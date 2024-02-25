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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Первый тайм: 20'
Чикаго Файр
0'

Ход матча

5'
 
Гаспер Чейз
Гутман Эндрю
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
3.90
5.20
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4.90
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Все Коэффициенты
1
Oliver
Semmle
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
15
Гутман
Эндрю
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
4:1
М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

49
74

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Шарлотт
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Орландо Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ди Си Юнайтед
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 0 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чикаго Файр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шарлотт
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Гомес Диего 1
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 1
Интер Майами Тейлор Роберт 1
Лос-Анджелес Тильман Тимоти 1
Лос-Анджелес Богуш Матеуш 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Гомес Диего 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 1
Атланта Юнайтед Грегерсен Стиан 1
Лос-Анджелес Лонг Аарон 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
3.90
5.20
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4.90
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