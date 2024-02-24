Тур: 24. Стадион: Serres Municipal Stadium.
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКешрида Ваджди
41' Желтая карточкаАлексич Коста
66' Желтая карточкаВаленсия Диего
69' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
72' Желтая карточкаХадзистравос Зисис
82' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
90' Желтая карточкаВракас Георгиос
90'+4
Ход матча
25'
41'
66'
69'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вулери КаинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Пансерраикос
Атромитос
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|5
|0.21
|Konstantinos Thimianis
|4 (2)
|0.17
|Делияннидис Панайотис
|3
|0.13
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.13
|Бетанкор Хефте
|3
|0.13
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.08
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.08
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.08
|Варда Амр
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Mathias Tomas
|0
|0
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Angelos Ikonomou
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (2)
|0.21
|Робай Гаэтан
|4
|0.17
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.17
|Юбитана Дензель
|2
|0.08
|Гонсалес Эдер
|2
|0.08
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.08
|Lucas Acevedo
|2
|0.08
|Куэн Андреас
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.04
|Камара Агибу
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Nicolaos Athanasiou
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|8
|1
|Стаикос Пасхалис
|8
|0
|Алексич Коста
|6
|0
|Maximiliano Moreira
|5
|0
|Konstantinos Thimianis
|5
|0
|Гайек Томаш
|1
|2
|Делияннидис Панайотис
|4
|0
|Данкерлёй Дамил
|4
|0
|Stavros Petravrakis
|4
|0
|Mathias Tomas
|4
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|1
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Хадзистравос Зисис
|3
|0
|Пилеас Костас
|3
|0
|Marios Sofianos
|3
|0
|Angelos Ikonomou
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Камара Агибу
|7
|0
|Де Бок Лоренс
|5
|1
|Цавелас Георгиос
|6
|0
|Валенсия Диего
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|5
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Юбитана Дензель
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Кунде Пьер
|2
|1
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Nicolaos Athanasiou
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Вракас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Пансерраикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атромитос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
6
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
10
14
Пансерраикос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
17% (4)
17% (4)
Атромитос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
4
36%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
4
29%
9
35%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
14
14
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
7
50%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
11
42%
7
44%
76-90
Забито
28
25
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
8
29%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
2
7%
6
24%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
25%
8
32%
76-90
Пропущено
40
42
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
3
8%
4
10%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
7
18%
13
31%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
14
35%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2
Результаты матчей
Пансерраикос
Атромитос
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пансерраикос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
56
39
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
75
49
39
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1410
915
618
222
519
123
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|12 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|11 (2)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|11 (1)
|Ламия
|Карлитос Карлос
|10 (5)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|10
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 8
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 8
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 6
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Ламия
|Давид Симон
|1 7