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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
2:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
0:1
39' Гол
Гутьеррес Брайан
45' Желтая карточка
Пинеда Маурисио
1:1
55' Гол
Уре Микаэль
69' Желтая карточка
Брэди Крис
1:2
82' Гол
Герберс Фабиан
86' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
2:2
90' Гол
Газдаг Даниэль
90'+12
1
Oliver
Semmle
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
33
Салливан
Куинн
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
15
Гутман
Эндрю
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
10
Шакири
Джердан
7
Хайле-Селассие
Марен
9
Кейперс
Уго
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
4:1
М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.06

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.82
1.21

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

49
74

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 1 1
Уре Микаэль 1 1
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Салливан Куинн 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герберс Фабиан 1 1
Гутьеррес Брайан 1 1

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 0:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Клуб Америка 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Остин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Интер Майами Гомес Диего 1
Даллас Ильяраменди Асьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Салливан Куинн сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
    • 46'
      Г О О О О Л - Газдаг Даниэль бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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