16%
8
16%
16-30
15
27%
9
18%
31-45
13
23%
6
12%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
11
20%
14
29%
76-90

Пропущено

23
23
5 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
4
17%
6
26%
16-30
1
4%
5
22%
31-45
7
30%
5
22%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
7
30%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панатинаикос 2:1 Волос - ПАОК 1:5 Пансерраикос - ПАОК 0:4 ПАОК - ПАС Янина 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - ПАОК 2:1 ПАОК - ОФИ 4:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Астерас - ПАОК 1:4 ПАОК - ХИК 4:2 ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0 ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Олимпиакос - Ференцварош 1:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Панатинаикос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - АЕК 1:2 Ламия - Олимпиакос 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Бачка-Топола 5:2 Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2

Результаты матчей

ПАОК
Олимпиакос

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
4:0
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
1
3 раза 13%
5
2 раза 9%
6
1 раз 4%
2
6 раз 26%
4
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
1
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
1
10
3
1.5
9
2
6
7
2.5
7
4
3
10
3.5
5
6
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
3
1.5
7
5
5
5
2.5
3
9
4
6
3.5
1
11
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
3
0.5
Больше Меньше
19
4
17
6
1.5
16
7
11
12
2.5
10
13
7
16
3.5
6
17
3
20
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 23 15 7 1 50 - 19 52
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
ПАОК
 23 16 3 4 59 - 20 51
4.
Олимпиакос
 23 15 3 5 51 - 22 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 22 9 2 11 29 - 37 29
8.
Пансерраикос
 22 5 8 9 26 - 38 23
9.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
10.
ОФИ
 22 4 8 10 17 - 37 20
11.
Панетоликос
 22 4 6 12 20 - 37 18
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
Астерас
 11 5 1 5 15 - 19 16
8.
ОФИ
 11 4 4 3 12 - 12 16
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
3.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 12 2 3 7 12 - 24 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 11 0 3 8 7 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 10 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Волос Гарсия Хуан Мануэль 1 7
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