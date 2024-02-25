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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Первый тайм: 23'
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
8' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
10' Желтая карточка
Иленчич Митя

Ход матча

8'
Варгас Кервин Кальдерон
1:0
10'
 
Иленчич Митя
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.40
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4.20
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
30
Урсо
Жуниор
38
Iuri
Tavares
10
Деягере
Брехт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Копетти
Энцо
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
11
Фернандес
Джулиан
9
Бакрар
Монсеф
Шарлотт
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
1:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Гомес Диего 1
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 1
Интер Майами Тейлор Роберт 1
Лос-Анджелес Тильман Тимоти 1
Лос-Анджелес Богуш Матеуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Гомес Диего 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 1
Атланта Юнайтед Грегерсен Стиан 1
Лос-Анджелес Лонг Аарон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Иленчич Митя получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Варгас Кервин Кальдерон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.40
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4.20
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Где смотреть матч Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити онлайн

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