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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
8' Гол
Маланда Адилсон
9' Желтая карточка
Иленчич Митя
34' Желтая карточка
Вествуд Эшли
65' Желтая карточка
Мартинс Тьяго
1:0
66' Не забитый пенальти
Варгас Кервин Кальдерон
73' Желтая карточка
Уронен Йере
79' Желтая карточка
Урсо Жуниор
90'+6
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
30
Урсо
Жуниор
38
Iuri
Tavares
10
Деягере
Брехт
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Копетти
Энцо
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
10
Родригес
Сантьяго
17
Вольф
Ханнес
11
Фернандес
Джулиан
9
Бакрар
Монсеф
Шарлотт
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
1:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маланда Адилсон 1 1
Iuri Tavares 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 1 0
Уронен Йере 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Тьяго II 1 0
Иленчич Митя 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Шарлотт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1

Результаты матчей

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Остин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Интер Майами Гомес Диего 1
Даллас Ильяраменди Асьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Вествуд Эшли получил желтую карточку от судьи
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