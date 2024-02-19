Тур: 23. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
4:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолЛейя-Исека Аарон
24' Желтая карточкаУэдраого Исмаила
26' Желтая карточкаMathias Tomas
2:0
29' ГолЛабропулос Василис
3:0
33' ГолЛейя-Исека Аарон
43' Желтая карточкаLuis Gallegos
68' Желтая карточкаБауман Ноам
75' Желтая карточкаНейра Хуан
78' Желтая карточкаМаринакис Никос
4:0
79' ГолБаку Макана
90'+4
Ход матча
23'
1:0
24'
26'
29'
33'
3:0
43'
61'
68'
75'
78'
79'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Бауман
Ноам
21
Тораль
Хон
88
Бакич
Марко
23
Риера
Адриан
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
ОФИ
Пансерраикос
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.17
|Нуха Дико
|3
|0.13
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.09
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.09
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0.09
|Лабропулос Василис
|2
|0.09
|Абанда Леруа
|1
|0.04
|Баку Макана
|1
|0.04
|Luis Gallegos
|1
|0.04
|Маринакис Никос
|1
|0.04
|Риера Адриан
|1
|0.04
|Giannis Apostolakis
|1
|0.04
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.22
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.17
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.13
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.13
|Бетанкор Хефте
|3
|0.13
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.09
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.09
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.09
|Варда Амр
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вурос Праксителис
|6
|0
|Мельядо Мигель
|6
|0
|Абанда Леруа
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Бакич Марко
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Нейра Хуан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Глазер Дан
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|8
|0
|Maximiliano Moreira
|5
|0
|Алексич Коста
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Делияннидис Панайотис
|4
|0
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Stavros Petravrakis
|4
|0
|Konstantinos Thimianis
|4
|0
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|2
|0
|Angelos Ikonomou
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пансерраикос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
ОФИ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Пансерраикос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
5
14
ОФИ
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Пансерраикос
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
13% (3)
70% (16)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
2
13%
7
50%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90
Пропущено
12
26
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
2
17%
3
12%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
2
17%
11
42%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
5
36%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
5
21%
4
29%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
7
29%
29%
3
21%
76-90
Забито
22
28
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 7
2
9%
8
29%
1-15
7
32%
4
14%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
36
40
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 20
7
19%
3
8%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
8
22%
7
18%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
9
25%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0
ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панатинаикос - ОФИ 4:0 ОФИ - Волос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисиас - ОФИ 0:0 Киссамикос - ОФИ 3:5
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Пансерраикос - Волос 2:2
ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Результаты матчей
ОФИ
Пансерраикос
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
4:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
4:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
9 раз 39%
2
2 раза 9%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
7 раз 30%
1
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
82
39
55
210
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
67
110
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
149
419
914
221
221
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|7
|1
|50 - 19
|52
|2.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|23
|16
|3
|4
|59 - 20
|51
|4.
|23
|15
|3
|5
|51 - 22
|47
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|23
|9
|7
|7
|33 - 36
|34
|7.
|2:2
|23
|9
|3
|11
|31 - 39
|30
|8.
|23
|5
|8
|10
|26 - 42
|23
|9.
|23
|5
|8
|10
|21 - 37
|23
|10.
|23
|5
|8
|10
|25 - 42
|23
|11.
|2:2
|23
|4
|7
|12
|22 - 39
|19
|12.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|13.
|23
|3
|7
|13
|21 - 41
|16
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|2:2
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|2:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|14 - 14
|14
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|22 - 12
|22
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|2:2
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|9.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|2:2
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7