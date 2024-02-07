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  4. Кубок 2023-2024
Монпелье
0:3
Второй тайм: 56'
Ницца
0'
0:1
29' Гол
Ндайишимийе Юссуф
34' Желтая карточка
Саванье Тежи
34' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
0:2
37' Гол
Лоше Том
0:3
39' Гол
Чо Мохамед-Али
46' Желтая карточка
Росарио Пабло

Ход матча

29'
0:1
Ндайишимийе Юссуф
(Тодибо Жан-Клер)
34'
Саванье Тежи
 
34'
 
Клод-Морис Алексис
37'
0:2
Лоше Том
39'
0:3
Чо Мохамед-Али
46'
Делайе Саша
Саванье Тежи
 
46'
Ндиайе Джуниор
Хазри Вахби
 
46'
 
Росарио Пабло

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 120
Монпелье 15.8% (19)
X 30% (36)
Ницца 54.2% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
Ничья
Ницца
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1
Лекомт
Бенжамен
2
Хефти
Сильван
4
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
3
Сент-Люс
Тео
7
Кулибали
Танги
6
Леруа
Лео
8
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
9
Карамо
Янн
10
Хазри
Вахби
1
Булка
Марцин
2
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
3
Перро
Ромен
7
Клод-Морис
Алексис
5
Ндайишимийе
Юссуф
8
Лоше
Том
11
Сансон
Морган
10
Лаборд
Гаэтан
9
Чо
Мохамед-Али
Монпелье
4-4-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Ницца

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
ТМК
1:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.59
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.52
0.87

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
103

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 2 0.67
Омерагич Бечир 1 0.33
Делайе Саша 1 0.33
Йебоа Келвин 1 (1) 0.33
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансон Морган 2 (1) 0.67
Гессан Эванн 1 0.33
Ндайишимийе Юссуф 1 0.33
Чо Мохамед-Али 1 0.33
Лоше Том 1 0.33
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3
Ницца
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0

Результаты матчей

Монпелье
Ницца

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
Сен-Прист
Валансьен
Ле Пюи
Лаваль
Страсбург
Гавр
Монпелье
Ницца
ПСЖ
Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
Гавр Айю Андре 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Хазри Вахби уходит с поля. Junior Ndiaye выходит вместо него
  • 46'
    Саванье Тежи уходит с поля. Делайе Саша выходит вместо него
  • 46'
    Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али бьет в цель!
  • 37'
    Чо Мохамед-Али сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Лоше Том бьет в цель!
  • 34'
    Клод-Морис Алексис получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Саванье Тежи получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Тодибо Жан-Клер сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Youssouf Ndayishimiye бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Ницца.
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Прогнозы 120
Монпелье 15.8% (19)
X 30% (36)
Ницца 54.2% (65)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Ницца

Исход игры
Монпелье
15.8% (19)
Ничья
30% (36)
Ницца
54.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
1:2 Ницца
28.3% (34)
1:1 Ничья
25.8% (31)
0:1 Ницца
19.2% (23)
2:1 Монпелье
7.5% (9)
1:0 Монпелье
5% (6)
0:2 Ницца
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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