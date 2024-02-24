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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ламия
1:3
Конец матча
АЕК
0'
0:1
17' Гол
Вида Домагой
0:2
41' Гол
Элиассон Никлас
43' Желтая карточка
Тошич Зоран
0:3
63' Гол
Цубер Стивен
1:3
64' Гол
Сидклей Феррейра
83' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
87' Желтая карточка
Писарро Родольфо
90'+5
55
Кошелев
Алексей
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
33
Корнезос
Гиоргос
15
Давид
Симон
16
Сидклей
Феррейра
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
18
Тошич
Зоран
14
Сливка
Выкинтас
19
Flosard
Malci
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
17
Пилиос
Ставрос
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
14
Понсе
Эсекель
10
Цубер
Стивен
Ламия
3-4-1-2
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Ламия
АЕК

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:0
С
3:0
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.1

Среднее время на гол

360
900

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.63

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.42
Цилулис Сотирис 5 0.21
Сливка Выкинтас 3 0.13
Matias Acuna I 3 0.13
Мартинес Рубен II 3 0.13
Flosard Malci 3 0.13
Сидклей Феррейра 2 0.08
Давид Симон 1 0.04
Лонго Самуэле 1 0.04
Амарал Педру 1 0.04
Нуньес Кристофер 1 0.04
Тошич Зоран 0 0
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 11 (2) 0.46
Понсе Эсекель 7 0.29
Цубер Стивен 6 0.25
Элиассон Никлас 5 0.21
Амрабат Нордин 3 (2) 0.13
Вида Домагой 3 0.13
Пинеда Орбелин 2 0.08
Гачинович Мийат 2 (1) 0.08
Йонссон Йенс 2 0.08
Рота Лазарос 2 0.08
Манталос Петрос 1 (1) 0.04
Араужо Серхио 1 0.04
Мукуди Ароль 1 0.04
Калленс Александр 1 0.04
Ван Веерт Том 1 0.04
Мохаммади Милад 1 0.04
Любичич Роберт 1 0.04
Шиманьски Дамиан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 7 1
Пападопулос Кирьякос 8 0
Станко Калеб 5 0
Matias Acuna I 5 0
Сливка Выкинтас 4 0
Цандарис Фанис 4 0
Сидклей Феррейра 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Мартинес Рубен II 2 1
Omar Cabrera Santana 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Амарал Педру 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Корнезос Гиоргос 2 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 7 0
Калленс Александр 6 0
Шиманьски Дамиан 6 0
Манталос Петрос 3 1
Галанопулос Костас 4 0
Рота Лазарос 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Вида Домагой 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Цубер Стивен 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Араужо Серхио 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
АЕК
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
5
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

15
26
Ламия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
АЕК
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

22
31

Голы по времени матча

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
22%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
17%
9
38%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
5
28%
3
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
5
31%
8
31%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
29%
4
44%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Забито

34
50
14 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
6
18%
6
12%
1-15
4
12%
9
18%
16-30
4
12%
14
28%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
7
21%
5
10%
61-75
7
21%
11
22%
76-90

Пропущено

39
23
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
6
15%
4
17%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
7
30%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
7
18%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2
Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0

Результаты матчей

Ламия
АЕК

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ламия
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
9
3
2
10
2.5
6
6
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
23
1
10
14
1.5
17
7
3
21
2.5
10
14
2
22
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
ПАОК
 23 16 3 4 59 - 20 51
4.
Олимпиакос
 23 15 3 5 51 - 22 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 23 9 3 11 31 - 39 30
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
10.
ОФИ
 23 5 8 10 21 - 37 23
11.
Панетоликос
 23 4 7 12 22 - 39 19
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
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Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ламия 1:3 АЕК онлайн

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