  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Пансерраикос
0:0
Конец матча
Атромитос
0'
25' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
41' Желтая карточка
Алексич Коста
66' Желтая карточка
Валенсия Диего
69' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
72' Желтая карточка
Хадзистравос Зисис
82' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
90' Желтая карточка
Вракас Георгиос
90'+4

Ход матча

25'
 
Кешрида Ваджди
41'
Алексич Коста
 
60'
 
Валенсия Диего
Робай Гаэтан
60'
 
Гонсалес Эдер
Фридйонссон Самуэль
64'
Вулери Каин
Mathias Tomas
 
66'
 
Валенсия Диего
69'
 
Де Бок Лоренс
72'
Хадзистравос Зисис
 
73'
 
Вракас Георгиос
Куэн Андреас
73'
 
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
82'
Konstantinos Thimianis
 
85'
Maximiliano Moreira
Стаикос Пасхалис
 
85'
Marios Sofianos
Хадзистравос Зисис
 
90'
 
Вракас Георгиос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
8
Konstantinos
Thimianis
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
11
Mathias
Tomas
18
Хадзистравос
Зисис
7
Варда
Амр
14
Алексич
Коста
16
Цидотас
Панайотис
44
Dimitrios
Tsakmakis
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
2
Кешрида
Ваджди
8
Фридйонссон
Самуэль
26
Кунде
Пьер
30
Куэн
Андреас
3
Nicolaos
Athanasiou
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
Пансерраикос
4-2-3-1
Атромитос
3-5-2

История личных встреч

Пансерраикос
Атромитос

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 5 0.21
Konstantinos Thimianis 4 (2) 0.17
Делияннидис Панайотис 3 0.13
Стаикос Пасхалис 3 0.13
Бетанкор Хефте 3 0.13
Мургос Саввас 2 (1) 0.08
Хадзистравос Зисис 2 0.08
Пилеас Костас 2 (1) 0.08
Варда Амр 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Mathias Tomas 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Angelos Ikonomou 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (2) 0.21
Робай Гаэтан 4 0.17
Вергос Николаос 4 (1) 0.17
Юбитана Дензель 2 0.08
Гонсалес Эдер 2 0.08
Валенсия Диего 2 (1) 0.08
Lucas Acevedo 2 0.08
Куэн Андреас 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 0.04
Камара Агибу 1 0.04
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Nicolaos Athanasiou 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 8 1
Стаикос Пасхалис 8 0
Алексич Коста 6 0
Maximiliano Moreira 5 0
Konstantinos Thimianis 5 0
Гайек Томаш 1 2
Делияннидис Панайотис 4 0
Данкерлёй Дамил 4 0
Stavros Petravrakis 4 0
Mathias Tomas 4 0
Бергстрём Эмиль 2 1
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Хадзистравос Зисис 3 0
Пилеас Костас 3 0
Marios Sofianos 3 0
Angelos Ikonomou 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Варда Амр 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кешрида Ваджди 7 0
Камара Агибу 7 0
Де Бок Лоренс 5 1
Цавелас Георгиос 6 0
Валенсия Диего 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Dimitrios Tsakmakis 5 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Юбитана Дензель 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Кунде Пьер 2 1
Гонсалес Эдер 3 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Nicolaos Athanasiou 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Вракас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Пансерраикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Атромитос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
6
Пансерраикос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
85% (11)
8% (1)
8% (1)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

10
14
Пансерраикос
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (16)
17% (4)
17% (4)
Атромитос
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
4
29%
9
35%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

14
14
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
7
50%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
11
42%
7
44%
76-90

Забито

28
25
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
8
29%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
2
7%
6
24%
46-60
4
14%
4
16%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Пропущено

40
42
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
3
8%
4
10%
1-15
6
15%
4
10%
16-30
7
18%
13
31%
31-45
4
10%
6
14%
46-60
6
15%
3
7%
61-75
14
35%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пансерраикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ОФИ - Пансерраикос 4:0 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 ПАОК - Пансерраикос 5:0
Пансерраикос - Волос 2:2 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:4 Ламия - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - Астерас 1:1 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - АЕК 2:2 Пансерраикос - Олимпиакос 0:1 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0
Атромитос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2

Результаты матчей

Пансерраикос
Атромитос

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
3
5 раз 21%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пансерраикос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
3
9
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
14
10
9
15
1.5
6
18
2
22
2.5
5
19
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 24 16 7 1 53 - 20 55
2.
Панатинаикос
 23 16 3 4 57 - 18 51
3.
ПАОК
 23 16 3 4 59 - 20 51
4.
Олимпиакос
 23 15 3 5 51 - 22 47
5.
Арис Салоники
 23 11 5 7 34 - 24 38
6.
Ламия
 24 9 7 8 34 - 39 34
7.
Астерас
 23 9 3 11 31 - 39 30
8.
Пансерраикос
 24 5 9 10 26 - 42 24
9.
Атромитос
 24 5 9 10 25 - 42 24
10.
ОФИ
 23 5 8 10 21 - 37 23
11.
Панетоликос
 23 4 7 12 22 - 39 19
12.
Волос
 23 3 8 12 21 - 43 17
13.
ПАС Янина
 23 3 7 13 21 - 41 16
14.
Кифисиас
 23 3 7 13 22 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
АЕК
 12 9 3 0 28 - 7 30
3.
Панатинаикос
 11 8 2 1 30 - 7 26
4.
Олимпиакос
 11 8 0 3 31 - 12 23
5.
Арис Салоники
 11 7 2 2 19 - 11 23
6.
Ламия
 12 6 2 4 19 - 17 20
7.
ОФИ
 12 5 4 3 16 - 12 19
8.
Астерас
 12 5 2 5 17 - 21 17
9.
Панетоликос
 11 4 3 4 13 - 17 15
10.
Пансерраикос
 11 3 6 2 14 - 14 15
11.
Атромитос
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Кифисиас
 12 2 5 5 15 - 23 11
13.
ПАС Янина
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Волос
 12 2 3 7 14 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 12 8 1 3 27 - 11 25
2.
АЕК
 12 7 4 1 25 - 13 25
3.
Олимпиакос
 12 7 3 2 20 - 10 24
4.
ПАОК
 10 6 1 3 27 - 12 19
5.
Арис Салоники
 12 4 3 5 15 - 13 15
6.
Ламия
 12 3 5 4 15 - 22 14
7.
Астерас
 11 4 1 6 14 - 18 13
8.
Атромитос
 12 2 3 7 12 - 25 9
9.
Пансерраикос
 13 2 3 8 12 - 28 9
10.
Волос
 11 1 5 5 7 - 18 8
11.
ПАС Янина
 12 1 4 7 12 - 25 7
12.
Кифисиас
 11 1 2 8 7 - 28 5
13.
ОФИ
 11 0 4 7 5 - 25 4
14.
Панетоликос
 12 0 4 8 9 - 22 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 12 (2)
АЕК Гарсия Леви 11 (2)
Астерас Juan Bautista Miritello 11 (1)
Ламия Карлитос Карлос 10 (5)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 10
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Federico Gino 1 8
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 8
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 6
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Ламия Давид Симон 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Пансерраикос 0:0 Атромитос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный