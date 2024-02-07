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Монпелье
1:4
Конец матча
Ницца
0'
0:1
29' Гол
Ндайишимийе Юссуф
34' Желтая карточка
Саванье Тежи
34' Желтая карточка
Клод-Морис Алексис
0:2
37' Гол
Лоше Том
0:3
39' Гол
Чо Мохамед-Али
46' Желтая карточка
Росарио Пабло
61' Желтая карточка
Лекомт Бенжамен
0:4
62' Пенальти
Клод-Морис Алексис
71' Желтая карточка
Бальде Алиу
0:4
74' Не забитый пенальти
Ндиайе Джуниор
1:4
75' Гол
Модибо Саньян
90'+5

Ход матча

29'
0:1
Ндайишимийе Юссуф
(Тодибо Жан-Клер)
34'
Саванье Тежи
 
34'
 
Клод-Морис Алексис
37'
0:2
Лоше Том
39'
0:3
Чо Мохамед-Али
46'
Делайе Саша
Саванье Тежи
 
46'
Ндиайе Джуниор
Хазри Вахби
 
46'
 
Росарио Пабло
61'
Лекомт Бенжамен
 
62'
0:4
Клод-Морис Алексис
64'
 
Бальде Алиу
Чо Мохамед-Али
64'
 
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
66'
Фаяд Халил
Карамо Янн
 
66'
Геген Аксель
Кулибали Танги
 
71'
 
Бальде Алиу
74'
Ндиайе Джуниор
0:4
75'
Модибо Саньян
1:4
77'
 
Менди Антуан
Данте Бонфим
77'
 
Дауда Траоре
Сансон Морган
87'
 
Amidou Doumbouya
Перро Ромен

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 464 Количество передач 492
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монпелье 15.8% (19)
X 30% (36)
Ницца 54.2% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лекомт
Бенжамен
2
Хефти
Сильван
4
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
3
Сент-Люс
Тео
7
Кулибали
Танги
6
Леруа
Лео
8
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
9
Карамо
Янн
10
Хазри
Вахби
1
Булка
Марцин
2
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
3
Перро
Ромен
7
Клод-Морис
Алексис
5
Ндайишимийе
Юссуф
8
Лоше
Том
11
Сансон
Морган
10
Лаборд
Гаэтан
9
Чо
Мохамед-Али
Монпелье
4-4-2
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Монпелье
Ницца

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
ТМК
1:0
Л1
2:3
Л1
6:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.59
0.86

Среднее время на гол

56
105

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.52
0.87

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
103

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 2 0.67
Модибо Саньян 1 0.33
Омерагич Бечир 1 0.33
Делайе Саша 1 0.33
Йебоа Келвин 1 (1) 0.33
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансон Морган 2 (1) 0.67
Гессан Эванн 1 0.33
Ндайишимийе Юссуф 1 0.33
Чо Мохамед-Али 1 0.33
Лоше Том 1 0.33
Клод-Морис Алексис 1 (1) 0.33
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лекомт Бенжамен 1 0
Саванье Тежи 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 0
Бальде Алиу 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Монпелье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Монпелье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0
Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3
Ницца
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0
Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0

Результаты матчей

Монпелье
Ницца

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1/16 финала
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
1/8 финала
1 Сошо
6 Ренн
2 Лион
1 Лилль
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
3 Страсбург
1 Гавр
1 Монпелье
4 Ницца
3 ПСЖ
1 Брест
Руан
Монако
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Монпелье 15.8% (19)
    X 30% (36)
    Ницца 54.2% (65)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:4 Ницца

    Исход игры
    Монпелье
    15.8% (19)
    Ничья
    30% (36)
    Ницца
    54.2% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    67.26% (76)
    Нет
    32.74% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ницца
    28.3% (34)
    1:1 Ничья
    25.8% (31)
    0:1 Ницца
    19.2% (23)
    2:1 Монпелье
    7.5% (9)
    1:0 Монпелье
    5% (6)
    0:2 Ницца
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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