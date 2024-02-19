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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
ОФИ
4:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
1:0
23' Гол
Лейя-Исека Аарон
24' Желтая карточка
Уэдраого Исмаила
26' Желтая карточка
Mathias Tomas
2:0
29' Гол
Лабропулос Василис
3:0
33' Гол
Лейя-Исека Аарон
43' Желтая карточка
Luis Gallegos
68' Желтая карточка
Бауман Ноам
75' Желтая карточка
Нейра Хуан
78' Желтая карточка
Маринакис Никос
4:0
79' Гол
Баку Макана
90'+4
33
Бауман
Ноам
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
24
Лабропулос
Василис
22
Тораринссон
Гудмундур
21
Тораль
Хон
8
Luis
Gallegos
7
Баку
Макана
88
Бакич
Марко
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
1
Хован
Адриан
15
Диамантис
Апостолос
31
Бергстрём
Эмиль
8
Konstantinos
Thimianis
64
Делияннидис
Панайотис
69
Maximiliano
Moreira
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
7
Варда
Амр
21
Мургос
Саввас
14
Алексич
Коста
ОФИ
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Пансерраикос

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
ФЛ
2:0
ФЛ
1:2
ФЛ
0:1
ФЛ
2:0
К
3:0
ВД
1:1
ВД
0:1
ВД
1:2
ВД
2:2
С
0:0
С
1:2

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллипе Луис 4 (1) 0.17
Нуха Дико 3 0.13
Нейра Хуан 2 (1) 0.09
Тораринссон Гудмундур 2 0.09
Лейя-Исека Аарон 2 0.09
Лабропулос Василис 2 0.09
Абанда Леруа 1 0.04
Баку Макана 1 0.04
Luis Gallegos 1 0.04
Маринакис Никос 1 0.04
Риера Адриан 1 0.04
Giannis Apostolakis 1 0.04
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.22
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.17
Делияннидис Панайотис 3 0.13
Стаикос Пасхалис 3 0.13
Бетанкор Хефте 3 0.13
Мургос Саввас 2 (1) 0.09
Хадзистравос Зисис 2 0.09
Пилеас Костас 2 (1) 0.09
Варда Амр 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурос Праксителис 6 0
Мельядо Мигель 6 0
Абанда Леруа 6 0
Маринакис Никос 5 0
Бакич Марко 5 0
Luis Gallegos 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Нейра Хуан 4 0
Каро Андреас 4 0
Глазер Дан 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Тораринссон Гудмундур 2 0
Тораль Хон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Феллипе Луис 1 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Harold Mosquera 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 8 1
Стаикос Пасхалис 8 0
Maximiliano Moreira 5 0
Алексич Коста 5 0
Гайек Томаш 1 2
Делияннидис Панайотис 4 0
Данкерлёй Дамил 4 0
Stavros Petravrakis 4 0
Konstantinos Thimianis 4 0
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Пилеас Костас 3 0
Marios Sofianos 3 0
Хадзистравос Зисис 2 0
Angelos Ikonomou 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пансерраикос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10
ОФИ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Пансерраикос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

5
14
ОФИ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Пансерраикос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
13% (3)
70% (16)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
7
50%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
2
17%
11
42%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
5
21%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
9%
8
29%
1-15
7
32%
4
14%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

36
40
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
19%
3
8%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
8
22%
7
18%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
9
25%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0

Результаты матчей

ОФИ
Пансерраикос

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

4:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
4:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
9
1.5
5
5
2
10
2.5
1
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
6
7
1
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
14
9
4
19
1.5
9
14
2
21
2.5
2
21
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 23 15 7 1 50 - 19 52
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
ПАОК
 23 16 3 4 59 - 20 51
4.
Олимпиакос
 23 15 3 5 51 - 22 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 23 9 7 7 33 - 36 34
7.
Астерас
 2:2 23 9 3 11 31 - 39 30
8.
Пансерраикос
 23 5 8 10 26 - 42 23
9.
ОФИ
 23 5 8 10 21 - 37 23
10.
Атромитос
 23 5 8 10 25 - 42 23
11.
Панетоликос
 2:2 23 4 7 12 22 - 39 19
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 11 6 2 3 18 - 14 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 2:2 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Панетоликос
 2:2 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пансерраикос
 10 3 5 2 14 - 14 14
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
3.
АЕК
 11 6 4 1 22 - 12 22
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 2:2 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
9.
Атромитос
 11 2 2 7 12 - 25 8
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 2:2 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
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    • 46'
      Maximiliano Moreira уходит с поля. Angelos Ikonomou выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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