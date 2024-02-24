Тур: 24. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
0:1
17' ГолВида Домагой
0:2
41' ГолЭлиассон Никлас
43' Желтая карточкаТошич Зоран
0:3
63' ГолЦубер Стивен
1:3
64' ГолСидклей Феррейра
83' Желтая карточкаOmar Cabrera Santana
87' Желтая карточкаПисарро Родольфо
90'+5
Ход матча
17'
0:1
41'
43'
63'
0:3
64'
87'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
15
Давид
Симон
18
Тошич
Зоран
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Ламия
АЕК
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.1
Среднее время на гол
360
900
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.63
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
67
115
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.42
|Цилулис Сотирис
|5
|0.21
|Сливка Выкинтас
|3
|0.13
|Matias Acuna I
|3
|0.13
|Мартинес Рубен II
|3
|0.13
|Flosard Malci
|3
|0.13
|Сидклей Феррейра
|2
|0.08
|Давид Симон
|1
|0.04
|Лонго Самуэле
|1
|0.04
|Амарал Педру
|1
|0.04
|Нуньес Кристофер
|1
|0.04
|Тошич Зоран
|0
|0
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|11 (2)
|0.46
|Понсе Эсекель
|7
|0.29
|Цубер Стивен
|6
|0.25
|Элиассон Никлас
|5
|0.21
|Амрабат Нордин
|3 (2)
|0.13
|Вида Домагой
|3
|0.13
|Пинеда Орбелин
|2
|0.08
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.08
|Йонссон Йенс
|2
|0.08
|Рота Лазарос
|2
|0.08
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.04
|Араужо Серхио
|1
|0.04
|Мукуди Ароль
|1
|0.04
|Калленс Александр
|1
|0.04
|Ван Веерт Том
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|Любичич Роберт
|1
|0.04
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|7
|1
|Пападопулос Кирьякос
|8
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Цандарис Фанис
|4
|0
|Сидклей Феррейра
|4
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|1
|Omar Cabrera Santana
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Амарал Педру
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Корнезос Гиоргос
|2
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|7
|0
|Калленс Александр
|6
|0
|Шиманьски Дамиан
|6
|0
|Манталос Петрос
|3
|1
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Рота Лазарос
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Вида Домагой
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
АЕК
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (4)
67% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
5
Ламия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
АЕК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
15
26
Ламия
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
АЕК
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
42% (10)
46% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
22
31
Голы по времени матча
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
22%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
3
17%
9
38%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
5
28%
3
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
5
31%
8
31%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
6
29%
4
44%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Забито
34
50
14 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
6
18%
6
12%
1-15
4
12%
9
18%
16-30
4
12%
14
28%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
7
21%
5
10%
61-75
7
21%
11
22%
76-90
Пропущено
39
23
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
6
15%
4
17%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
8
21%
7
30%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
7
18%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2
Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 1:0 Арис Салоники - Ламия 2:2 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Ламия 3:0 Ламия - Атромитос 3:3 Левадиакос - Ламия 2:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2 Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисиас - Ламия 1:1
АЕК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0
Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Олимпиакос - АЕК 1:2 АЕК - Волос 3:0 Пансерраикос - АЕК 2:2 Панетоликос - АЕК 2:2 Аякс - АЕК 3:1 АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисиас - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0
Результаты матчей
Ламия
АЕК
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 21%
1:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ламия
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
57
93
210
66
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
57
84
111
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
231
1014
177
321
1014
222
222
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7