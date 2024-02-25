Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
2:2
Конец матча
0'
0:1
39' ГолГутьеррес Брайан
45' Желтая карточкаПинеда Маурисио
1:1
55' ГолУре Микаэль
69' Желтая карточкаБрэди Крис
1:2
82' ГолГерберс Фабиан
86' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
2:2
90' ГолГаздаг Даниэль
90'+12
Ход матча
39'
45'
55'
1:1
69'
82'
90'
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Трент ХолденВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.06
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
60
40
Голов в среднем за матч
1.82
1.21
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
49
74
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|1
|1
|Уре Микаэль
|1
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Салливан Куинн
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герберс Фабиан
|1
|1
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|5.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Даллас
|Ильяраменди Асьер
|1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1
|Реал Солт-Лейк
|Руис Пабло
|1