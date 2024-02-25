Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:1
Конец матча
Ход матча
24'
35'
63'
74'
0:1
79'
1:1
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
12
Помпеу
Селио
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Hosei Kijima
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
3.5
Среднее время на гол
180
25
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|1
|1
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|1
|0.5
|Крукс Мэтт
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помпеу Селио
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:4
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|4:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|3
|Портленд Тимберс
|Антони
|2
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 (1)
|Портленд Тимберс
|Уильямсон Эрик
|1 (1)
|Чикаго Файр
|Гутьеррес Брайан
|1 (1)
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|1 1
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|1
|Спортинг Канзас-Сити
|Расселл Джонни
|1
|Интер Майами
|Гомес Диего
|1
|Ди Си Юнайтед
|Сантуш Педру
|1