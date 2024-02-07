0'
0:1
29' ГолНдайишимийе Юссуф
34' Желтая карточкаСаванье Тежи
34' Желтая карточкаКлод-Морис Алексис
0:2
37' ГолЛоше Том
0:3
39' ГолЧо Мохамед-Али
46' Желтая карточкаРосарио Пабло
Ход матча
29'
34'
37'
0:2
39'
0:3
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Геген АксельЗащитник
-
18 Тшато ЭнзоЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
15 Фаяд ХалилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
-
39 Дауда ТраореПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
История личных встреч
Монпелье
Ницца
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.59
0.86
Среднее время на гол
56
105
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.52
0.87
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
103
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|2
|0.67
|Омерагич Бечир
|1
|0.33
|Делайе Саша
|1
|0.33
|Йебоа Келвин
|1 (1)
|0.33
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансон Морган
|2 (1)
|0.67
|Гессан Эванн
|1
|0.33
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.33
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.33
|Лоше Том
|1
|0.33
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3
Ницца
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0
Результаты матчей
Монпелье
Ницца
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|Гавр
|Айю Андре
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:3 Ницца
Исход игры
Монпелье
15.8% (19)
Ничья
30% (36)
Ницца
54.2% (65)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
1:2 Ницца
28.3% (34)
1:1 Ничья
25.8% (31)
0:1 Ницца
19.2% (23)
2:1 Монпелье
7.5% (9)
1:0 Монпелье
5% (6)
0:2 Ницца
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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