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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
2:1
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
37' Желтая карточка
Ролдан Кристиан
1:0
45' Гол
Тильман Тимоти
2:0
55' Гол
Богуш Матеуш
66' Желтая карточка
Толо Нуху
72' Желтая карточка
Лонг Аарон
2:1
73' Пенальти
Де Ла Вега Педро
89' Желтая карточка
Тильман Тимоти
90'+7
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
33
Лонг
Аарон
2
Omar
Campos
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
26
Andrew
Thomas
16
Рольдан
Александер
4
Натан
Рафаэл
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
8
Атенсио
Джошуа
18
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:1
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.94

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тильман Тимоти 1 1
Богуш Матеуш 1 1
Буанга Денис 0 0
Omar Campos 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Ла Вега Педро 1 (1) 1

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Аарон 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролдан Кристиан 1 0
Толо Нуху 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Лос-Анджелес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3
Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Гомес Диего 1
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 1
Интер Майами Тейлор Роберт 1
Лос-Анджелес Тильман Тимоти 1
Лос-Анджелес Богуш Матеуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Гомес Диего 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 1
Атланта Юнайтед Грегерсен Стиан 1
Лос-Анджелес Лонг Аарон 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Omar Campos сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Тильман Тимоти бьет в цель!
    • 37'
      Ролдан Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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