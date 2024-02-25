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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
24' Желтая карточка
Помпеу Селио
0:1
74' Гол
Аранго Кристиан
1:1
79' Гол
Адениран Сэмюэл
90'+9
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
25
Джексон
Азиэл
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
29
Noekkvi
Thorisson
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
8
Луна
Диего
7
Руис
Пабло
11
Гомес
Карлос
III
9
Аранго
Кристиан
Сент-Луис Сити
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:3
М
0:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
3.5

Среднее время на гол

180
25

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 1 1
Лёвен Эдуард 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 1 0.5
Крукс Мэтт 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помпеу Селио 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0
Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Даллас
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лос-Анджелес
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хьюстон Динамо
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Сент-Луис Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Колорадо Рэпидс
 1:4 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сиэтл Саундерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Солт-Лейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Миннесота Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Интер Майами
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Чикаго Файр
 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Реал Солт-Лейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Остин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лос-Анджелес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Портленд Тимберс
 4:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Монреаль
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нэшвилл
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Цинциннати
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Орландо Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Филадельфия Юнион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шарлотт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коламбус Крю
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ди Си Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Интер Майами
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нью-Йорк Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Портленд Тимберс Антони 2
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 (1)
Портленд Тимберс Уильямсон Эрик 1 (1)
Чикаго Файр Гутьеррес Брайан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 1
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 1
Интер Майами Гомес Диего 1
Ди Си Юнайтед Сантуш Педру 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Паркер Тим уходит с поля. Яро Джошуа выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 24'
      Помпеу Селио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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