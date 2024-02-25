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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:1
Второй тайм: 68'
Спортинг Канзас-Сити
0'
57' Желтая карточка
Расселл Джонни
0:1
61' Гол
Томми Эрик
67' Желтая карточка

Ход матча

57'
 
Расселл Джонни
59'
 
Stephen Afrifa
Расселл Джонни
60'
 
Агада Уильям
Пулидо Алан
61'
0:1
Томми Эрик
67'
 
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
3.45
3.95
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4.70
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Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
22
Шмитт
Тейт
25
Дорси
Гриффин
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
35
Рейнс
Бруклин
3
Смит
Брэд
27
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
Хьюстон Динамо
3-5-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
65%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

42 матча

33.3%
28.6%
38.1%
14 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
12 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
35.7%
33.3%
13 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
2:2
ОК
1:0
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:2
М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
2:5
М
4:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
ОК
4:2
М
3:2
М
1:0
М
0:0
М
2:1
ОК
0:2
М
3:3
ОК
3:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
ОК
3:1
М
4:4
М
1:3
М
0:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.3
1.26

Среднее время на гол

69
71

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.84
0.91

Среднее время на гол

48
98

Всего голов

65
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.07

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
19
Больше 45%
Меньше 55%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

58
84

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Брэд 1 1
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3
Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Чивас Гвадалахара - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Даллас
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Остин
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Остин
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колорадо Рэпидс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Даллас
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Интер Майами Гомес Диего 1
Даллас Ильяраменди Асьер 1
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Реал Солт-Лейк Руис Пабло 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Смит Брэд бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
3.45
3.95
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