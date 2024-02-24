Тур: 24. Стадион: Athanasios Diakos.
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
15
Давид
Симон
18
Тошич
Зоран
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Ламия
АЕК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.1
Среднее время на гол
360
900
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.42
|Цилулис Сотирис
|5
|0.21
|Сливка Выкинтас
|3
|0.13
|Matias Acuna I
|3
|0.13
|Мартинес Рубен II
|3
|0.13
|Flosard Malci
|3
|0.13
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Сидклей Феррейра
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.46
|Понсе Эсекель
|7
|0.29
|Цубер Стивен
|5
|0.21
|Элиассон Никлас
|4
|0.17
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.13
|Вида Домагой
|3
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Любичич Роберт
|1
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|7
|1
|Пападопулос Кирьякос
|8
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Omar Cabrera Santana
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
|Тошич Зоран
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
АЕК
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
5
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
АЕК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
15
26
Ламия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
АЕК
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
24%
5
24%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
8
38%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
33%
3
23%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
14 Не забивали 11
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
5
31%
8
31%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
29%
4
44%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Забито
33
47
14 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 17
4 Не забивали 2
6
18%
6
13%
1-15
4
12%
8
17%
16-30
4
12%
13
28%
31-45
6
18%
5
11%
46-60
6
18%
4
9%
61-75
7
21%
11
23%
76-90
Пропущено
36
22
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 13
6
17%
4
18%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
7
19%
7
32%
31-45
6
17%
1
5%
46-60
6
17%
3
14%
61-75
7
19%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2
Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0
Результаты матчей
Ламия
АЕК
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
2
7 раз 30%
3
7 раз 30%
1
6 раз 26%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ламия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
93
29
66
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
101
57
74
111
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
221
1013
167
320
914
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|16
|7
|1
|51 - 19
|55
|2.
|23
|16
|3
|4
|57 - 18
|51
|3.
|23
|16
|3
|4
|59 - 20
|51
|4.
|23
|15
|3
|5
|51 - 22
|47
|5.
|23
|11
|5
|7
|34 - 24
|38
|6.
|0:1
|24
|9
|7
|8
|33 - 37
|34
|7.
|23
|9
|3
|11
|31 - 39
|30
|8.
|0:0
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|9.
|0:0
|24
|5
|9
|10
|25 - 42
|24
|10.
|23
|5
|8
|10
|21 - 37
|23
|11.
|23
|4
|7
|12
|22 - 39
|19
|12.
|23
|3
|8
|12
|21 - 43
|17
|13.
|23
|3
|7
|13
|21 - 41
|16
|14.
|23
|3
|7
|13
|22 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|28 - 7
|30
|3.
|11
|8
|2
|1
|30 - 7
|26
|4.
|11
|8
|0
|3
|31 - 12
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|19 - 11
|23
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|8.
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|13 - 17
|15
|10.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|14 - 14
|15
|11.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|12
|2
|5
|5
|15 - 23
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|14 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|27 - 11
|25
|2.
|1:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 10
|24
|4.
|10
|6
|1
|3
|27 - 12
|19
|5.
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|6.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|15 - 22
|14
|7.
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|8.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|9.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 28
|9
|10.
|11
|1
|5
|5
|7 - 18
|8
|11.
|12
|1
|4
|7
|12 - 25
|7
|12.
|11
|1
|2
|8
|7 - 28
|5
|13.
|11
|0
|4
|7
|5 - 25
|4
|14.
|12
|0
|4
|8
|9 - 22
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7