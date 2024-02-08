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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Гронинген
0:0
Итог после пенальти
4
3
Фортуна Ситтард
21
Юрьюс
Хидде
8
Бакуна
Леандро
20
Блокзайл
Тиймен
43
Пеерсман
Марвин
50
Wouter
Prins
14
Jorg
Schreuders
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
40
Luciano
Valente
25
Thom
van
Bergen
29
Постема
Романо
99
Веррипс
Михаэл
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
12
Пинту
Иву
19
Ферати
Арианит
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
21
Лонвейк
Джастин
34
Оратмангун
Рагнар
9
Сирхейс
Кай
Гронинген
4-4-2
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

Гронинген
Фортуна Ситтард

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1
3.4

Среднее время на гол

90
26

Всего голов

12
25

Голов в среднем за матч

1.2
2.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
36

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Постема Романо 3 (1) 0.75
Luciano Valente 1 0.25
Пеерсман Марвин 1 0.25
Дуарте Ларос 1 0.25
Thom van Bergen 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 3 0.75
Нослин Тейяни 1 0.25
Халилович Ален 1 (1) 0.25
Вут Симен 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 1 0

Результаты матчей

Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Гронинген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Гронинген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фортуна Ситтард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дордрехт - Гронинген 1:0 Гронинген - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Аякс-2 - Гронинген 0:1 Эксельсиор - Гронинген 0:2
Бохум - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт-2 2:1 Виллем II - Гронинген 1:3 Маастрихт - Гронинген 1:1 Гронинген - Телстар 2:0 Гронинген - ВВВ-Венло 2:1 Йонг АЗ Алкмаар - Гронинген 0:5 Гронинген - Эйндховен 2:1 Рода - Гронинген 0:0 Гронинген - Дордрехт 2:2 Рейнсбургс Бойз - Гронинген 0:1 Камбюр - Гронинген 2:1 Гронинген - Эммен 0:0 Де Графсхап - Гронинген 2:1 НАК Бреда - Гронинген 3:2 Гронинген - Ден Бош 0:3
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0

Результаты матчей

Гронинген
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1/16 финала
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
2 Фейеноорд
1 Утрехт
3 ПСВ
1 Твенте
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1/8 финала
2 НЕК Неймеген
1 Гоу Эхед Иглс
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
3 УСВ Геркулес
4 Камбюр
1 Витесс
0 Амстердамсхе
1 Фейеноорд
0 ПСВ
7 АЗ Алкмаар
5 Квик Бойс
0 Эксельсиор
2 Гронинген
1 Алмере Сити
2 Фортуна Ситтард
1/4 финала
3 НЕК Неймеген
0 АДО Ден Хааг
3 Камбюр
1 Витесс
2 Фейеноорд
0 АЗ Алкмаар
4 Гронинген
3 Фортуна Ситтард
1/2 финала
НЕК Неймеген
Камбюр
Фейеноорд
Гронинген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
Камбюр Milan Smit 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Ороз Алоис 2
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 2
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Баккер Ник реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Петерсон Кристофер реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Постема Романо реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 116'
    Дейкс Митчелл уходит с поля. Вут Симен выходит вместо него
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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